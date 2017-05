Vyctoria llevará este jueves sus melodías atronadoras al Bar la Burbujita

El grupo mexicano Vyctoria se aventuró a salir de México y visitará este 4 de mayo Costa Rica. Su primera ocasión en el país es parte de un gira centroamericana que iniciará aquí y luego pasará por Guatemala y El Salvador.

Vyctoria combina en su sonido varias influencias, entre ellas el post-rock, el drone y el metal progresivo. El peso de su sonido es complementado por un violín, que agrega una textura sinfónica a un sonido ya de por sí lúgubre.Se presentación será en el Bar La Burbujita (en Los Yoses, 150 metros oeste de Plaza Vivo) este jueves 4 a partir de las 9 p.m.

Promoción

Vyctoria ya se ha presentado en ciudades como Nueva York y Montreal para promocionar su quinta producción de estudio hasta el momento, el álbum V.

Lanzado en el 2016, V contiene en 36 minutos y cinco canciones el poder y la intensidad que tiene Vyctoria en el escenario. La distorsión de la gutarra, bajo y violín se apoderan de la mayor parte del espacio sonoro pero eso no hace el lanzamiento menos melodioso.

<a href="http://vyctoria.bandcamp.com/album/v" >V by Vyctoria</a>

El grupo estará vendiento camisetas (¢6.000), discos de vinilo (¢10.000) y casetes (¢2.500) durante el concierto.

Gibrana Cervantes (violín), David Hererra (bajo), José Cortes (guitara) y Juan Morales (batería) son quienes conforman el grupo desde el 2014.

Teloneros nacionales

Ellos compartirán escenario con los grupos nacionales Les Enfants Terribles y Primo, dos bandas locales tienen poco tiempo de estar dando presentaciones, pero cuyas grabaciones auguran un complemento de calidad.

Les Enfants terribles es un trío conformado por Joshua Castro, Andrés Barrera y Joshua Alvarado. En noviembre del 2016 publicaron su primer álbum, Wasted Days, de post-rock y shoegaze.

&amp;lt;a href="http://lesenfantsterriblescr.bandcamp.com/album/wasted-days" &amp;gt;Wasted Days by Les Enfants Terribles&amp;lt;/a&amp;gt;

Por otro lado, Johannes Von Troz, Ricardo Delgado, Diego Matamoros y Gabriel Suarez conforman Primo, un grupo de post-punk. El cuarteto publicó It Could Happen to You en febrero de este año, el cual se puede descargar sin costo en su página en Bandcamp.

&amp;lt;a href="http://primopunk.bandcamp.com/album/it-could-happen-to-you" &amp;gt;It Could Happen to You by Primo&amp;lt;/a&amp;gt;











