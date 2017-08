La serpiente de Taylor Swift se desenrolla mientras la nueva música viene en camino

Un nuevo álbum de Taylor Swift es suficiente motivo para que la diva estadounidense sea el centro de atención. Además, una vez más sus planes de sacar nueva música están relacionados con su sonada enemistad con Katy Perry.

En mayo, Katy Perry habló en su episodio de Carpool Karaoke abiertamente de su disputa, admitiendo que el confrontativo tema Swish Swish se trata de Taylor Swift. Desde entonces, como una venganza silenciosa, Swift ha calzado sus lanzamientos con los de Katy Perry.

El 9 de junio, día en que salía al mercado el nuevo álbum de Katy Perry, Taylor Swift regresó sorpresivamente todo su catálogo a Spotify, plataforma de la que había estado ausente por casi dos años.

LEA: ¿Por qué regresó la música de Taylor Swift a Spotify?

El gesto fue visto como una forma de torpedear el ascenso de Katy Perry en las listas de popularidad, sin embargo, no funcionó: Perry llegó al número 1 de la lista Billboard 200 en tan solo una semana. Witness, su quinto álbum, actualmente está en la cuarta posición de dicha lista y lleva 14 semanas en ella.

Esta semana, la misma en la que Katy Perry presentará el videoclip de Swish Swish, Taylor Swift borró todos sus posts e imágenes de redes sociales, anunciando, de nuevo en silencio, que está por publicar música. Su único post hasta el momento es un misterioso gif de una serpiente.

Más allá de eso solo se conoce información no oficial: el nuevo álbum o sencillo podría llamarse Timeless (según US Weekly) y podría tener una colaboración con Drake (según E! News)

La serpiente

¿Qué tiene que ver una serpiente con Taylor Swift? Más drama, por supuesto.

En julio de 2016, el equipo de Taylor Swift había participado en la canción This Is What You Came For de Calvin Harris con un seudónimo. Cuando la canción se escribió, Harris y Swift eran novios, pero cuando se publicó, su relación ya había terminado.

El 13 de julio, Calvin Harris señaló en varios tuits —que ya fueron borrados— que esa movida era un intento por hacerlo quedar mal. "Sé que ya no estás de gira y necesitas hundir a alguien como lo hiciste con Katy y otros pero yo no lo permitiré", dijo Harris, según las transcripciones de Billboard, Idolator y otros medios.

Para la tarde de ese día las redes sociales de Taylor Swift —Instagram, Twitter y Facebook— estaban llenas de emojis de serpientes. Sobra explicar que el gesto no era un halago.

El asunto no paró allí: cuatro días después, cuando Taylor Swift criticó una letra misógina de Kanye West en la que la mencionan directamente (el tema Famous), Kim Kardashian, esposa de West, tiró el comentario que cementaría la relación entre Taylor Swift y las serpientes.

"¡¿En serio es el Día Nacional de la Serpiente?!", escribió la Kardashian en su Twitter el 17 de julio, día que efectivamente se celebra en Estados Unidos. "De veras que ahora tienen días para cualquier persona, bueno, cualquier cosa". Adicional al tuit, Kim Kardashian publicó videos en los que Swift daba visto bueno para que West la mencionara en la canción.

De ese momento en adelante, quienes hablan mal de Taylor Swift en redes sociales utilizan el emoji de serpiente. La asociación no es nada halagadora, pero pareciera que en vez de ocultarla o negar todas las riñas, Swift quiere exponerlas desde su música. Lo que suceda después, dependerá de ella.