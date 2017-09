Julia Louis-Dreyfus hace historia en los Emmy

¿Es Julia Louis-Dreyfus la actriz más exitosa que se haya visto en televisión?

Los números –y los galardones– lo sugieren.

La actriz acaba de ganar su sexto Emmy consecutivo como mejor actriz principal en una serie de comedia, gracias a su trabajo en Veep, serie producida por HBO; ninguna otra actriz ha tenido una racha más exitosa en la historia de los premios.

Es el octavo Emmy de Louis-Dreyfus, cifra que empata el récord de Cloris Leachman.

LEA TAMBIÉN: Millie Bobby Brown, de 'Stranger Things', perdió la oportunidad de convertirse en la ganadora más joven de un Emmy

Además, es una marca histórica para cualquier actriz o actor interpretando un solo personaje: nadie ha ganado más Emmys por un mismo rol que la ya legendaria actriz, a quien también se le recuerda por su papel en The New Adventures of Old Christine y, sobre todo, como Elaine en Seinfeld.

Las buenas noticias para Louis-Dreyfus no se acaban en el ámbito personal.

LEA TAMBIÉN: Donald Glover, de 'Atlanta', es el primer director de comedia negro en ganar un Emmy

Por tercer año consecutivo, Veep se dejó el Emmy a mejor serie de comedia, derrotando a Atlanta, serie producida, dirigida y protagonizada por Donald Glover y que se dejó el Globo de Oro en esta categoría, a principios de año.