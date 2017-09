Jerry antes de Seinfeld

Billetera en mano, Netflix se lanzó a la caza de los mejores talentos de la comedia estadounidense, ofreciendo contratos millonarios imposibles de rechazar. Dave Chappelle, Louis C.K., Amy Schumer, Ellen DeGeneres, Chris Rock, David Letterman, Kevin Hart y Jerry Seinfeld ya se cuentan en sus filas.

Seinfeld –el cómico mejor pagado del año, según la revista Forbes – firmó un acuerdo robusto, que incluye la producción de dos nuevos especiales de stand up para Netflix, así como la llegada a la plataforma de su serie Comedians in Cars Getting Coffee (hasta ahora en Crackle), contemplando tanto los capítulos ya existentes como 24 nuevos episodios.

El primer fruto del contrato estará a disposición del público este martes 19 de setiembre, cuando se estrene Jerry Before Seinfeld , programa de una hora de duración en el que el actor da un vistazo a los inicios de su carrera.

Además de las rutinas grabadas para la ocasión, también se incluyen grabaciones antiguas de Jerry. El comediante, además, revivirá algunos de los chistes que creó cuando empezó a apoderarse de los micrófonos de Nueva York, en la década de los 70.