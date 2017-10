Star Kids Project: pequeños grandes talentos

Como jugando pero en serio. Rock, pop, baladas, canciones en inglés, un bajo, una guitarra eléctrica, una potente batería, cuatro dulces voces y un piano forman una banda joven. Sí, muy joven, ya que ninguno de sus integrantes supera los 16 años.

¿Quiénes son? Ocho chicos que quieren cumplir sus sueños de ser estrellas. Ellos se juntaron para demostrar que el talento no tiene edad y mucho menos estatura.

La banda de Star Kids Project (SKP) es la carta de presentación de un proyecto para incentivar y dar a conocer a niños y jóvenes con talentos especiales. Ya tienen su página de Facebook : el plan es que niños de todas partes del país les envíen fotos o videos donde muestren sus aptitudes para bailar, cantar, tocar un instrumento, actuar, contar chistes... Lo que sea.

La cara más conocida de SKP es la del pequeño músico Andrey Ramírez quien conquistó la atención del público tras su divertida entrevista con el presentador Steve Harvey en el programa Little Big Shots.

Además de Andrey, el grupo está conformado por las cantantes Fabiana Polinaris, Bianka Arias, Jimena Díaz, Olivia Raboin (también son instrumentistas), el baterista Diego Herrera y las hermanas Claudia y Mia Guier (bajo y teclados). Son chiquillos como cualquiera que gustan de patear una bola de fútbol o de jugar play en sus casas, solo que tienen una pasión muy particular por la música.

Los pequeños sacan pecho y se echan sus buenas piezas de rock , pero también tienen chance para una que otra balada romántica. Hasta el momento han hecho covers de grandes éxitos como el tema Roxanne , de The Police. Esta canción la escogieron para presentarse de manera oficial como grupo. Ya están pensando en hacer presentaciones, videos y hasta una especie de reality show en plataformas digitales para descubrir a nuevos amigos que lleguen a sumar a Star Kids Project.

“Esto le va a servir como motivación especialmente a los padres porque los niños siempre están motivados. Muchas veces somos los adultos los que estamos cortándoles los sueños. Queremos que los chicos y sus papás vean que cualquiera puede ser una estrella", comentó Nelson Álvarez, padrastro de Andrey y productor de SKP.

LEA MÁS: Andrey Ramírez, cantante y guitarrista de 9 años: 'La música está en todo y me hace feliz'

Todas unas estrellas. Sus personalidades son muy distintas entre sí, son chicos que se hacen bromas, que corren y brincan de aquí para allá; pero cuando se paran en un escenario o atienden una entrevista se vuelven estrellas.

Es inevitable hablar de sus gustos musicales, sorpresivamente todos son fanáticos del buen rock , del clásico; pero también difieren en algunos temas: hay espacio para la música clásica y el pop contemporáneo.

Todos tienen muy claras sus metas, la primera de ellas es finalizar sus estudios: sin buenas notas no hay diversión y para ellos la música es la mejor manera para divertirse.

Algunos traen el talento en la sangre, otros han aprendido con el paso del tiempo.

Mia y Claudia son hijas del bajista Abel Guier (de las bandas costarricenses Gandhi y Mimayato). El caso de Claudia (de 14 años) es muy particular: tras la necesidad de la banda de contar con un bajista, Claudia se animó a aprender hace aproximadamente cuatro meses... y lo hace muy bien.

“Siento que el bajo le da más peso a la canción, hace que la pieza no suene tan vacía”, dijo.

Mia por su parte prueba también con el canto. Es la más pequeñita del grupo, pero cuando se pone frente al teclado, nadie se imagina que apenas tiene nueve años.

Andrey desde muy pequeño tiene la música en su vida. De su mamá Andrea López recibió clases de guitarra desde que cumplió cuatro años, ahora a sus 10 toca la guitarra acústica, la eléctrica, el banyo, organeta y también tiene conocimientos en percusión. Canta en inglés y es amante de grupos como The Beatles, Earth, Wind and Fire y The Police.

Fabiana Polinaris y Bianka Arias son las mayores (14 y 16 respectivamente), cuentan que tienen en el colegio mucha responsabilidad, pero que siempre hay tiempo para ser parte de ensayos o grabaciones con tal de cumplir sus sueños.

“Bohemian Rapsody es la canción que marcó mi niñez. La composición y la voz de Freddy Mercury le llegan muy adentro a uno” dijo Fabiana, quien es sobrina del cantautor nacional Luis Alonso Naranjo.

Para Bianka, quien toca piano y guitarra, pero también canta, desde muy niña sabía que lo suyo era estar arriba de un escenario. “Siempre participo de los actos cívicos, de las presentaciones, de todo en lo que me pongan”, contó la estudiante de décimo año.

Una de las más nuevitas en la banda es Jimena Díaz, de 10 años. A ella fue su hermana mayor quien la “embarcó” en esta aventura. “Mi hermana mandó un video a la página de Andrey porque le gusta mucho como canto, la sorpresa fue cuando nos llamaron para invitarme a ser parte del grupo”, recordó la niña que es seguidora del británico Ed Sheeran .

“La música es una manera de expresarte de manera diferente a hablar. Cuando te sientes triste, feliz, enojada o de cualquier forma si pones música te liberas de todo”, eso es lo que significa para Olivia Raboin de 12 años. Los papás de Olivia, quien también es guitarrista, son misioneros estadounidenses y viven en Costa Rica desde hace cinco años.

Diego es una descarga de energía que por dicha encontró en las baquetas y los tambores la mejor manera para desahogar toda esa adrenalina que maneja. Es admirador del baterista mexicano Alex González (de la banda Maná),

“La sensación de producir los sonidos con mis manos y mis pies es lo que más me gusta de la batería”, dijo.

UNO A UNO

Andrey Ramírez

Edad: 10 años.

Instrumento: Guitarra y voz.

Cursa el: cuarto grado.

Claudia Guier

Edad: 14 años.

Instrumento: Bajo y voz.

Cursa el: octavo año

Mia Guier

Edad: 9 años.

Instrumento: Teclados y voz.

Cursa el: tercer grado

Olivia Raboin

Edad: 12 años.

Instrumento: Guitarra y voz.

Cursa el: sétimo año

Diego Herrera

Edad: 10 años.

Instrumento: Batería y voz.

Cursa el: tercer grado

Jimena Díaz

Edad: 10 años.

Instrumento: Voz.

Cursa el: cuarto grado

Fabiana Polinaris

Edad: 14 años.

Instrumento: Voz, guitarra y piano.

Cursa el: octavo año

Bianka Arias

Edad: 16 años.

Instrumento:Voz, guitarra y piano.

Cursa el: décimo año