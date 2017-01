Sean Paul: ‘La juventud me hace seguir adelante en lo que amo’

Una inconfundible voz jamaiquina se fundía con pegajosos ritmos y se infiltraba en las estaciones de radio hace ya una década y media. Elevaba la temperatura y podía juntar las caderas de perfectos extraños.

Aunque los años transcurrieron, Sean Paul no desapareció por completo del panorama y supo encontrar la vía para hoy ser considerado uno de los artistas del momento.

La noche de este jueves hará vibrar una vez más a un Palmares sediento de la sensualidad y la energía de sus notas.

LEA MÁS: Sean Paul hará vibrar a Palmares este jueves con sus nuevos éxitos

Viva conversó con el artista en exclusiva previo a su concierto, y este es un extracto de la entrevista.

¿Cómo fue comenzar el año en la cima de las listas?

Maravilloso. Es un sentimiento. Durante los dos años anteriores trabajé duro, hice muchas canciones y me sentía frustrado porque quería que salieran.

Nunca sabés cuáles van a salir ni cuáles van a llegar a los primeros lugares, y el año pasado tres lo hicieron en las listas británicas. Una de ellas fue un enorme éxito internacional con Sia, y Rockabye también fue demoledora en Estados Unidos y en todo el hemisferio oeste.

Estoy trabajando en lo que viene y ya tengo algunas canciones. Justo ahora hay una con Dua Lipa que se titula No Lie, y Tek Weh Yuh Heart, con Tory Lanez.

Los siguientes sencillos incluirán a David Guetta, Shakira, Ellie Goulding, WizKid.

Sus dúos con artistas como Sia o Rihanna se convirtieron en grandes éxitos. ¿Cuál cree que fue la clave?

La clave del año pasado fue, sin duda, Sia.

¿Por qué sigue viniendo a Costa Rica?

Es un lugar hermoso. Me recuerda mucho a Jamaica: las montañas, los árboles, el trópico. Hay mujeres hermosas aquí. Esta mañana pedí mujeres atractivas para el show y me dijeron: “Eso es lo que más tenemos aquí, señor”.

He venido cada dos años desde 1998 y siempre la paso fenomenal.

¿Para cuándo podremos esperar su nuevo álbum?

Para este año. Tengo dos nuevos sencillos por lanzar. Pero aún no tengo una fecha ni un nombre para el disco. Lo dejaré para el final.

El dancehall se ha vuelto muy popular en estos tiempos. Entonces, ¿por qué ha esperado tanto para sacar un nuevo álbum?

Mi último disco salió en el 2014 [Full Frequency]. En noviembre del 2015 me ofrecieron un contrato con una disquera y lo rechacé.

Simplemente, sentía que no coincidía conmigo, que no era el acuerdo correcto. Estaba disfrutando de un tiempo como artista independiente.

Si querés saber qué he estado haciendo desde el 2014, podés entrar a Internet y buscar algo que llamé Full Speed [Riddim], algo que produje en el 2015 y que promocioné mucho en el 2015. Me incluye a mí, a Beenie Man y a Bounty Killer.

No quise tomar el contrato en el 2015, esperé un año más y decidí firmar con Island Records, que siento que es más compatible conmigo, entienden mi sueño. No fue que me ofrecieron un contrato que no podría rechazar, pero fue mucho mejor de lo que alguien me podía ofrecer en ese momento. Me pertenecen mis propios temas, tengo las licencias.

De alguna manera, prueba que a veces hay que esperar por mejores cosas en la vida, en lugar de tomar la vía rápida.

¿A qué sueño se refiere?

Mi sueño es que la música que hago pueda salir, quiero que la gente escuche mis canciones.

Tuve muchos problemas con la disquera anterior. Mezclaban y variaban mi música cuando yo no estaba y, al regreso, me enteraba de que otro artista estaba en mi canción sin mi consentimiento. Eso era muy desconcertante.

Recientemente, ha enfrentado una controversia que lo señala como un artista que construyó su fama lejos de sus raíces jamaiquinas. ¿Qué puede decir al respecto?

Yo tengo mi bandera en alto, soy jamaiquino. Lo que diga la gente no cambia la percepción que tengo sobre mí mismo. Puede ser que me moleste, pero no me detiene. Yo represento a Jamaica in every step and every breathe I take [en cada paso que doy y en cada vez que respiro].

Ahora que tiene 44 años, ¿en qué considera haber cambiado como artista?

Me duele la espalda (ríe), eso es lo que ha cambiado.

Creo que he pasado por lo normal que la gente atraviesa con el paso de los años, pero la música me mantiene joven, el apoyo de mis fans me mantiene joven.

La gente joven me provoca una vibrante inspiración. Yo fui joven alguna vez, y ahora estoy viejo. Me inspira saber que ellos aún no han experimentado ciertas cosas y que van por la vida descubriendo nuevas cosas de las que también me enseñan. La juventud me hace seguir adelante en lo que amo hacer, en la música.

¿Qué sensación le produce la espera de su primer hijo?

Siento que todo tiene que ver con el tiempo. Mi carrera me ha hecho posponer muchos aspectos de mi vida. Algunas veces mi familia tiene que esperar por mí: mi esposa, mi madre, mi hermano, quienes son muy cercanos a mí. Hay épocas en las que no nos vemos por algún tiempo. Hablamos todos los días, pero no nos vemos en persona.

Con un niño en camino a este mundo, tendré que estar ahí para él. Va a ser muy retador, pero como dije antes, los niños me inspiran. Mis sobrinos tienen 1 año y medio y 4 años, y cada día que paso con ellos, me enseñan algo nuevo y me recuerdan mucho de mí mismo.

Cuando mi hijo nazca, quiero darle las mejores oportunidades que pueda tener, quiero lo mejor para él.

¿Ser padre podría influir en sus letras?

Tengo una canción que se titula Build y otra que se llama Straight From my Heart, que está dedicada a mi madre. Incluso, Rockabye es un tema para hacer consciencia [se dirige a las madres solteras].

Me gusta hablarles a las mujeres. Ahora que estoy casado y tendré un hijo, me parece hermoso hablar a las mujeres, hay mucho dentro de ellas y también recibo mucho de ellas.

Pero incluso si mis letras cambiaran, los ritmos seguirían reflejando algo vibrante y emocionante, y la gente podría seguir yendo de fiesta con ellas.

El cambio es bienvenido, pero no estoy cambiando completamente como la crítica dice, que estoy yendo del dancehall al pop.

¿Qué mensajes le gusta más reflejar en sus letras?

Como dije, Straight From My Heart es para mi mamá y para todas las madres allá afuera. Build, que es una canción que lancé hace un año y medio, habla de volver a construir una comunidad, construir un país, sentirnos orgullosos de donde venimos.

Hay muchas temáticas, y no van en una sola dirección. Podrían ser de lo que fuera, siempre y cuando reflejen una vida positiva.











