‘As You Like It’ llega a Costa Rica como una comedia de Shakespeare del otro lado del mundo

“Imaginen que una pequeña compañía de teatro, quizás del siglo XIX, está interpretando a Shakespeare en un escenario muy pequeño”, describe, por teléfono desde la ciudad de Tiflis, en Georgia, el director Levan Tsuladze. “Vemos lo que ocurre detrás de las escenas, todo el tiempo. En un momento, la realidad y el teatro se mezclan el uno con el otro, y se unen”.

Desde hace más de 500 años, la famosa línea que escribió William Shakespeare en As You Like It – Como gustéis en sus traducciones al español– dice lo mismo: “El mundo es un gran teatro, y los hombres y mujeres son actores”.

El montaje que dirige Tsuladze junto al elenco de la compañía Marjanishvili Theatre usa la reflexión filosófica de Shakespeare para ofrecer una versión de As You Like It como ninguna otra agrupación teatral la había hecho antes.

Este fin de semana, el grupo georgiano ofrecerá el montaje en Costa Rica y, con estas funciones lo estrenará en el continente, tras haberlo girado en Europa y Asia por cinco años.

“En general, Georgia tiene una larga tradición de montajes de obras de Shakespeare”, asegura Tsuladze sobre el lugar que ocupa el autor inglés en la historia artística de su país, en la región del Cáucaso –en la frontera entre Europa y Asia–.

“Nuestra producción es un poco diferente a lo tradicional. En esta interpretación, el texto es secundario. La prioridad se la damos a las acciones, por eso es una obra muy visual. Es una interpretación de teatro dentro del teatro”, dice el director.

Marjanishvili Theatre presentará su montaje en el Teatro Nacional, los días viernes 9 y sábado 10 de junio. Ambas funciones serán a las 8 p. m.

Las entradas cuestan entre ¢15.000 (galería) y ¢40.000 (luneta y butaca). Se pueden comprar en las boleterías física o en línea del Teatro Espressivo (ubicado en Momentum Pinares, Curridabat).

La obra será interpretada en georgiano, pero proyectará subtítulos con descripciones en español. Sin embargo, el trabajo visual de Marjanishvili Theatre está concentrado en que el texto no distraiga: la mirada del público tendrá que quedarse sobre los actores.

Teatro del teatro. William Shakespeare escribió Como gustéis en 1599 como una comedia sobre el amor y sus inevitables confusiones.

En la historia, dos amantes se conocen pasajeramente mientras cada uno resuelve los problemas que los aquejan.

Rosalinda, la famosa heroína del texto, es la única persona de la corte de su padre que queda después de que su tío, el duque Federico, usurpó el título del duque Mayor y lo expulsó de sus tierras.

Orlando sufre las vejaciones de su hermano mayor, Oliverio, después de que el padre de ambos murió.

Cuando Rosalinda huye de la corte con su prima Celia, ambas llegan al bosque de Arden, un lugar sencillo y paradisiaco en el que viven pastores –una intepretación del Arcadia griego.

Dentro del bosque, Rosalinda asume la identidad de un muchacho, Ganímedes, y Celia de Aliena, su hermana campesina. Orlando, también desterrado de la corte del Duque, ronda el bosque tallando el nombre de Rosalinda en el tronco de los árboles.

El duque Mayor y otros personajes de la corte también habitan el bosque, desposeídos de sus identidades señoriales y con una visión más sencilla del mundo a su alrededor.

Entre disfraces e identidades falsas, todos los personajes de la obra caen enamorados de los otros –incluyendo una pastora que se enamora de Ganímedes, sin saber su verdadera identidad femenina–.

“ As You Like It es una obra sobre personas que, por coincidencia o destino, salen de su comodidad y viajan a un bosque donde conocen un nuevo mundo, donde conocen nuevas versiones de sí mismos. Tal vez, la mejor versión de sí mismos”, estima Tsuladze.

Sin embargo, en esos juegos de disfraces, el montaje del director georgiano ofrece una nueva capa de acción: la “cocina del teatro”, como la llama.

“Es un lado que está en movimiento todo el tiempo. La obra es más sobre la compañía que la historia de reyes y familias nobles”, asegura el director de Marjanishvili Theatre. “De esta forma, contamos una historia de nuestro teatro y del teatro universal. Por eso es tan gracioso y disfrutable”.

As You Like It será interpretada por el elenco original de 24 actores y actrices de Georgia.

La obra se presenta en georgiano pero tiene proyección de subtítulos para describir las escenas. FOTO: Cortesía Teatro Espressivo/Fotógrafo: John Haynes. [side_to_side]

“Nosotros creamos las acciones y los personajes junto con los actores”, afirma Tsuladze. Los actores no sólo actúan los personajes (de Shakespeare) sino los actores que actúan los personajes”, precisa.

La “cocina”, los actores vistiéndose, descansando, jugando para matar el tiempo y usando la utilería de la obra, distraen al público del mundo “real”, donde las ideas de Shakespeare nunca habrían sido posibles.

“Nos rodea un mundo enorme, hermoso e infinito. Pero eso se nos va a olvidar. Somos más importantes con nuestros problemas que el cosmos y el universo a nuestro alrededor”, dice Tsuladze.

De Georgia al mundo. El montaje de Marjanishvili Theatre fue estrenado en el 2012, durante el Festival Globe to Globe que celebró Londres durante su organización de los Juegos Olímpicos.

Según explicó la directora de la compañía, Ekaterina Mazmishvili, la adaptación del texto de Shakespeare fue comisionada por el director artístico del festival Globe to Globe, Dominic Dromgoole (que trajo a Costa Rica su Globe to Globe Hamlet en el 2014).

Los georgianos presentaron el espectáculo frente a más de 5.000 personas.

“Estábamos frente a los fans de Shakespeare. Estábamos tensos porque no sabíamos cómo lo iban a tomar. Fue la primera interpretación que tuvimos frente a un público. No era en el lenguaje original de Shakespeare. Fue una gran experiencia porque la audiencia actuó como si supieran georgiano. No teníamos siquiera subtítulos y lo entendieron todo”, dijo Mazmishvili vía telefónica. “Hubo ovaciones de pie, golpeaban la madera del teatro y nos gritaban. Fue una bienvenida muy calurosa”.

En Londres, el grupo recibió una crítica de cinco estrellas en el periódico The Guardian y otras reseñas positivas. El teatro londinense Shakespeare’s Globe volvió a presentar una temporada en el 2013.

Tras el estreno, la compañía ha viajado con su montaje por Alemania, Polonia, Serbia, China, India, Israel, Turquía y, por supuesto, una gira en Georgia.

Las funciones en Costa Rica serán la primera ocasión que el montaje se presentará en el continente americano.

En la ciudad de Tiflis en Georgia, el grupo administra tres escenarios simultáneos en los que presentan una programación muy diversa.

