Costarricense Giancarlo Guerrero suma dos Grammy a su prominente carrera

Por cuarto año, el trabajo del costarricense Giancarlo Guerrero fue reconocido por la Academia de la Grabación de Estados Unidos con dos premios Grammy.

El músico costarricense, quien dirige desde el 2009 la Orquesta Sinfónica de Nashville, fue premiado con el Grammy a mejor clásico instrumental solo por Daugherty: Tales Of Hemingway; y mejor compendio clásico por Daugherty: Tales Of Hemingway, American Gothic, Once Upon A Castle.

Las piezas son parte de un proyecto que Guerrero trabajó en un disco dedicado a la música del compositor estadounidense Michael Daugherty.

"Daugherty es uno de los compositores más importantes de Estados Unidos y todo el proyecto estuvo dedicado a este compositor norteamericano de música contemporánea", dijo Guerrero a Viva desde Lisboa, Portugal.

Según explicó, Tales Of Hemingway es un concierto para cello y orquesta que debutó en el 2015 y que está inspirado en la obra del célebre novelista Ernest Hemingway. El concierto fue comicionado por la Orquesta Sinfónica de Nasville, que dirige Guerrero.

American Gothic, por su parte, es una pieza para orquesta sola inspirada en la icónica pintura de Grant Wood; mientras que Once Upon A Castle está compuesta para órgano y orquesta y está inspirada en el Hearst Castle, residencia privada del magnate de los medios de comunicación estadounidense William Randolph Hearst. Hoy esa residencia es un museo y monumento histórico nacional.

Adicional a ello, el costarricense figura entre los reconocidos al gramófono de mejor compendio clásico; sin embargo, en ese rubro solo se premió al compositor Michael Daugherty, por lo que Guerrero no recibirá un trofeo.

Con los dos de anoche, ya son cinco los gramófonos que suma el costarricense a lo largo de sus 22 años de carrera, casi la mitad de su vida. Tiene 47 años.

El tico fue premiado el año pasado en la categoría de mejor compendio clásico, y en el 2011 y 2012 recibió un galardón cada año por su prominente trabajo orquestal en Estados Unidos.

"Estos reconocimientos reflejan la labor que se viene haciendo con mi orquesta y con muchas otras orquestas del mundo, con las que he tenido relaciones especiales. Me alegra tener relaciones especiales con ensambles a nivel mundial", destacó Guerrero en conversación telefónica con Viva.

Precisamente esos compromisos son los que han privado al tico a asistir a alguna gala de premiación. De los cuatro años que ha estado nominado en los Grammy, el nacional no ha podido participar en la ceremonia de premiación.











