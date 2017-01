La experiencia y el sabor de Eddy Herrera en Palmares

Una carrera de más de 26 años es la mejor carta de presentación del galán del merengue. La inconfundible voz sensual y el talento de Eddy Herrera se suman a los conciertos internacionales en Palmares y a propósito de su espectáculo, el dominicano habló con Viva .

Herrera cantará en la Barra Imperial este viernes 13 de enero en la noche.

Tiene una muy buena relación con el público costarricense... ¿Qué espera de esta nueva presentación?

En 26 años de carrera como artista independiente, la verdad es que es un privilegio y placer grandioso poder trasladarme entre tantos países y que Costa Rica sea una de las paradas especiales. Estar en este gran lugar como lo es Palmares es algo muy lindo.

¿Cuál es el secreto para subirse al escenario después de tanto tiempo y calentar al público de una forma especial?

Tengo 52 años de edad. Empecé muy jovencito, pero de ánimo y de energía me siento como de 45. No sé cómo lohacemos los artistas que trabajamos música tropical, porque un ejemplo es Wilfrido Vargas, que tiene 67 años y sigue con energía. Cuando me subo a un escenario me transformo y en lo único que pienso es en que la gente la pase bien.

¿Se sigue emocionandocuando le piden interpretar sus éxitos?

Lo más grandioso que hay es sentir las emociones del público cuando escucha a su canción favorita. No hay nada más grandioso para uno como artista cuando la gente corea los temas con uno. Es la mayor satisfacción.

Los artistas tropicales tienen carreras muy longevas, sobre los géneros y ritmos que son efímeros... ¿esa es una ventaja?

Hace 12 o 15 años atrás, los géneros que estaban en la palestra eran la salsa y el merengue, se peleaban entre sí –de buena manera– los primeros lugares.

”Cuando van apareciendo los jóvenes exponentes de la música urbana se fueron convirtiendo en grandes artistas, hay que ser objetivo porque hay que reconocer que están predominando por encima de géneros y multiritmos tropicales de América Latina.

”Es normal, hay cambios siempre, pero es posible que en cinco años surjan nuevas propuestas, pero el merengue tiene más de 35 años en el gusto y me siento muy bendecido de ser parte de esto”.

¿Cuál es su labor para mantener vivo al merengue?

La clave es seguir renovándolo, pero sin llegar a hacer merengue con un disfraz de urbano, porque no son nuestros territorios. Nosotros le ponemos un poco de ese ingrediente. Yo a mis temas les pongo hasta un 20% de los colores de lo urbano, pero que la base sea merengue y que mantenga la estampa musical del género sin corromperlo.

Siempre ha conservado una imagen sobria y ha cuidado mucho su vida personal...

Creo que muchos artistas generan escándalos para llamar la atención, eso les puede funcionar para que la gente hable de tí, pero te afecta por otra parte. En mi caso siempre he pensado que no necesito eso para llegar a la gente, hablo con mi trabajo y con mis producciones.











