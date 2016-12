Elton John y otros famosos despiden al artista pop George Michael

Reacciones en redes sociales

En el día de Navidad, colegas y fans del cantante británico George Michael toman las redes sociales para expresar su cariño por el artista.

Michael falleció a los 53 años de edad. La noticia fue comunicada por su publicista y fue difundida inicialmente por la BBC. Según este medio, la policía "no encontró condiciones sospechosas" en su casa, donde murió.

Su colega británico, Elton John, escribió en Instagram: "Estoy en un shock profundo. Perdí a un amigo querido, el alma más amable y generosa, y un artista brillante. Mi corazón está con su familia y con todos sus fans".

Los músicos grabaron juntos, en vivo, la canción Don't Let the Sun Go Down on Me y fue incluida en discos recopilatorios de ambos.

La cuenta oficial de Twitter de la banda Duran Duran compartió una fotografía de los músicos con Michael, durante los años 80: "2016, la pérdida de otra alma talentosa. Todo nuestro amor y condolocencias a la familia de George Michael".

La comediante estadounidense Ellen Degeneres también compartió sus sentimientos en Twitter: "Me acabo de enterar de la muerte de mi amigo George Michael. Él era un talento brillante. Estoy muy triste".

El actor George Takei dedicó una sentida despedida, con varias menciones a sus canciones, en Twitter: "Descansa con las estrellas tintilantes, George Michael. Encontraste tu Freedom (libertad), tu Faith (fe). Fue tu Last Christmas (última Navidad) y vamos a extrañarte".

Madonna también se unió a la despedida del artista británico con un mensaje a través de sus redes sociales. "Otro gran artista nos deja", publicó la cantante junto a un video.

Reacciones en Costa Rica. El cantante nacional Kurt Dyer es un gran fanático de la obra de Michael y por medio de su página de Facebook expresó el dolor por la partida del artista.

"Él era un artista íntegro y para uno como fan duele que la gente lo catalogó siempre como un pretty boy y lo veían como el niño bonito de Wham!, pero era un genio del pop y todo lo que hizo fue dedicado al arte", comentó Dyer.

Por su parte, el locutor y programador Mauricio Alvarado, del programa de televisión 80's y Más que se transmite en el canal VM Latino, recordó que para la época en la que Michael alcanzó su mayor popularidad, fue un adelantado artísticamente.

"Hay un detalle muy curioso y es que George Michael ideó el dúo Wham! junto a Andrew Ridgeley porque él era muy temeroso y le daba miedo mandarse solo a la industria. En nuestro país causó un gran impacto con el sencillo Wake Me Up Before You Go-Go, se puso muy de moda porque la letra era pegajosa y el video muy llamativo", recordó Alvarado.

Si quiere unirse a la nostalgia de la música de George Michael, puede escuchar aquí un playlist de Spotify escogido por su cuenta oficial:











