Estrenos y salidas de Netflix para enero 2017

El año nuevo viene cargado de estrenos en Netflix. En total son 14 producciones originales del servicio por Internet entre las que destacan, Una serie de eventos desafortunados, producción basada en la colección de libros de Lemony Snicket.

Pero como Netflix tendrá nuevas producciones perderá el derecho de transmitir películas como Analyze Me, Driver, Amelie, V for Vendetta, Good Will Hunting, Pulp Fiction, The English Patient, así que sería buena idea aprovechar estas fiestas para ver por primera vez (o darle un repaso) a estas obras.

A continuación la lista de estrenos y salidas de Netflix para el primer mes del 2017:

Nuevas producciones originales y exclusivas de Netflix

'Shadowhunters: The Mortal Instruments'. Primera temporada, el 3 de enero

A pesar de una impresionante traición, durante la segunda temporada de esta serie original de Netflix, Clary y los Cazadores de Sombras se enfrentan contra el nuevo ejército de Valentine para determinar el destino final del Mundo de las Sombras.

'One Day at a Time'. Primera temporada, 6 de enero.

Una reinvención del clásico de Norman Lear, que se centra en una familia cubano americana, donde la heroína es una exmilitar y recién separada mamá, interpretada por Justina Machado.

La mujer se enfrenta a una nueva vida como soltera, mientras educa a su radical hija adolescente y a su popular y sociable hijo preadolescente, con la "ayuda" de su anticuada madre cubana (Rita Moreno) y de su amigo –sin beneficios– y administrador del edificio, Schneider.

'A Golpe de Monedas', 6 de enero.

Cuando una crisis amenaza con destruir su escuela secundaria, cuatro adolescentes organizan un atrevido plan para recaudar $10 millones. ¿El primer paso? Irrumpir en la Casa de Moneda de Estados Unidos.

'Clinical', 13 de enero.

Este thriller cuenta la historia de una psiquiatra que trata de recomponer su vida luego de un violento ataque. Sin embargo, ella no puede escapar de su pasado.

'Historia de un Clan'. Primera temporada, el 13 de enero.

La historia se centra en la familia de Los Puccio. Arquímedes, el padre, tiene un plan para el cual necesita la ayuda de sus familiares. Arquímedes reúne a sus hijos para que lo ayuden a llevar adelante la compañía y su casa se convierte en el centro de operaciones, manteniendo así una vida de contrastes.

La historia de la organización criminal familiar, las conexiones de Arquímedes Puccio con otras pandillas criminales y una insostenible inocencia, son parte de esta historia basada en hechos reales.

'Una Serie de Eventos Desafortunados'. Primera temporada, 13 de enero

Basada en los libros de la serie internacional bestsellers de Lemony Snicket (también conocido como Daniel Handler), y protagonizada por el ganador del Emmy y el Premio Tony, Neil Patrick Harris.

Una Serie de Eventos Desafortunados cuenta la trágica historia de los hermanos huérfanos Baudelaire –Violet, Klaus y Sunny– y de su malvado guardián, el Conde Olaf, quien busca hacerse de una fortuna a través del robo de la herencia.

Los hermanos deben ser más astutos que Olaf, quien cuenta con una serie de malvados planes y disfraces, con el objetivo de encontrar pistas de la misteriosa muerte de sus padres.

'You Me Her'. Primera temporada, 18 de enero

En esta moderna y completamente romántica comedia, una pareja de los suburbios compuesta por Emma y Jack contrata a una atractiva dama de compañía para un trío. Pero a medida que los encuentros amorosos entre ellos continúan, el matrimonio se comienza a sentir atraído por la nueva mujer.

'Frontier'. Primera temporada, 20 de enero

Esta nueva serie dramática original de Netflix, que se estrena el 20 de enero, está cargada de acción y aventuras. Sigue la caótica y violenta lucha por el control de la riqueza y el poder en el mercado norteamericano de pieles a fines del siglo XVIII. Contada desde múltiples perspectivas, la serie toma lugar en un mundo donde las negociaciones deben resolverse con peleas de hachas, y en el que las delicadas relaciones entre las tribus nativas y los europeos pueden desatar sangrientos conflictos.

'Take the 10', 20 de enero.

En esta película original de Netflix, dos amigos trabajan como cajeros y deben soportar una serie de exorbitantes eventos en medio de la travesía por llegar al show de hip hop más importante de sus vidas. Disponible desde el 20 de enero.

'Terrace House: Aloha State'. Primera temporada, 24 de enero.

En la primera parte de la primera temporada de esta serie original de Netflix, una cámara sigue a seis extraños, entre los que se incluyen una modelo, un mueblista y un músico que toca el ukelele. Todos viven juntos bajo el mismo techo en Hawaii.

'Degrassi: Next Class'. Tercera temporada, 27 de enero.

La última temporada nos dejó al borde de los asientos con el accidente de un bus escolar. Los alumnos de Degrassi encuentran diferentes formas de enfrentar la situación. Mientras tanto, la escuela recibe a un grupo de refugiados sirios.

'iBoy', 27 de enero.

Cuando fragmentos de un celular quedan alojados en el cerebro de un adolescente, él descubre que puede controlar dispositivos electrónicos. Y ahora utilizará este poder recién descubierto para cobrar venganza.

Series

'American Crime'. Segunda temporada, 1 de enero.

En su segunda temporada, este programa da un giro hacia Indianápolis, donde la identidad sexual, el abuso, el acoso y la diferencia de clases en una elitista escuela privada dividen a la comunidad.

'Fleming: The Man Who Would Be Bond'. Primera temporada, 1 de enero.

Mientras Ian Fleming escribe una novela con la que presentará al mundo a un icónico personaje de ficción, él recuerda sus aventuras durante la Segunda Guerra Mundial.

'Downton Abbey': Sexta y última temporada, 4 de enero.

La historia se basa en los miembros de la prestigiosa familia Crawley, quienes se esfuerzan por progresar en los locos años 20, al mismo tiempo que intentan adaptarse a los grandes y diversos cambios que experimentan en sus vidas.

The Shannara Chronicles. Primera temporada, 5 de enero.

En un mundo post apocalíptico poblado por elfos, humanos e híbridos, la princesa Amberle, el híbrido humano elfo Will, y Eretria se unen para defender a la Tierra de fuerzas demoníacas.

'DC's Legends of Tomorrow'. Primera temporada, 18 de enero.

Esta serie de acción presenta a un equipo disparejo de héroes y villanos que viaja en el tiempo para luchar contra un mal inmortal que, además de destruir la Tierra, busca acabar con el tiempo mismo. Esto es un spin-off del universo donde se desarrolla la historia de los superhéroes The Flash y Arrow.

Películas

'Mercy', 1 de enero.

Narra la historia de dos hermanos que deben mudarse a la casa de su abuela enferma para cuidarla. Pronto descubrirán los terribles secretos sobre quién es ella en realidad.

'The Wind Rises', 1 de enero.

Desde el 1 de enero estará disponible en Netflix esta película del animador japonés Hayao Miyazaki, que narra una historia de varias décadas, inspirada en la vida de Jirô Horikoshi, el diseñador de Zero, el avión de caza de la Segunda Guerra Mundial.

'The Choice', 4 de enero.

Travis Parker disfruta de su soltería en una ciudad a la orilla del mar en Carolina del Norte. Sin embargo, cuando la seductora Gabby Holland se muda a la casa del lado, casi inmediatamente se enamoran a pesar de los obstáculos, entre los que incluye al novio de Gabby. Esta película estará disponible en Netflix desde el 4 de enero.

'Todos se Van', 19 de enero.

El 19 de enero se estrena en Netflix esta película basada en la novela de la escritora cubana, Wendy Guerra. Este drama político retrata la atmósfera de disentimiento y confrontación que inundó al país durante la década de los ochenta, y los trágicos cambios que trajo a la vida y a la familia de Guerra.

Documentales

'To Be A Miss', 1 de enero

Venezuela ha obtenido más títulos de belleza a nivel mundial que cualquier otro país del mundo. Ha conseguido seis Miss Universo, seis Miss Mundo y otras cinco coronas internacionales. Siguiendo a tres protagonistas, este documental examina los riesgos y recompensas asociadas a esta multimillonaria industria, mientras muestra cómo el nacionalismo, la ambición personal y la influencia de los medios de comunicación han transformado la vida de mujeres comunes y corrientes.

'Deepsea Challenge', 7 de enero

Este épico documental es una crónica del solitario viaje submarino que el director James Cameron emprendió el 26 de marzo de 2012. Pilotando un sumergible, Cameron desciende siete millas bajo el mar hasta el punto más bajo de la Trinchera Mariana, con el objetivo de reunir información y datos para una investigación científica.

Lo que se va

Las siguientes películas y series abandonaran la cartelera de Netflix, esto se debe al vencimiento de derechos de reproducción que tiene el servicio de streaming con las productoras. Existe la posibilidad de que regresen en el futuro. Esta información no es oficial de Netflix, para la realización del artículo se consultó al portal de noticias Fixlandia.

Aún así, le recomendamos ver por primera vez o repetir títulos emblemáticos como los siguientes:

'Amelie'

Antes de dirigir esta película el director francés Jean-Pierre Jeunet había dirigido la cuarta entrega de Alien: La Resurrección. El galo hizo un salto enorme y pasó de contar historias de monstruos espaciales a realizar una comedia romántica con la actriz Audrey Tautou como protagonista.

El largometraje se centra en las vivencias de Amelie, una chica parisina, inocente y llena de vida que siempre busca ayudar a los demás. La película fue nominada a mejor película extranjera en la edición del 2001 de los premios Óscar.

'Pulp Fiction'

La obra que catapultó la carrera del director estadounidense Quentin Tarantino y, de paso, resucitó a John Travolta. Esta película es una historia coral que involucra mafia, boxeo, drogas y ajusticiamientos.

Pulp Fiction tomó por asalto las salas de cine 20 años atrás con su originalísimo libreto, estructura de rompecabezas , violencia, humor profundamente negro y canciones al punto (una verdadera gramática en la narración). El largometraje de Tarantino estuvo nominado a mejor película en la edición de 1994 de los premios Óscar, Samuel L. Jackson fue galardonado con la estatuilla de oro como mejor actor de reparto.

'La vida es bella'

Esta película narra los horrores de la Italia influenciada por los nazis durante el gobierno de Benito Mussolini, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. La historia se centra en Guido Orefice, un hombre alegre dueño de una librería, quien debe ocultarse de las fuerzas fascistas junto a su hijo Giosuè. Esta película ganó tres estatuillas en 1998 como mejor banda sonora, mejor actor Roberto Benigni y mejor película extranjera.

'Good Will Hunting' (1997)

Esta película marca los inicios de Matt Damon y Ben Affleck en la pantalla grande. Este largometraje cuenta la historia de Will, un joven prodigioso en las matemáticas que busca su lugar en la vida y el papel de un psicólogo (Robin Williams), quien deberá a guiar a Will por el mejor camino.

El guión, redactado por Damon y Affleck, plantea el dilema sobre el futuro de Will, quien tendrá que decidir si seguir con su vida fácil con los amigos constructores, cervezas los viernes o aprovechar sus grandes cualidades intelectuales en alguna universidad.

Esta película tuvo nueve nominaciones al Óscar en la edición de 1997, en las que conquistó mejor guión y mejor actor de reparto, el único en la carrera de Williams.

Otros títulos que se van:

Jurassic Park

V for Vendetta

In Dangerous Company

Dirty Harry

The Reaping

Winning: The Racing Life of Paul Newman

From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money

From Dusk Till Dawn 3: The Hangman's Daughter

Torrente 4: Lethal Crisis

The Four Feathers

Amelie

Like Water for Chocolate

Mansfield Park

Emma

The Adventures of Chuck and Friends

Transformers: Animated

The Amityville Horror

Life Is Beautiful

Bounce

Gone Baby Gone

Pride and Prejudice

Chicago

Chocolat

Cesar Chavez

Ella Enchanted

Edward Scissorhands

The English Patient

Pulp Fiction

Frida

From Hell

The Fighter

Good Will Hunting

The Girl in the Park

Jackie Brown

Spy Kids

Shaolin Soccer

Kate and Leopold

The Others

Scent of a Woman

Rounders

Texas Rangers

Inventos de guerra

The Game

Fools Rush In

Touch of Evil

John Tucker Must Die

Urban Legends: Bloody Mary

Angry Birds Toons

The Fast and the Furious

The 40-Year-Old Virgin

Sin City: A Dame to Kill For

Drive

Rejoice and Shout

The Gospel of John: New International Version

12 Dog Days Till Christmas











