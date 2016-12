La música tica suena fuerte también en línea

Detalles de Spotify

Las plataformas digitales hoy también compiten con la radio tradicional.

Spotify , por ejemplo, es un gran escaparate para los artistas y una manera para que los amantes de la música tengan a la distancia de un clic los temas que quieren escuchar sin necesidad de cortes comerciales (para los suscriptores).

Aunque no está en el ranking del EGM, estas plataformas son muy utilizadas por los ticos tanto fuera como dentro del país y la música nacional ocupa espacios privilegiados en ellas.

En un repaso rápido por Spotify nos podemos dar una idea de cuáles artistas locales suenan bastante.

Cinco de las piezas de producción criolla con más clics en su haber son: Soñábamos ( 424 ) con 908.217 reproducciones; Pa romper la rutina ( Cocofunka ), con 667.707; Dime la verdad (Ojo de Buey) con 560,787; Estréllame (Gandhi) tiene 246.495 y La Maraca (Sonámbulo), que alcanza más de 228.576.

Este ha sido un buen año para la producción costarricense y en especial para la solista Michelle González, exvocalista de Patterns, como se mencionó en una nota anterior en Viva .

“Gracias a su inclusión en los playlists como Mood Booster (más de un millón de seguidores) y Happy Hits! (más de 448.000 seguidores), la artista cuenta por millones las reproducciones de sus canciones”, reportó el periodista Carlos Soto en junio de este año.

Tendencias. Spotify actualiza las listas de sus temas más reproducidos y es por esta razón que hasta el momento no hay una definición oficial de cuál pieza sonó más en el mundo en este 2016.

Sin embargo, hay ranqueados varios éxitos que marcaron tendencia durante el año.

Entre las diez de las piezas más virales en Costa Rica de los últimos 12 meses destacan: I Don't Wanna Live Forever , de Zayn Malik y Taylor Swift; Change , Neighbors y Deja Vu de J. Cole. También, llama la atención que en la lista de virales se ubique en la posición 10 al tema Frágil , de los ticos de Inconsciente Colectivo; en la 41 a Entre remolinos , del nicaragüense Perrozompopo, y en la 50 a la ya infaltable en los clásicos: Esperaré , de Tango India.

Los ticos eligieron su top 50 de canciones en Spotify y entre ellas se encuentran Reggaeton lento de CNCO; Otra vez de Zion & Lennox J Balvin; Let Me Love You de DJ Snake y Justin Bieber; Chantaje de Shakira y Maluma y Safari , por J Balvin, Pharrell Williams, BIA y Sky.











