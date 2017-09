Especial 70 años de deportes: Selección Femenina golea los mitos con perseverancia

Le pasó a Shirley Cruz y a todas. A través del tiempo ellas han escuchado que el fútbol es un deporte para hombres.

Como previo para el primer partido de fútbol femenino en Costa Rica que se efectuó el 26 de marzo de 1950, La Nación anunciaba que “el espectáculo estará interpretado por damitas que, además de sus habilidades para impulsar el balón, cuentan con gracia exquisita y otros dones”.

Esas 'damitas' son las que con el pasar de los años impresionaron a Alfredo Di Stéfano el 15 de agosto de 1961, cuando ellas le dieron vida al preliminar del amistoso entre Saprissa y el Real Madrid.

También son las que por primera vez jugaron una eliminatoria en 1991; las que ganaron medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Winnipeg 1999 y quienes ya han jugado dos Mundiales Sub-17 (Nueva Zelanda 2008 y Costa Rica 2014); dos Sub-20 (Alemania 2010 y Canadá 2014) y el Mayor (Canadá 2015).

Primera Sele oficial

La primera eliminatoria jugada fue en Haití, en abril de 1991. La Nación tituló ‘La Voz Silenciosa pero fructífera’ y publicó las caras de todas las convocadas. De ellas ya falleció María Eugenia Fernández.

“Nunca me di cuenta de lo importante que era portar esa cinta en un grupo de soñadoras; fue todo un honor con 19 años, con jugadoras de calidad, coraje, pundonor y una gran responsabilidad. Nunca habíamos cantado el Himno fuera del país”, expresa Karla Alemán, la primera capitana de la Selección Femenina.

Tras perder 6-0 contra Canadá y 4-0 ante las anfitrionas en el Estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, llegó el gane.

“Xinia Contreras hizo un saque de esquina y yo marqué de cabeza el primer gol, corrí hacia un costado dela cancha a celebrar y cuando me percaté, en las gradas no había nadie de Costa Rica. Me regresé y tengo la sensación de que fue lo mismo que le pasó a (Juan Arnoldo) Cayassocontra Escocia”, relató.

El otro tanto lo anotó Maritza Álvarez y Costa Rica venció 2-1 a Jamaica.

“Casi no tuvimos preparación, los uniformes eran los de Italia 90 y nos quedaban súper grandes, pero no fue razón para que no hiciéramos lo que nos tocaba: dejar en alto el nombre del país”.

En Haití, ellas pasaron una serie de contratiempos, como los días en los que no había agua en el hotel.

“Una vez que se utilizaba el sanitario no lo podíamos volver a usar, nos íbamos rotando las habitaciones y nos bañábamos en la piscina”.

La capitana lo cuenta ahora como anécdota, pero en su momento fue un problema.

“No nos dieron los viáticos. No sabemos qué sucedió, pero nos iban a dar $10 por día y si no me falla la memoria, el cambio estaba en ¢117. Ese dinero nunca llegó, no tuvimos ese preciado y esperado apoyo económico”.

Labrando la medalla

El fútbol femenino se incorporó en 1997 a los Juegos Nacionales y en 1999 ingresó a los Juegos Estudiantiles, lo cual permitió que se desarrollaran más talentos.

Vino la primera Copa Uncaf Femenina que se hizo en Guatemala en junio de 1999 y las ticas fueron segundas.

En ese mismo año, acuden a los Juegos Panamericanos en Winnipeg, un torneo al que debía llevarse un representativo Sub-21.

Costa Rica perdió 6-0 con Estados Unidos y 3-0 con Canadá; venció 2-0 a Trinidad, cayó 5-1 con México y tropezó 2-0 en semifinales con las estadounidenses.

“En el partido por el tercer puesto la portera Marie Clare Herra paró todo lo que ella pudo, hubo tiros en los postes, Ericka Castro hizo un gol y nos vamos a los penales. Desde la ruleta rusa le ganamos a Canadá 3-2”, recordó el periodista e historiador Rodrigo Calvo, quien durante varios años le dio seguimiento al fútbol femenino en las páginas de La Nación .

El 5 de agosto de 1999, en la portada de La Nación se leía: “¡Bronce!”, con una foto en la que Karina López y Ericka Castro abrazaban a Mónica Chávez, quien marcó el penal con el que la Sele subió al podio.

“En la Copa de Oro del 2000 nos fue muy mal. Perdimos 8-0 con Brasil y 8-0 con Estados Unidos, luego se empató con Trinidad 2-2”, apuntó el comunicador.

La Tricolor se baña en oro en los Juegos Centroamericanos de Guatemala a finales de 2001, tras imponerse 6-1 ante Nicaragua, 5-0 a Honduras, 3-1 a El Salvador y en la final, las nacionales vencieron 4-1 a Honduras.

Mundiales a la vista

En la década pasada surge una chiquilla llamada Shirley Cruz, quien a un mes de cumplir 17 años es una pieza valiosa para que Costa Rica gane su primera Copa Uncaf, en 2002, en San Salvador.

“Ella fue elegida la mejor jugadora del torneo y ahí fue donde yo empecé a escribir notas de Shirley”, citó Calvo.

Las ticas seguían marcando el camino y en 2008 se forma la generación dorada con Daniela Cruz, Raquel Rodríguez, Carolina Venegas, Gabriela Guillén, Fabiola Sánchez y Katherine Alvarado, las jugadoras que suman la experiencia de vestir el uniforme patrio en un Mundial Infantil, Juvenil y Mayor.

El 24 de julio de 2008, Costa Rica accedió a la final del premundial Infantil con un gol de cabeza de Fabiola Sánchez y un penal de Katherine Alvarado ante Canadá, en Trinidad y Tobago. Con eso, las ticas visaron su pasaporte al Mundial Sub-17 de Nueva Zelanda 2008, guiadas por Juan Diego Quesada.

“Fue el comienzo de esta evolución que hemos tenido. Aún éramos unas niñas y en aquel momento nuestro sueño se estaba haciendo realidad, entramos en la historia y fue un sentimiento inexplicable”, apuntó Carolina Venegas, quien hoy juega en el Sporting de Portugal.

En ese Mundial, la Sele perdió 5-0 con Alemania. Luego cayó 2-1 con una Corea del Norte que se proclamó campeona del evento.

Raquel Rodríguez marcó ahí el primer tanto de Costa Rica en una cita planetaria.

Por último, Ghana se impuso por la mínima.

"Raquel era la menor del grupo, cumplió sus 15 años allá, se lo celebramos y fue muy bonito", dijo Venegas.

Desde Estados Unidos, Rodríguez recordó lo que su compañera contó como anécdota.

"Cumplir años en un Mundial fue 'chivísima'. Mis papás me hicieron un video con muchas personas felicitándome y el equipo celebró mis 15 años conmigo".

Ella anotó en Nueva Zelanda 2008 y años después también se convirtió en la primera mujer costarricense en hacer un gol en un Mundial Mayor Femenino (Canadá 2015), algo que ocurrió contra España.

"Creo que anotar en un Mundial me llenó de más ilusión para seguir soñando; me dio más ilusión, fue el motor para seguir trabajando, a pesar de las frustraciones que iba a vivir después del Mundial", relató la goleadora.

La base repitió en el Mundial Sub-20, al que se clasificó con gol de Alvarado.

Esta escuadra juvenil estaba a cargo de Rándall Chacón y en el Mundial quedó en el puesto 15, tras perder en el juego inaugural contra las alemanas por 4-2, con goles de Carolina Venegas y de Katherine Alvarado.

Luego se cayó 2-0 con Francia y 3-0 con Colombia.

El Mundial Sub-17 Costa Rica 2014 formó más valores como Gloriana Villalobos, Indira González, Emilie Valenciano, Sofía Varela, Fabiola Villalobos y María Coto.

La Sele no pasó la primera ronda y terminó penúltima, traer caer 3-0 con Venezuela, 2-1 con Italia y 1-0 (autogol) con Zambia.

En ese mismo año, la Sub-20 de Carlos Avedissian fue al Mundial de Canadá, donde jugó Noelia Bermúdez, la portera que ahora milita en España; mientras que otras sumaron su segundoMundial. Fue el primero de la atacante Melissa Herrera.

La Juvenil cayó 5-1 con Francia, 2-1 con Paraguay y 3-0 con Nueva Zelanda.

Pero aún faltaba el logro principal, que fue clasificar al Mundial Canadá 2015.

“Sin duda es el mayor logro alcanzado por el fútbol femenino”, citó Venegas.

En esa Copa del Mundo y con Amelia Valverde como seleccionadora, Costa Rica debutó con un empate 1-1 ante la poderosa España, con una actuación soberbia de la portera Dinnia Díaz, quien había sido vital en el premundial, aunado al gol de Raquel Rodríguez.

El 10 de junio de 2015, en la apertura de Puro Deporte se leía: “Un punto labrado por el corazón de unas guerreras” y también se publicó una nota destacando a la arquera: “Dinnia, la muralla tica contra el juego aéreo”.

La Mayor también empató 2-2 con la República de Corea y perdió con decoro por la mínima con Brasil.

Ahí fue donde la capitana Shirley Cruz convirtió en realidad su anhelado sueño de jugar en un Mundial.

"De nosotras, Shirley fue la primera en salir del país y consolidarse en el extranjero a nivel profesional y élite. Ella rompió una barrera muy importante y detrás de ella venimos otras, abriendo más camino para las generaciones que vienen", apuntó Raquel Rodríguez.

Años antes de que apareciera Cruz, quien por su calidad y sus atestados implica palabras mayores, hubo otra futbolista que destacó en Europa y que escribió su propia historia, como Gabriela Trujillo.

Carolina Venegas, un ejemplo de sacrificios

Para llegar hasta aquí, algunas cosas no han cambiado para las futbolistas.

“Para ir al Mundial Mayor tuve que renunciar a mi trabajo porque estábamos teniendo muchas concentraciones seguidas y para entrenar durante casi dos años tuve que trabajar de noche”, confesó Carolina Venegas.

Su horario era de 11 p. m. a 6 a. m., pero luego se lo cambiaron para ayudarla.

“Me lo pasaron de 10 p. m. a 5 a. m. y salía corriendo para estar lista en la cancha a las 5:45 a. m. y para mantenerme los meses antes del Mundial saqué un préstamo de ¢1 millón para pagarme el alquiler, los servicios, la comida y el transporte, de otra manera, no hubiese podido estar en el proceso”.

Lejos de renunciar a su sueño, la delantera luchó con más ganas, pues le tocó buscar trabajo desde los 15 años.

“Antes de ir a Nueva Zelanda, yo veía como mis compañeras tenían el apoyo de sus padres y yo tenía que ver cómo hacía para mantenerme, estudiar e ir a entrenar”.

Para ella, su lucha valió la pena, su vida gira alrededor del fútbol y le dice a las demás que no tiren la toalla.

“En Costa Rica es doblemente difícil por machismo y por falta de interés y apoyo del público en el fútbol femenino. Las que estuvieron antes y nuestra generación luchamos contra eso, en pocos años hemos hecho historia y nos ganamos un poco más de respeto”, acotó.

Algo en lo que coincide Raquel Rodríguez, al apuntar: "Es muy difícil para la mujer abrirse campo en el fútbol, especialmente por la falta de recursos".

La filosofía de todas ellas es la que dice 'ni un paso atrás'.

Su lucha continúa, persiguiendo sueños detrás del balón y practicando buen fútbol.