Teleguía celebra una década de ‘The Big Bang Theory’ con una edición especial

Este domingo, Teleguía de La Nación rendirá homenaje a la serie de comedia más popular de la televisión estadounidense: The Big Bang Theory. La edición de la revista impresa será un ejemplar de colección con portadas especiales para cada uno de los siete personajes de la serie y un ensayo sobre el impacto de la serie en la cultura popular.

A continuación, puede leer un adelanto del artículo que se publicará completo el 24 de setiembre.

La mejor venganza de los nerds

En el comienzo, los nerds que salían en la tele era los que se llevaban las garroteadas. Los ñoños, los geeks , los nerdos, los sapos de la clase y el trabajo, eran los villanos molestos, el chiste fácil y la carne de cañón. O todos juntos como Steve Urkel (Todo queda en familia).

A principios del 2006, ser nerd era ser "contracultura", era ir contra la corriente principal de rostros juveniles, cuerpos tonificados y ropa de moda.

El primer ñoño "cool" apareció en una de esas series en la que los adolescentes tienen pectorales de piedra.

Seth Cohen comenzó su carrera en el drama The O. C. en el 2003 y para cuando la serie terminó , en el 2007, su personalidad era el molde estándar para los protagonistas altos, flacos, ácidos y obsesionados por las historietas que lo sucedieron.

Ese mismo año, el estreno de The Big Bang Theory era una parte ínfima de la efervescencia televisiva.

Su primera temporada coexistió con la versión estadounidense de la novela Betty, la fea (Ugly Betty), la serie de acción Chuck , la serie de ciencia ficción Héroes y la comedia 30 Rock .

Boom. El gran estallido nerd.

(No) son como nosotros

El piloto original de The Big Bang Theory (o TBBT por sus siglas) nunca salió al aire. Fragmentos del primer proyecto existen en YouTube y, en ellos, los personajes principales se comportan más a la defensiva con el mundo que los rodea.

Las personalidades del obsesivo físico teórico Sheldon Cooper (Jim Parsons) y el más relajado físico experimental Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) fueron imaginadas casi iguales a como público les conoce, ahora.

Al inicio, brillaban por su ausencia los otros nerds , el ingeniero mecánico Howard Wolowitz (Simon Helberg) y el astrofísico Rajesh “Raj” Koothrappali (Kunal Nayyar). Hacían falta Penny (Kaley Cuoco) y las otras dos mujeres que, tras la segunda temporada, se fueron uniendo al elenco – la microbióloga Bernadette Rostenkowski (Melissa Rauch) y la neurobióloga Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik)–.

Antes de crear el universo emocional que rodea a Sheldon y a Leonard, la química entre los roommates fue lo suficientemente atractiva como para que la cadena CBS les diera una segunda oportunidad a los creadores de la serie, Chuck Lorre (quien tenía éxito con su comedia Two and a Half Men) y Bill Prady (productor de Dharma & Greg y Gilmore Girls )

"Eran el tipo de gente que puede sacar los decimales de pi pero no pueden dar la propina en un restaurante porque hay muchas variables. Bill me contaba historias de estos personajes y yo me reía porque es muy gracioso que estuvieran tan mal preparados para vivir en el mundo real", dijo Lorre en una entrevista del 2012 sobre cómo crearon la serie. "Pensamos que una mujer joven podría ingresar a este mundo de brillante inteligencia. Penny es como nosotros, ella es la audiencia".