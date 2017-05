Andrey Ramírez, el niño costarricense brilla en programa de talentos 'Little Big Shots' con Steve Harvey

Presentación se realizó anoche en Los Ángeles, California

La voz de un niño costarricense sorprendió al público estadounidense del programa de talentos Little Big Shots, transmitido las noches de los domingos por el canal NBC.

Andrey Ramírez, un cantante y guitarrista de 9 años, participó con la canción Blackbird de los Beatles. Antes de su presentación, el niño tico fue entrevistado por el presentador Steve Harvey. El episodio fue el estreno de la segunda temporada del programa.

"Yo no podía creer que estaba ahí junto a una persona tan famosa, no quería que terminara la entrevista porque él (Harvey) es una muy buena persona y muy entretenido. En ese momento me sentía un poco nervioso. ¿Cómo yo iba a estar en un programa de esos? Pero al empezar a cantar todo se me pasó", dijo Andrey a La Teja.

La presentación fue grabada hace casi un año, pero fue estrenada hasta ayer (no se había dado a conocer por las restricciones de contrato propias a programas de este tipo en Estados Unidos).

Andrey tiene un canal en YouTube con otras de sus interpretaciones en guitarra: Santeria, de la banda Sublime, Wish You Were Here, de Pink Floyd, y Seven Nation Army, de The White Stripes, son algunos de los últimos videos publicados. Además, el niño es cosplayer.

El 17 de mayo, Andrey se presentará en el Jazz Café de San Pedro, a las 8 p. m. Tocará canciones de The Beatles, Queen, Police, Bob Marley, Extreme, Oasis, Coldplay, Maroon 5 y otros artistas. Además, presentará una composición original suya. En esa presentación, tocará batería Kin Rivera Jr., bajo, Alejandro Castro, Laura Naranjo y Katherine Brown serán el coro. Al teclado estará Nelson Álvarez, padrastro de Andrey. La entrada cuesta ¢4.000.

