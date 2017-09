'First They Killed My Father': coraje infantil en fuego cruzado

La desolación que provocan las guerras deja huellas imborrables en la humanidad. Pero no es lo mismo enterarse a través de las noticias o los libros de historia que vivirlo en carne propia; así como tampoco sus heridas son las mismas en un soldado que en una pequeña niña que tuvo que empuñar las armas.

First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers, la nueva película dirigida por Angelina Jolie, ofrece una mirada profundamente humana y emocional a la guerra civil de Camboya.

La historia es relatada a través de los ojos de Loung Ung, una activista que sobrevivió al régimen del Jemer Rojo durante su infancia y que inmortalizó sus vivencias a través de un libro que impactó a Jolie.

La trama se situa a principios de los 70 cuando, el violento régimen llegó al poder y asaltó la ciudad de Phnom Penh, donde el padre de Ung trabajaba como funcionario.

La familia de Ung (interpretada por la niña Sareum Srey Moch) se vio obligada a huir a la selva y se separó. Como consecuencia, Ung fue ubicada en un campamento para huérfanos y fue forzada a convertirse en una niña soldado para luchar contra los invasores vietnamitas.

La película, que llegará este viernes a Netflix, transcurre desde que Ung tenía 5 años, cuando los Jemeres Rojos tomaron el poder, hasta sus 9 años, en 1978.

Las memorias de Ung llegaron a manos de Jolie de parte de la propia autora, quien le envió el libro tras enterarse de que la actriz rodaba Tomb Raider en Camboya. Lo que jamás imaginó es que ella ya conocía su publicación.

En una entrevista oficial para Netflix, Jolie comentó que Loung se convirtió en una muy buena amiga suya desde que se conocieron, 15 años atrás “Leer su libro me enseñó mucho sobre este país”, afirmó.

Finalmente, el proyecto se concretó en el 2014, cuando ambas escribieron el guion, y luego recibieron el aval de Netflix, argumentando que se trata de “una historia poderosamente emotiva e increíblemente edificante. El viaje de Ung es un testimonio del espíritu humano y su habilidad para trascender incluso en las más rudas circunstancias”.

A sus 16 años, Maddox Jolie-Pitt –el camboyano adoptado por Angelina Jolie– debuta en First They Killed My Father como productor ejecutivo.

Sin embargo, el interés de la directora va más allá de una gran historia para ser contada a través de las cámaras.

En el 2002, Jolie y su entonces esposo Billy Bob Thornton adoptaron a Maddox, un bebé camboyano de 7 meses de un orfanato en Battambang.

La decisión la tomaron tras dos giras de la actriz a Camboya para el rodaje de Tomb Raider, y una visita realizada en el 2001 de la mano del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

A raíz de su interés en la conservación de la vida silvestre de esa nación, Jolie recibió la nacionalidad camboyana en el 2005, cuando el rey Norodom Sihamoní la nombró “ciudadana del país por sus esfuerzos para preservar el alma humanitaria”.

“En cierto modo, hago esto (la película) por ella (Ung), por su familia, por Camboya, y mucho también por Maddox, para que pueda comprender quién es y quién es su gente”, aseguró Jolie en la entrevista de Netflix.

Ovacionada. Esta cuarta producción de Jolie como directora fue estrenada en el festival de Telluride, donde se llevó el aplauso de la crítica.

Incluso, medios como IndieWire llegaron a calificar esta película como su mejor demostración de “talento cinematográfico” hasta ahora.

Además, el filme fue seleccionado dentro de la sección de Presentaciones Especiales del Festival de Cine de Toronto.

A la fecha, First They Killed My Father es el filme más ambicioso hecho en Camboya. Contó con 3.500 extras y se contrató a más de 500 personas como personal técnico.

“Se basa casi exclusivamente en el talento local y está en el idioma oficial del país, por lo que cumple con todos los criterios de la Academia para ser presentada como mejor película extranjera en los Óscar. En otras palabras, sería una locura que Camboya no la postule”, apunta The Hollywood Reporter.