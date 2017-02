Yuridia al fin disfruta de su carrera

Mexicana cantará en Costa Rica el 26 de febrero

Puede sonar increíble el que una artista que ha tocado el éxito en su trabajo diga que hasta ahora, casi 13 años después de sus inicios, está disfrutando al máximo de su labor; sin embargo, para la mexicana Yuridia , quien se define como alguien muy tímida, es hasta hoy que está viviendo al máximo su faceta artística.

La intérprete de éxitos como Cobarde y de covers como La maldita primavera , mostrará su alegría y gran talento este domingo 26 de febrero, en un concierto en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva. La presentación es parte del Festival Costa Rica Vive, que un día antes (el 25 de febrero) traerá también a Magneto y Mercurio al mismo recinto. Aún quedan entradas para poder asistir a este espectáculo en www.boleteria.cr

Es una mujer de pocas palabras, plena en su labor como madre y amante de la música. Ella habló con Viva sobre su espectáculo.

¿Qué expectativas tiene sobre el concierto en Parque Viva?

Estoy nerviosa y muy ansiosa porque después de varios años tengo la oportunidad de volver a Costa Rica. No sé qué esperar, no sé si la gente está al pendiente de mi trabajo o si les va a gustar el show . Tengo incertidumbre, pero también me siento muy emocionada de volver a ver a los ticos.

Sabemos que es una persona muy tímida. ¿Cómo hace para lidiar con el cariño de sus seguidores? ¿No se siente abrumada después de todos estos años?

La verdad es que soy muy afortunada, he tenido mucha suerte en mi carrera. Tengo mucha gente que me ha ayudado a conseguir ese cariño, el respeto y la admiración de mis fans y, además, ellos (los fans) son los que se han encargado de ponerme al frente y eso me hace muy afortunada.

Ya han pasado casi 13 años desde que participó en La Academia , ¿qué recuento hace de toda su historia musical?

Ya es muchísimo tiempo el que ha pasado y me siento muy feliz porque ya mi repertorio es, al menos, de hora y media; ya me estoy haciendo viejita.

”Me encanta la etapa que estoy viviendo porque ahora logro entender muchas cosas y ya no siento las inseguridades que tenía antes. No me gustaba estar nerviosa y ahora disfruto del show sin preocuparme tanto, ya no me estresa si se me olvida una canción o si sabré qué decirle a la gente. Me encanta que hayan pasado tantos años y que me hayan servido a mí para aprender cómo hacer las cosa y, sobre todo, cómo disfrutarlas”.

Entonces se siente mejor ahora que antes...

Sí, muchísimo más. Yo hoy me voy a dormir sabiendo que mi trabajo es un sueño cumplido, que ya lo vivo de pies a cabeza, que todavía hay sorpresas y cosas qué aprender; pero que ya me siento más tranquila. Sé que lo que le digo a la gente es valioso para ellos y que lo que hago en el escenario es con amor; antes no, me costaba mucho abrirme a ellos y contarles qué pasaba... me costó mucho tener una conexión más real.

Es mamá de un chico de 10 años, va muy ligada la maternidad a su carrera. ¿Cómo es vivir ambas etapas juntas?

Es complicado en muchos aspectos, pero gracias a Dios mi hijo es muy inteligente. Él sabe que aunque no me vea como una mamá muy lúcida, trata de llevar su vida sabiendo que su mamá es cantante y viaja mucho; sabe muy bien cómo fluye el agua.

Tiene intenciones de grabar un nuevo disco en formato primera fila. ¿Cómo va ese nuevo proyecto?

Va muy bien; estamos platicando todavía sobre qué es lo que queremos hacer: si voy a hacer canciones inéditas o un repaso por todo el repertorio de los años que tengo en esto. Es un proyecto nuevo y me atrae mucho porque no tengo un disco en vivo; la idea me tiene muy emocionada.

Para usted, ¿cuál es la diferencia entre cantar un cover o una canción propia?

Disfruto cantar ambas cosas. Si interpreto un tema de Rocío Dúrcal o una canción que un amigo mío hizo para mí, siento que la gente la disfruta igual y la cantan conmigo; así que soy afortunada de poder hacer las dos cosas. Amo poder decir que mañana voy a interpretar un éxito de Miriam Hernández y que pasado mañana voy a hacer algo mío, porque el público lo va a disfrutar junto a mí; eso no tiene precio. Por dicha no tengo límites, soy amante de la música, de las baladas de antes y de la música nueva también.

