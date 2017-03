Tica Nadja Holtz actúa en el video musical 'Everyday', de Ariana Grande

Clip se estrenó el domingo 26 de febrero

La actriz costarricense Nadja Holtz integra una de las parejas que protagonizan el más reciente video musical de Ariana Grande, titulado Everyday.

El clip se estrenó el domingo 26 de febrero, exactamente un mes después de que Holtz grabara sus escenas al lado del actor estadounidense Terrance Terrell.

Everyday es parte de los sencillos que componen el tercer disco de Grande, Dangerous Woman. El audiovisual del tema muestra a varias parejas besándose sin importar la edad, el color o la preferencia sexual.

"El 25 de enero se me abrió la oportunidad para audicionar. Fue por medio de una empresa que se llama The Casting Company. Fue interesante porque generalmente en las audiciones participan personas con ciertas características físicas, pero para esta había otro tipo de aspirantes, muy diversos. Fue chiva ver eso", refirió Holtz de 32 años.

La costarricense realizó varias pruebas de video, en las cuales debía mostrarse relajada, divertida y hasta cómica.

"Fue una audición divertida. Al finalizarla tuve una buena sensación porque el camarógrafo me externó con algunos gestos que lo había hecho bien. Salí positiva y ese mismo día (25 de enero) en la noche me llamaron y me dijeron que había sido elegida como una de las chicas que estaría en la filmación. El 26 de enero a las 11 a. m. ya estaba filmando mi parte", contó.

Las escenas en las que aparece Holtz fueron grabadas en las instalaciones del periódico Los Angeles Times, en California, Estados Unidos. El video fue dirigido por Chris Marss Piliero que se ha encargado de producciones de Britney Spears y Kesha.

En el corto, Holtz interpreta a una oficinista quien es seducida por su compañero de trabajo. La pareja se besa apasionadamente por varios rincones del edificio a la vista de los demás trabajadores. La grabación de las escenas tardaron en promedio ocho horas.

"Ariana siempre es supercontroversial porque en el contenido de sus videos siempre hay mucho contacto físico. En el casting me habían dicho que ese sería el tono del video", afirmó Holtz, quien vive en Los Ángeles desde mediados del 2015.

La tica aclaró que a pesar de participar en el nuevo corto de la cantante pop, no tuvo la oportunidad de conocer a la cantante.

"Ariana no estuvo en la escena mía. Ella figuró en los dos primeros días de grabación. En el día tres, que fue cuando yo grabé, solo estuvo Future (rapero que colabora con Grande en el tema), pero no tuve interacción con él", explicó.

Es la primera vez que Nadja Holtz participa en un proyecto musical de un artista de las "ligas mayores"; empero, la tica espera que su participación en el audiovisual le abra puertas para otros trabajos.

"Yo audiciono todos los días apoyándome en el mercado. Ayer (el martes) tuve una audición para un comercial y me fue muy bien. Hay algunas negociaciones ahorita para la televisión pero aún no puedo hablar de eso y ahorita Tamela Hedström (cantante costarricense) estrenará el video de Hoy solo estás tú, en el que también participo", añadió.

Nadja Holtz es una actriz profesional y fue la primera mujer en graduarse licenciada de la carrera de Cine y Televisión de la Universidad Véritas en el 2010. Actuación estudió en el Instituto de Lee Strasberg, en Hollywood, y con la profesora de la técnica de Meisner, Maggie Flanigan, por dos años en Nueva York.

Holtz ha participado en más de 20 comerciales, además interpretó el papel de "La 40" en el cortometraje de Erika Bagnarello El hijo de la 40.











