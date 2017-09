Kylie Jenner estrena su propio programa en E!

Acaba de cumplir 20 años y es la persona más joven dentro de la lista anual del top 100 de “Celebridades mejor pagadas ”de la revista Forbes .

Por eso, no es de extrañar que ahora Kylie Jenner, la menor del mediático clan Kardashian, tenga su propio show de televisión llamado The Life of Kylie , que se estrena este martes 5 de setiembre, a las 9 p. m. por el canal E!

La docuserie promete llevar a los seguidores de la famosa joven hasta el círculo más íntimo de su existencia.

“Cuando creces frente a la cámara todo el mundo siente que te conoce, pero no es así. Siento que las personas tienen percepciones equivocadas de quién soy. Empecé a grabar Keeping Up With The Kardashians cuando tenia 9 años. Siento que estoy constantemente presionada a mantener una imagen, que no siempre refleja quién realmente soy alrededor de mis amigos y mi familia. Este show es un regalo para mis fans. Yo soy Kylie y ésta es mi vida¨, comentó Jenner en el tráiler oficial de su nuevo programa.

La producción cuenta con ocho episodios de media hora, durante los cuales se sigue de cerca la vida de la famosa en sus facetas de empresaria, diseñadora de moda, autora, estrella de televisión e ícono juvenil.

“Jenner cuenta con más de 175 millones de seguidores combinados en sus redes sociales de Snapchat, Facebook, Instagram y Twitter, pareciera que cada movimiento de Kylie ha sido documentado. Sin embargo, a través de esta docuserie los aficionados verán un lado diferente de Kylie que sólo sus confidentes más cercanos conocen hasta ahora”, asegura E!

Además de detalles de su vida personal, el programa se centrará en el rol de la celebridad como cabeza de la línea Kylie Cosmetics, en donde los televidentes tendrán una mirada privilegiada de cómo se ejecuta su marca de belleza, desde la concepción, la formulación y la prueba de los productos, hasta la participación de sus fans para anunciar sus nuevos lanzamientos.

El programa se estrenó en Estados Unidos el 6 de agosto y recibió críticas mixtas. Por un lado, la revista Time resaltó el esfuerzo por mostrar a la personas que está detrás de los selfies , con pucheros mientras que TV Guide lo calificó como una propuesta “triste, muy triste”.