Carolina Padrón, periodista de ESPN: 'Estoy recibiendo más de lo que esperé'

Desde niña, Carolina Padrón se relacionó con los deportes porque los veían mucho en su casa en Venezuela. Quería ser periodista y escribir. En el 2005 viajó a España gracias a una beca, cuando llegó el momento de hacer su pasantía entró a Radio Marca.

Como pasante vio lo bien que se le daba trabajar con la fuente deportiva y empezó a hacerse notar para que le pusieran asignaciones mayores en las que pudiera explotar sus capacidades.

"Comencé limpiando audios, sacando cortes... ya han pasado 10 años desde entonces", contó vía telefónica la afable periodista.

Finalizada su pasantía en la radio española viajó a su natal Venezuela y consiguió empleo en un canal deportivo Meridiano televisión en el que adquirió mucha experiencia y se enganchó con la pantalla chica. Su aspiración era llegar a ESPN, por lo que, empezó a escribir a Luis Alfredo y Fernando Álvarez, hermanos venezolanos que trabajaban para la prestigiosa cadena.

"Yo los seguía por Twitter, ellos habían visto mi trabajo y les gustó. Un día me dicen que buscaban una host femenina para el programa, me llamaron para hacer casting y me ofrecieron trabajo en Sport Center. El 2 de diciembre del 2010 llegué a ciudad de México a vivir y desde entonces estoy con ellos", contó.

Desde agosto es la conductora de SC5, programa deportivo enfocado en Centroamérica. Su visita en el país fue para grabar la primera edición fuera del estudio. En esta oportunidad conversó con Carlos Watson, Rolando Fonseca y Wiler López.

"Costa Rica es una de nuestras audiencias más grandes, por lo que quisimos aprovechar para hacer un programa acá", dijo.

Padrón, de 34 años, habló sobre su carrera que es seguida en redes sociales por más de un millón de personas.

¿Por qué tiene tanta cercanía con el público? ¿Buscó posicionarse tanto en redes sociales?

Todo se dio. Es lindo que la gente te quiere de gratis; yo siempre hago con mucha emoción este que es el trabajo de mis sueños, siempre quise trabajar para ESPN y se me dio. Yo suelo responder mucho a quienes me escriben, el mínimo detalle es tener gesto con la gente.

De sus decenas de vivencias en diferentes coberturas, ¿cuáles de ellas la han marcado?

Una de ellas fue de la primera vez que estuve en un clásico español haciendo la cobertura junto con compañeros como Fernando Palomo y David Faitelson. Otro que recuerdo es haber estado en el mundial de Brasil, eso fue increíble, yo había cubierto mundial en el 2010 pero desde un estudio de televisión. Entrevistar a Pelé p a Rafa Nadal, que son dos de mis ídolos han sido pequeñas alegrías. (En esta carrera) estoy recibiendo más de lo que esperé.

¿Cómo es surgir en un medio tan dominado por hombres?

He topado con suerte de estar con buenos compañeros y en un trabajo que valoran lo que hago. Una vez yo quería hacer futbol de cancha en Venezuela y una productora mujer me dejó hacerlo. Otra vez entré a un vestidor de hombres a hacer entrevistas y hubo varias opiniones, al final del día estoy contenta con mi trabajo.

Si el fanático del deporte es crítico con el periodista deportivo, con la mujer es el doble. Quiero que me reconozcan como periodista; no creo que ser femenina y vestirse lindo sea malo, ni hay que justificarlo, eso sí: nunca voy a salir en revistas, porque no soy modelo, ni actriz. Yo soy periodista y si me siguen es porque han visto mi trabajo.

Usted cubre amplias disciplinas deportivas... ¿cómo se prepara?

Siempre he sido nerd de los estudios; me gradué con honores, me gusta leer y estudiar. Para los Juegos Olímpicos leí, estudié y organicé notas; siempre leo biografías, me gusta cubrir la falta de información que pueda tener, por ejemplo, yo estaba muy pequeña cuando fue Italia 90. Antes de venir a Costa Rica leí de los personajes con quienes me iba a encontrar. Me parece una falta de respeto entrevistar a alguien que no conoces.

¿Cómo maneja la vida privada?

Filtro mucho, a veces comparto historias pero no tanto de la familia, siento que la gente te sigue para ver cómo haces la vida fuera del set, pero no me gusta exponerme tanto. Me encantan mis fotos antes de ESPN, para que la gente vea que antes era un poco más gordita y que me visto de la misma tienda, si yo pude, tú puedes.

A sus 34 años ha logrado su sueño profesional. ¿A qué aspira ahora ?

A consolidarme, ahorita tengo la oportunidad de hacer este programa sola (SC5), es la primera vez que hacemos programa fuera del estudio, todo empezó en agosto. Queremos que todo el mundo se sienta identificado con el programa.

¿Qué cree que debería cambiar en el periodismo deportortivo en Latinoamérica y cómo lo haría?

Lo que me enseñaron en mis estudios: hay que crear lineas de investigación. Somos la cultura de la novela, ser polémico vende, destruir a alguien no tiene que ser motivo de rating.. Hay que inspirarse en lo emocional y en lo positivo.

¿Qué le ha parecido su paso por Costa Rica?

Este es un país maravilloso, muy verde; me encantaría volver a la playa o a un clásico. El Estadio Nacional está impecable.