Un vistazo a la generación 2017 del Salón de la Fama del Rock and Roll: aciertos y omisiones

Hay que tener un gusto bastante ecléctico para revolver dentro de un mismo playlist al rapero Tupac Shakur; a la leyenda del folk Joan Baez; a la banda fundamental del grunge Pearl Jam; a la consagrada agrupación progresiva Yes, y a dos exponentes del rock clásico de los años 70 y 80 como Journey y la Electric Light Orchestra. Aún así, el Salón de la Fama del Rock and Roll encontró el modo de mezclarlos a todos.

Todos ellos –más el icónico guitarrista Nile Rodgers– conforman la generación 2017 del Salón, donde anualmente se admiten artistas con etiqueta de leyenda para ser honrados por los sobrados méritos en su carrera discográfica. Sus nombres fueron revelados este martes 20 de diciembre y, de inmediato, se desataron intensos debates entre melómanos y entendidos sobre los aciertos u omisiones de parte del jurado seleccionador.

Como ya es usual, los anuncios sobre los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll se acompañan de polémicas, pues el ejercicio pareciera que cuenta con más críticos que adeptos. Mucha de la reacción contraria se deriva de la negativa del Salón por admitir a artistas con décadas de probada trayectoria e influencia, mientras que sus puertas se abren de par en par para intérpretes más contemporáneos y populares, apenas en su primer año como elegibles (un músico puede ser postulado para entrar al Salón al cumplirse 25 años del lanzamiento de su disco debut).

Antes de ver los casos particulares de los elegidos, primero repasemos a los quienes quedaron por fuera. Cualquier fanático respetable de la música puede sentirse indignado de ver cómo los electores no se decantaron por otros nominados, como MC5, Steppenwolf, The Cars, The Zombies y Kraftwerk, que acumularon un nuevo año de infructuosas postulaciones. Otros candidatos que no fueron admitidos en esta ocasión son Jane's Addiction, Depeche Mode, Janet Jackson y Bad Brains.

La lista de ignorados por el Salón es enorme y vergonzosa. A la fecha, los organizadores no han postulado ni una vez a bandas míticas del rock, como Iron Maiden, Motörhead, Judas Priest, Roxy Music y Thin Lizzy. Súmele que tampoco han sido tomados en cuenta nombres de probada valía como Sonic Youth, The Pixies, The Smiths, The Cure, Bon Jovi, Def Leppard, Mötley Crüe, Joy Division/New Order y Duran Duran. Y podríamos seguir...

El caso más penoso es el de la influyente agrupación Chic, que ha sido sometida en 11 ocasiones a la humillación de ser postulada, mas no admitida. Hoy, en una movida que dejó un sabor agridulce, el Salón anunció que admite al guitarrista y líder de la banda, Nile Rodgers, dentro de la categoría de Excelencia Musical, usualmente reservada para artistas que han sido un apoyo vital para la carrera de otros. La medida es desafortunada, pues reduce a Rodgers a solo un sideman (que sí lo ha sido), sin tomar en cuenta sus logros al frente de su propio grupo.

Una situación igual se presentó en el 2015, cuando Ringo Starr fue admitido bajo el mismo título, y no necesariamente por su trabajo como solista (Ringo ya había sido inducido en el Salón como parte de Los Beatles, pero era el único de los exintegrantes del cuarteto de Liverpool en no haber sido reconocido también por su material en solitario).

La ceremonia de inducción será el 7 de abril del 2017 en el Barclays Center, en Brooklyn, Nueva York. Y estos son los artistas que se apludirán esa noche:

Electric Light Orchestra

País: Inglaterra

Fundación: 1970

Miembros admitidos: Bev Bevan, Jeff Lynne, Richard Tandy y Roy Wood

Temas más conocidos: Mr. Blue Sky, Evil Woman, Livin' Thing, Don't Bring Me Down, Last Train to London

Un grupo cuya ausencia no podía justificarse más. En la década de los años 70 se alzaron como una revelación en la escena musical británica, mezclando el rock con el pop e incluso el disco, con intrincados arreglos orquestales y la inconfundible voz de Jeff Lynne.

Con la inclusión de Lynne, el Salón finalmente tendrá en sus filas a todos los integrantes del supergrupo The Traveling Wilburys, conformado también por Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty y Roy Orbison.

Yes

País: Inglaterra

Fundación: 1968

Miembros admitidos: Jon Anderson, Bill Bruford, Steve Howe, Tony Kaye, Trevor Rabin, Chris Squire, Rick Wakeman y Alan White

Temas más conocidos: Owner of a Lonely Heart, Roundabout, I've Seen All Good People, Close to the Edge, Changes, Love Will Find a Way

Con la notable excepción de Pink Floyd, las bandas de rock progresivo fueron tradicionalmente marginadas del Salón. No fue hasta hace apenas un par de años que se aceptó dentro de los ahí homenajeados a Genesis y Rush; en esta ocasión se extendió el beneficio a Yes. La agrupación inglesa es una favorita de la escena progresiva y por años sus fanáticos presionaron al Salón para que se le diera el justo lugar.

De los admitidos este año, Yes es el que llega con la mayor cantidad de integrantes, dados los constantes cambios en su alineación. El grupo se presentó en Costa Rica en 1999, como parte de su gira y reunión, en el desaparecido Planet Mall. Además, su vocalista Jon Anderson y el mítico tecladista Rick Wakeman también han actuado en el país en calidad de solistas.

Journey

País: Estados Unidos

Fundación: 1973

Miembros admitidos: Jonathan Cain, Aynsley Dunbar, Steve Perry, Gregg Rolie, Neal Schon, Steve Smith y Ross Valory

Temas más conocidos: Don't Stop Believin', Separate Ways (Worlds Apart), Any Way You Want It, Faithfully, Open Arms

Exponente por excelencia del arena rock que dominó las listas de popularidad a finales de los años 70 e inicios de los 80, Journey es por mucho una de las bandas de rock más populares del planeta. De ahí que extraña (y molesta) que no fuese nominada al Salón sino hasta este año, a pesar de ser elegibles desde mucho tiempo atrás.

Si bien a lo largo de las décadas han sido muchos los músicos que han pasado por las filas de Journey, los homenajeados serán solo los integrantes de su alineación clásica. Esto deja por fuera, por ejemplo, a sus cantantes más recientes, Steve Augeri y Arnel Pineda. Fue con Augeri al frente que el grupo actuó en Costa Rica, en el Palacio de los Deportes, en el 2000.

La ceremonia de inducción pinta propicia para un largamente esperado reencuentro entre el cantante Perry y sus excompañeros, con quienes no actúa desde la década de los 80. En el caso del tecladista Gregg Rolie, esta significará su segunda presencia en el Salón, pues ya antes había entrado como parte de la banda de Carlos Santana.

Joan Baez

País: Estados Unidos

Inicio de su carrera: 1968

Temas más conocidos: The Night They Drove Old Dixie Down; Diamonds and Rust; Farewell, Angelina; We Shall Overcome

El Salón paga finalmente una de sus deudas históricas con Baez, quien a sus 75 años acumula una de las carreras más notables dentro del rock and roll, incluyendo su emblemática participación en el festival de Woodstock.

Cantautora, intelectual y activista, Joan Baez lanzó su carrera en los años 60 y fue una de las voces musicales más notables en contra de la guerra y a favor de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Figura mítica de la escena folk y del movimiento hippie, también ha hecho suyas canciones de otros, siendo de las primeras en grabar y dar a conocer composiciones de su amigo y contemporáneo, Bob Dylan. De hecho, el que el Salón admita a Baez justo el mismo año que Dylan fue galardonado con el Nobel de Literatura no es una coincidencia menor.

Tupac Shakur

País: Estados Unidos

Inicio de su carrera: 1987

Temas más conocidos: Dear Mama, Changes, Keep Ya Head Up, I Get Around, California Love, How Do You Want It

Asesinado a los 25 años, Tupac dejó una estela enorme e imborrable en el hip-hop, con una obra compleja e intrincada que incluso siguió ofreciendo nuevos discos de material inédito muchos años después de su prematura muerte, en 1996.

Es el primer solista de hip-hop en ser admitido en el Salón, apenas en su primer año elegible. Es el primer representante del rap popularizado en los 90 en figurar ahí, a la par de solo un puñado de leyendas que ayudaron a establecer a este género urbano en los 80: Run-DMC, Public Enemy, Grandmaster Flash y N.W.A.

Su nombre siempre está en los listados de los mejores raperos de todos los tiempos. La obra de Tupac se divide bien en dos frentes: el sentimental y poético, del cual se derivan clásicos como Dear Mama o Keep Ya Head Up, y el agresivo propio de los tiempos del gangsta rap y que lo llevaron a enfrentarse verbalmente con otros intérpretes.

Está de más decir que su inclusión despertó de nuevo el debate acerca de si el hip-hop tiene lugar en un espacio que toma su nombre del rock and roll. Si bien los más puristas siguen manifestándose en contra de la inclusión de raperos en el mismo foro que incluye a Led Zeppelin y Eric Clapton, los organizadores han reafirmado que su concepto de rock and roll abarca a cualquier manifestación de música popular (lo que explica también que, por ejemplo, ahí ya figuren estrellas del pop como ABBA o Madonna).

Pearl Jam

País: Estados Unidos

Fundación: 1990

Miembros admitidos: Jeff Ament, Matt Cameron, Stone Gossard, Dave Krusen, Mike McCready y Eddie Vedder

Temas más conocidos: Alive, Jeremy, Evenflow, Black, Better Man, State of Love and Trust, Daughter, Sirens, Yellow Ledbetter, Last Kiss, Just Breathe, The Fixer, Animal, Do the Evolution, I Am Mine, Spin the Black Circle

En su primer año elegible, era inevitable que Pearl Jam ingresara directo al Salón, pues la organización ya ha mostrado, en anteriores ocasiones, su frenesí por tener entre los honrados a artistas populares y vigentes tan pronto sea posible (Nirvana, Green Day, Guns N' Roses, Metallica, U2, Madonna). De los grupos incluidos en la generación 2017, Pearl Jam es, hoy por hoy, el acto de mayor arrastre.

Si bien el grupo pilar del movimiento grunge y de rock alternativo ha sido inexplicablemente estable en su alineación, la batería sí ha tenido cuatro ocupantes, de los cuales solo fueron tomados en cuenta Dave Krusen (fundador y quien grabó el disco debut Ten), y el incombustible y aún integrante Matt Cameron (que en unos años es probable vuelva a ser seleccionado, solo que con Soundgarden). Por fuera quedaron Jack Irons (que para su fortuna ya había sido incluido como parte de los Red Hot Chili Peppers), y Dave Abbruzzese, cuya omisión es una de las más escandalosas. Abbruzzese fue quien grabó los míticos álbumes Vs y Vitalogy y ha externado, junto con muchos fanáticos de la banda, su molestia por haber sido excluido sin mayor justificación.

Costa Rica recuerda bien el paso de Pearl Jam. Fue en el 2011 cuando la banda actuó en el Estadio Nacional, frente a una audiencia eufórica y nostálgica de la Generación X.











