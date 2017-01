Director de teatro Phillip Zarrilli: ‘Dirigir no se trata de dar órdenes’

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Para Phillip Zarrilli su estilo de dirección brotó de la concentración y sensibilidad sensorial de las artes marciales orientales.

El estadounidense ofreció un breve taller durante esta semana con artistas de teatro y danza. Además prepara, junto a un equipo de costarricenses el proyecto Semblanza... secuela... espectro , con dos obras de Samuel Beckett, dramaturgo en el cual se ha especializado para dirigir.

¿Qué clase de entrenamiento ofrece a los actores?

Voy a darte contexto: soy estadounidense y cuando trabajaba como un joven director, en los setentas, enseñaban actuación con una versión americanizada y problemática del método Stanislavski. Puede ser maravilloso para el cine pero en el teatro no es tan bueno. Yo quería encontrar una manera diferente de trabajar.

”A Stanislavski se le llama ‘el método’ como si resolviera todo. Eso es un problema. Nada resuelve todas las preguntas estéticas de la actuación. Así que decidí trabajar diferente. Fui a India y me sumergí en el entrenamiento de danza Kathakali.

”El entrenamiento de los niños comienza con ejercicios psicofísicos, muy intensos. Yo empecé a los 29, con un grupo de niños entre los 9 y 10 años. Era muy gracioso pero aprendí mucho.

”Esos ejercicios vienen de un arte marcial llamado Kalaripayattu. Me entrené en la tradición y empecé a usar artes marciales para entrenar actores, junto con yoga. Uso Kalaripayattu, tai chi y yoga.

”Es un entrenamiento preformativo porque son todas las cosas que necesitas cuando estás actuando: la dirección de tu atención, tu concentración, la sensibilidad sensorial. Te preparas para estar listo para actuar.

”Las artes marciales te enseñan a ser responsivo y a estar concentrado en el ahora porque, de otra forma, sales herido o mueres”.

”Si tocas violín tienes que aprender a afinar el instrumento y a afinarte con el instrumento. Cuando interpretas todo lo que tienes es tu cuerpo y mente.

Toma inspiración de artes escénicas que comienzan sus entrenamientos desde la infancia. ¿Puede condensar esos aprendizajes en un taller?

No. Trabajo con adultos que tienen otros entrenamientos, espero abrirles algunas puertas. ”Permitirles que examinen lo que hacen y lo miren de una nueva forma. No soy tan ingenuo de pensar que todos deben hacer las cosas como yo las hago. Eso es ridículo. Estoy interesado en estimular personas para que reconsideren sus procesos, sus trabajo y, ojalá, se lleven algunos principios”.

Dado su proceso particular de trabajo, ¿se siente incómodo con dar órdenes?

No, porque dirigir no se trata de dar órdenes, se trata de resolver problemas y explorar lo que estamos haciendo con los actores y diseñadores. Es un proceso de negociación con el texto, la dramaturgia, el espacio teatral, la audiencia. Mi interés es que el trabajo se comunique con la audiencia de acuerdo con la estética de esa dramaturgia.

”Las obras de Samuel Beckett son muy únicas, cada una tiene una dramaturgia diferente. Así que estoy muy interesado en ver cómo va a reaccionar el público en Costa Rica a estas dos obras de teatro – Pasos y Play –. Son piezas muy difíciles.

” Esperando a Godot es más evidente con el uso de personajes.

”Yo no pienso que en Pasos y Play los actores interpreten personajes, pienso que interpretan figuras. No vamos a trabajar con sus antecedentes”.

¿Cuál es su relación con Samuel Beckett?

Comencé a trabajar los textos de Beckett con estudiantes. No me interesa Esperando a Godot , que lo hagan otros. Me interesan trabajos más tardíos, las obras cortas, por sus exigencias específicas de los actores.

”Los actores no pueden usar sus herramientas usuales, tienen que trabajar diferente. Para los estudiantes eso los despierta. No pueden pensar que tienen la respuesta para todo porque se entrenaron con Stanivlaski”.











