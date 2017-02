Édgar Murillo volverá a estar al frente de ‘Tu cara me suena’

Integrante de La Media Docena conducirá programa

El integrante de La Media Docena Édgar Murillo será de nuevo el presentador de Tu cara me suena (TCMS), que produce para Costa Rica Teletica Formatos.

A pesar de que la tercera temporada del programa está apenas en su etapa de preproducción, Murillo ya fue confirmado como el rostro que estará al frente del programa de entretenimiento.

Será la tercera ocasión en que el humorista presenta TCMS, que debutó en la televisión nacional en el 2015, se mantuvo en el 2016 y regresará a canal 7 este año.

“Para la primera temporada fui a hablar con varios de los presentadores de Teletica y tomé cursos de dicción, me preparé mucho porque nunca antes había presentado.

”Para esta tercera temporada, no es que ya domino todo, pero sí me siento más seguro, entonces me preparo muy de la mano con el equipo de producción. Siempre lo que hago es ver las temporadas de otros países, a sus presentadores, tomar referencias y ver las cosas nuevas”, dijo Murillo acerca de la preparación que implica conducir un formato con esas características.

Édgar considera que este tipo de producciones siempre le plantean retos profesionales. “Todas las temporadas son impredecibles porque dependiendo de quiénes van a ser los participantes, la dinámica de conducción será diferente”, explicó.

Además, TCMS representa un desafío por cómo maneja su tiempo para poder cumplir con los compromisos de La Media Docena.

“Siempre hay un reto en cuanto al manejo del tiempo, pues La Media Docena sigue con sus actividades normales, y más este año que estamos con el proyecto de la segunda parte de Maikol Yordan (la película), y lo segundo es que a mí en particular me estresa mucho esta sensación de tener público en vivo donde trabajo sin mucho guion y soy yo mismo”, añadió.

Sin nombres. TCMS está a solo semanas de volver a la pantalla de canal 7; empero, aún no se revela el elenco de este año.

Vivian Peraza, productora del programa, dijo que será a finales de febrero cuando se den a conocer los nombres de los ocho participantes.

“Las figuras tienen un mismo perfil: habrá cantantes, humoristas y actores que se encargarán de generar un show lleno de humor, música, canto e interpretación. TCMS es un programa de caracterización en el que no solo prevalece lo vocal sino también la interpretación”, comentó Peraza.

La productora de Teletica Formatos adelantó que el programa mantendrá su horario del año pasado: los domingos a las 7 p. m.











