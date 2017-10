Gustavo López habla de la eufórica celebración de Kendall Waston: 'El rectángulo del juego es pasional'

Sin quererlo, el periodista de Teletica Deportes, Gustavo López, ha sido protagonista de hilarantes momentos durante algunas transmisiones deportivas que canal 7 ha emitido en directo.

El acontecimiento más reciente que salpicó al comunicador fue la eufórica celebración de Kendall Waston por la clasificación de la Selección Nacional, al Mundial de Rusia 2018.

El sábado, antes de atender las consultas de López, el futbolista se abalanzó hacia él, lo tomó del saco e incluso lo levantó unos centímetros para festejar el pase de la Tricolor al campeonato mundial.

La escena provocó la reacción jocosa de la audiencia en redes sociales.

Este martes, López conversó con Viva acerca de esos incidentes, que según dijo han sucedido porque su trabajo se desarrolla en una atmósfera donde intervienen pasiones de todo tipo.

"Yo tengo mi propia teoría: el sitio donde yo trabajo es un rectángulo de juego y mi fuente es muy distinta a la de alguien que, por ejemplo, cubre política, donde las entrevistas con los ministros, diputados o presidentes se realizan en ambientes controlados. Yo entrevisto en un rectángulo de juego, que es un espacio para mostrar la pasión, el éxito, las lágrimas, el enojo, los madrazos. Ahí se muestran todo tipo de sentimientos porque el rectángulo del juego es pasional. Así lo entiendo", afirmó el periodista, quien acumula casi 11 años de trabajar en Teletica Deportes.

Gustavo López considera que ese tipo de sucesos le ocurren por la confianza que le genera a sus entrevistados (futbolistas o dirigentes deportivos). "Siempre cuido mi rol como periodista, pero creo que por mi forma de hablar y de cómo trato a las personas, me he ganado la confianza del entrevistado y eso lleva a que ellos se manifiesten conmigo tal cuales son", continuó el comunicador deportivo.

El periodista explica que esas situaciones lejos de provocarle alguna incomodidad las disfruta, porque desvela al público a la persona que hay detrás de un uniforme de algún equipo de fútbol. "El rectángulo de juego no es un espacio para el raciocinio sino para la pasión y esas situaciones que pasan en vivo son la riqueza de estas transmisiones porque permiten mostrar lo que es y hace que la gente respire eso. La televisión tiene que dejar de ser una mentira y mostrar la verdad y la realidad, sin maquillajes y sin poses. Eso la gente lo aprecia", opinó la figura de canal 7.

Según dijo, la efusiva celebración de Waston le provocaron ganas de también abrazarlo, emocionarse y celebrar por toda la cancha del Estadio Nacional, pero la naturaleza de su trabajo no se lo permite. "Quería correr con ellos, emocionarme, abrazarlos también, porque son jugadores que los veo desde pequeños, pero no me corresponde, no me puedo sobrepasar, tengo que seguir entrevistando y en medio de ese ambiente lograr formular preguntas medianamente inteligentes".

Gustavo comentó que ante la algarabía de Waston solo pensó en la lesión que sufre en el hombro derecho, que se dislocó en el 2010 y que "por indisciplina" no continuó con la terapia para su recuperación.

"Kendall me levantó un toque, me 'zangolotea' todo y ya luego me pone en el suelo. Claro, lo primero que me acuerdo es de eso (la lesión)", destacó.

Gustavo López reveló que de momentos tan eufóricos como los del sábado, la parte que más le cuesta como profesional son aquellos instantes personales que viven los deportistas con sus familias.

"Me generó mucha emoción ver a Óscar (Ramírez, técnico de la Sele) con su familia; a Ronald Matarrita con su abuelita en silla de ruedas y a Kendall Waston con su esposa; eso me genera mucha emoción porque soy emotivo, pero está la otra parte en la que uno tiene que sacar el aprendizaje y la experiencia y es el trata de entender que hay que respetar los momentos más íntimos, transmitirlos, sí, pero dejar que ellos se abrace, se digan las cosas, sin que haya un micrófono de por medio porque son momento íntimos", manifestó.

Otros en la lista

El capítulo con Waston se suma a otros peculiares momentos del comunicador en la pantalla, como la invitación que le hizo Everado Herrera a ir a admirar juntos la Luna en playa Uvita, el madrazo de Alejandro Alpízar a un árbitro durante un juego entre Saprissa y Alajuelense, o la entrevista a una chica que quedó semidesnuda en plena cancha tras pedirle un autógrafo a un futbolista.

De hecho, el caso con Herrera es el que más curiosidad le provoca entre todos los pintorescos capítulos de los que ha sido víctima.

"El de la Luna es el que más curiosidad me provoca, porque ha sido impresionante, la gente lo tiene superpresente y lo relaciona con todo. El de la la Luna siento que es como un hito de las redes sociales y me llama poderosamente la atención porque se dijo en una transmisión mediana pero cobró mucha exposición", comentó.

Sobre la reacción posterior a esos episodios, el barullo y la chota en que desembocan terminó: "Todos me han hecho reír. No los provoco, me pasan por la naturaleza de mi oficio".