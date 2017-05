Ni la lluvia ni el frío espantaron las ilusiones por ver a Sting

Joe Sumner y The Last Bandoleros acompañan al británico en su gira internacional

Una garúa que poco a poco se fue convirtiendo en una lluvia incesante fue la encargada de recibir a los fanáticos del británico Sting la noche de este martes, en el Estadio Nacional, en La Sabana.

Aunque en horas de la tarde parecía que no iba a llover y que el espectáculo de Sting en Costa Rica no se vería abatido por el agua, la época lluviosa de nuestro país no dio tregua a los asistentes al espectáculo. Sin embargo, para disfrutar y pasarla bien no hay excusas y, poco a poco, el público fue ingresando al estadio para escuchar a su artista favorito.

Así pasó con la familia Meza Pérez, encabezada por doña Ileana quien llegó acompañada de sus hijos Julián y Alonso, quienes fueron de los primeros en ingresar al recinto. Ellos llegaron desde Heredia y es la primera vez que iban a estar en un concierto de Sting juntos.

"Fui yo quien les pasó a ellos el gusto por su música. Mi papá desde pequeño me hizo apreciar su trabajo y ahora mi mamá y mis hermanos me acompañan a cumplir este sueño", comentó Alonso.

Con público todavía ingresando, pero con la consigna de dejar el nombre de la música nacional en alto, llegó el experimentado Pato Barraza a interpretar algunas de sus canciones más famosas. Pato arribó al escenario del estadio a las 6:33 p. m. y cantó en primera instancia Cautiva del mar ante un aforo relativamente escaso.

"¿Somos ticos, o qué?", expresó un emocionado Pato después del aplauso que recibió de las personas que escucharon atentas su canción, y de seguido interpretó Mi revolución y para cerrar la queridísima Frágil. En este último tema, el compositor hizo alarde de su calidad al realizar diferentes notas con su versátil voz.

Con un asomo más fuerte de lluvia llegó el momento para que Joe Sumner, el hijo mayor de Sting, también hiciera de las suyas y presentó parte de su material musical. Looking For You, Looking For Me fue el tema con el que abrió su presentación.

"Ustedes son muy buenos fans por estar aquí bajo la lluvia", dijo. Su presentación se extendió por cerca de 10 minutos y le dio paso a los otros acompañantes de Sting en esta gira titulada 57th & 9th Tour: The Last Bandoleros, agrupación estadounidense que llegó a la tarima del nacional con una propuesta muy alegre y dinámica que fusiona rock y tex-mex.

La agenda del concierto va en orden y cumpliendo los tiempos, se espera que Sting suba a escena a las 8 p. m.











Comparta este artículo Entretenimiento Ni la lluvia ni el frío espantaron las ilusiones por ver a Sting Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Ni la lluvia ni el frío espantaron las ilusiones por ver a Sting Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.