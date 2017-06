Evelyn Sibaja y Kimberly Gómez, las dos primeras expulsadas del programa 'Guerreros' de Repretel

La noche del pasado viernes, cuando se cumplió la primer semana del Guerreros al aire, Evelyn Sibaja y Kimberly Gómez, dos de las competidoras del equipo original, fueron expulsadas. Este lunes el programa presentó a las sustitutas.

Según se dio a conocer inicialmente, la nueva propuesta de Repretel no contaría con expulsiones, sino que el equipo se renovaría cada fin de temporada )la primera culminará en diciembre).

Gastón Carrera, director de Contenidos de Repretel, explicó que expulsar a las dos muchachas –ambas integrantes del equipo verde– fue una "desición drástica", pero que se tomó porque ellas no "pudieron acoplarse al nivel" de la competencia.

"La producción decidió hacerlo para poder equiparar a los equipos, ya que las dos chicas que jugaban inicialmente no pudieron acoplarse al nivel de las competencias por la rudeza de las pruebas y lo continuo de ellas. Entonces la producción tomó esa decisión drástica de reemplazarlas por personas que tienen más capacidad para las pruebas", aseguró.

Consultado acerca de si en los ensayos y preparaciones previas al programa, la producción no previó que esta situación se podía presentar, él dijo: "No sabíamos que iba a ocurrir de forma tan rápida".

"Al aire se presentan otras circunstancias. Una de ellas en una prueba se quedó paralizada; una cosa es probarlos en el ensayo pero ya en la competencia en vivo el resultado es otro. Se presentan situaciones en las que se tienen que tomar correcciones del caso", admitió.

Nuevas fichas. Kricsia Medina y Claudia Venegas son las nuevas integrantes del equipo verde.

Medina, de 22 años, y aficionada al gimnasio, integró el grupo durante dos días de la semana anterior, luego de que Kimberly sufriera un golpe y se le recomendara reposo. Este lunes se determinó que ella sería la sustituta tras la sálida de Gómez.

Venegas, de 32 años, conocida como 'La Hulka', es competidora de crossfit a nivel nacional. Ella ingresó hoy para ocupar el puesto de Evelyn Sibaja.

Para Carrera, ambas chicas están aptas para resistir y dar lo mejor en las pruebas de alto impacto. Él aseguró que el rendimiento de ellas se notó en esta noche.

Desempeño. Con relación a los otros concursantes, Carrera aseguró que el esfuerzo continuo que las pruebas exigen no tiene a los muchachos lesionados, sino más bien "con fatiga muscular".

"Estamos tomando medidas para balancear el tipo de pruebas. La producción está preparada para eventuales reemplazos no por bajo rendimiento, sino por lesión o fatiga muscular. Lo que más presentan es un nivel de fátiga y tenemos un banco de sustitutos".

¿Considerarían volver a realizar expulsiones? Carrera dijo que luego del desempeño por parte de ambos equipos la noche de este lunes "no cree que se requiera hacer modificaciones en el plantel de jugadores".

"Hemos conseguido muy buen equilibrio, no creo que se requiera hacer modificaciones. El día de hoy, pasó toda la noche empatada, eso es lo que queremos. Esperemos que no exita ningún tipo de circunstancia, no solamente puede ser tema de lesión sino por algún tipo de situación que la persona tenga, no es nuestra intención modificar los equipos. Con Evelyn Sibaja y Kimberly Gómez lo hicimos ahora porque había necesidad", aseveró.