Monólogo 'Monsieur' exhibe la vida cotidiana de un hombre solitario

Joaquín es un hombre sencillo. Tan sencillo que lo único que cuida con esmero es lo que lleva encima: su traje, su bigote, sus referencias a otros galanes del siglo XX que, como él, fueron artistas: el francés Serge Gainsbourg, el estadounidense Frank Sinatra, el italo-francés Yves Montand.

En la actuación de Carlos Carlitos Miranda, Joaquín se convierte en un hombre de carne y hueso que deambula la sala de La Casona Iluminada –ubicada 120 metros oeste de la Alianza Francesa, en barrio Amón–.

El monólogo Monsieur aborda su intimidad y su soledad, explicó la directora del montaje Natalia Mariño. El estreno de la obra será este viernes 2 de junio, a las 8 p. m.

"Quería un unipersonal con este actor en particular. Quería tratar la soledad de un personaje cuya condición se podría ver un poco patética y decadente", detalló Mariño en entrevista.

La existencia solitaria de Joaquín es presentada con "sencillez", según dijo Mariño. Miranda actúa frente al público las acciones cotidianas de su personaje: "practicar, comer, llorar". Las palabras de Joaquín surcan temas de su vida personal como "el éxito profesional, el estancamiento, el amor, la decadencia de su espacio".

Miranda habla hacia los espectadores y también les canta, tanto en francés como español. Mariño explicó que tenía interés de utilizar otro idioma en escena, en tanto la distancia del lenguaje no impide que su público comprenda los códigos del montaje.

"La soledad como condición humana es inherente a todas las personas. La soledad es tan amplia que se puede relacionar con todo. Me interesó la soledad desde un panorama artístico en un personaje, basándonos en los clichés, quería crear desde el cliché estético. Desde ahí empezamos a resignificar la soledad y a reconstruirla", aseguró Mariño.

Las funciones de Monsieur serán el 2, 3 y 4 de junio. El viernes y el sábado, la presentación será a las 8 p. m. y el domingo a las 6 p. m.

Giras y reconocimientos

Después de su estreno, el montaje de Mariño será presentado en La Habana, Cuba, durante el Festival Casa Tomada. La programación de la celebración de creación joven está a cargo de la institución cultural Casa de las Américas.

Mariño explicó que querían estrenar en Costa Rica para continuar nutriendo el trabajo hasta setiembre, cuando lleven la obra a la actividad cubana.

La artista escénica recibió el año pasado el Premio Nacional de Teatro en la categoría de dirección, por su montaje Viola en el que trabajó con cuatro actrices.

A finales de julio, Mariño llevará ese último montaje al Encuentro Internacional de Teatro Joven Emergentes, a realizarse en la ciudad española de Mairena del Alcor (Sevilla). En ese mismo lugar dirigirá el espectáculo que cerrará el encuentro.

Tras el reconocimiento en Costa Rica y las oportunidades fuera del país, Mariño continúa reafirmándose como directora.

"Yo me he presionado siempre. Eso no ha cambiado. Realmente necesito meterme en todo. He tenido la premisa de estar en constante creación porque soy una directora joven, quiero aprender, quiero explorar estilos, quiero aprender mi lenguaje", aseguró la creadora de 27 años.

El espectáculo Monsieur ofrecerá funciones del 2 al 4 de junio en La Casona Iluminada (barrio Amón). Las presentaciones de viernes y sábado serán a las 8 p. m. El domingo la función será a las 6 p. m. Las entradas para público general cuestan ¢5.000.