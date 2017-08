Teatro Espressivo presenta ‘Vestido de novia’ un drama de terror con un texto teatral inmortal

Al escritor y periodista brasileño Nelson Rodrigues (1912-1980) se le atribuye, con un único guion teatral de los 16 que escribió, el haber cambiado la historia del teatro de su país.

Vestido de novia estrenó en 1943, en Río de Janeiro. Es la historia de una mujer joven que delira tras ser malherida en un accidente de tránsito.

“Es una fantasía que tiene que ver con sus deseos, sus sueños”, afirmó el director estadounidense José Zayas sobre el montaje que Teatro Espressivo estrenó este fin de semana en su escenario, en Momentum Pinares de Curridabat.

Vestido de novia es la tercera obra de teatro que Zayas dirige en el país –antes estuvo a cargo de la adaptación de la novela de la chilena Isabel Allende, La casa de los espíritus (2014); y la adaptación de la novela del tico José León Sánchez, La isla de los hombres solos (2016).

Teatro inmortal. Por su montaje complejo y sus diálogos cotidianos, Vestido de novia fue una historia decisiva para confrontar al teatro de Brasil con los estándares de sus contemporáneos en Europa.

En su último aliento de vida, la realidad de Alaíde (interpretada por la actriz tica Katia Mora) se fragmenta en tres espacios temporales: su pasado, su presente y la vida de una mujer asesinada, décadas atrás.

Alaíde discute la insatisfacción de su matrimonio y, también, se identifica con la víctima, Madame Clessi (encarnada por Rocío Carranza).

Hace diez años, Zayas conoció la trayectoria de Rodrigues durante un festival dedicado a su dramaturgia y pudo asistir a un montaje de Vestido de novia .

Zayas describió el texto como “gótico”, “melodramático” y “psicológico”. Rodrigues, dijo, estaba interesado en “explorar lo que significa ser mujer”.

“Alaíde, como mujer, se siente atrapada en una sociedad machista que le ha dicho cómo ser y cómo vivir”, detalló el director.

Coreografiar al tiempo. En La isla de los hombres solos , Zayas tuvo la posibilidad de mezclar su visión escénica con el trabajo corporal del coreógrafo tico Humberto Canessa.

Para La isla..., Canessa preparó coreografías repetitivas en las que los actores intrepretaban el desgaste de su exilio en una cárcel inhumana.

En Vestido de novia , motivado por la colaboración anterior, Zayas se interesó en continuar el trabajo corporal con su nuevo elenco. Canessa también colaboró con el movimiento y, además, interpreta una serie de papeles pequeños.

“Lo he tratado como un baile, he pensado mucho como coreógrafo”, aseguró Zayas. “La coreografía nos ayuda a recrear un mundo que no es literal y que existe más en el estado de ansiedad y en el estado de ella. En La isla... creamos un infierno de hombres. Básicamente, esto es un infierno femenino”.

Pese a que ningún texto es inmune al paso del tiempo, Zayas estima que la estructura y la historia que escribió Rodrigues es contemporánea.

“Se siente contemporánea porque te deja jugar con los tiempos”, aseguró Zayas.

Los conflictos que tiene Adelaíde tampoco han sido superados por el devenir del tiempo.

“La idea de una mujer sintiéndose atrapada en un matrimonio o una relación, siempre va a funcionar de una forma personal e íntima. Lo social, obviamente, todavía estamos viviendo en un mundo difícil”, reflexionó el director.