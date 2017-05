Actriz tica Brenda Kellerman será presentadora de Telehit

A partir de junio engalanará la pantalla

La calidez, esfuerzo y talento de los costarricenses continúan haciendo eco en el exterior. Brenda Kellerman se fue para México hace casi una década y ahora, a sus 29 años, ha logrado afianzar una carrera en la televisión azteca.

Ella le confirmó a La Nación que este próximo mes de junio será una de las presentadoras de una revista de variedades que ofrecerá Telehit de lunes a viernes. Como el canal está realizando varios cambios, aún no definen el nombre. Lo que sí adelantó es que estará acompañada por tres personas: una pareja de mexicanos y una española.

"Por ahora es programa sorpresa que se está anunciado. Será una revista que tendrá su sección de noticias de espectáculos; invitados expertos en diversos temas de salud y moda; tendremos retos entre nosotros (presentadores) e invitaremos a artistas. En sus inicios tendrá una duración de 40 minutos, conforme se vaya desarrollando, el tiempo de transmisión aumentará", contó.

Experiencia. Brenda quería estudiar Medicina; sin embargo, tras el fallecimiento de su abuelo, dejó atrás esa aspiración. Con 21 años cumplidos viajó a México sin tener muy claro qué quería hacer. Al llegar, trabajó como modelo y por consejo de su hermana, la actriz Katherine Kellerman, Brenda ingresó a estudiar actuación en el Centro de Estudios Actorales (CEA) de Televisa.

Con pocos meses de estar en el CEA se le presentó la posibilidad de participar en su primer novela: Corona de lágrimas; en esa producción coincidió con las costarricenses Maribel Guardia y Mariluz Bermúdez.

"Maribel y Mariluz son unas bellas, las adoro, las dos siempre me aconsejan", comentó Brenda.

Kellerman también ha participado en producciones como Hasta el fin del mundo (novela), Cómo dice el dicho (serie), Las chicas aventureras de Montserrat Oliver (mini reality) y en La jugada (programa deportivo).

"Recientemente, tuve una participación en la serie de Lupita D'Alessio que saldrá en Televisa en los próximos meses", contó.

Acerca de sus próximos objetivos profesionales en el medio mexicano, Brenda lo toma con calma.

"Yo soy una persona relajada que todo lo lleva a su tiempo. Este proceso (Telehit) fue largo, se me dio la oportunidad y firmé por un año con ellos. Yo hago y he hecho mis trabajo porque me gustan, no por buscar fama o ser conocida. Aquí (México) es muy fácil hacerlo pero no me he concentrado en eso y por la misma razón es que por mucho tiempo no hice pública mi relación con Ferdinando (Valencia)", admite.

Relación. Brenda ocultó por mucho tiempo su noviazgo con el famoso actor mexicano Ferdinando Valencia, con la finalidad de tener "una relación más duradera". Por esa razón, hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza desde cuándo formalizaron ese vínculo amoroso.

"Ferdinando y yo tenemos muchos años de relación; la gente dice que él me escondió, pero la verdad nunca lo hizo. Juntos decidimos mantener la relación privada porque a veces las relaciones así son más duraderas. Además, no vimos necesario hacerlo público. Ahora lo anunciamos porque tenemos mucha confianza y sabemos que nadie nos va a separar", reveló.

Brenda mencionó que Ferdinando es un apoyo muy importante en su vida profesional y personal; sin embargo, no se ha querido valer de eso para beneficiar su carrera.

"Él es como mi mánager sin tener que serlo, me ayuda en todo: desde la preparación para hacer un casting, hasta en la elección de ropa para saber qué ponerme; a él le gusta que las personas crezcan. Mucha gente habla y dice que me agarro de la fama de él y la verdad no lo he hecho con nadie y menos con mi novio. Es cierto que él me ayuda, si nos topamos a algún productor me lo presenta, pero no es algo que planeemos. Él me apoya en todo lo que necesite, pero nunca me ha gustado agarrarme de fama de nadie. Nuestra relación ha sido muy sana", reveló Kellerman.