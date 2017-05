Mucho más flamenca: así viene Rosario Flores a Costa Rica

Concierto será el 24 de mayo en el teatro Melico Salazar

Llena de energía, más flamenca que nunca y con una oda a su hermano Antonio y otra a su madre, Lola Flores (ambos fallecidos), llegará la española Rosario Flores a Costa Rica para cantarles a los ticos su más reciente producción discográfica: Gloria a ti.

El espectáculo de la reina de la rumba flamenca será el 24 de mayo en el teatro Melico Salazar, en San José, a las 8 p. m. Las entradas están a la venta en el sitio www.eticket.cr y los precios van desde los ¢23.000 hasta los ¢55.000 (según la localidad).

La artista, compositora, bailaora e intérprete habló con Viva sobre su espectáculo, su nueva producción y lo que significa en su vida cargar con un linaje flamenco tan importante como el de los Flores.

Este disco es un homenaje a su linaje, a sus raíces flamencas y un hermoso recuerdo a su madre y a su hermano...

Hay una canción que se llama Ay mamasota que es dedicada a mi madre y otra que canto con mi hermano Antonio (Hace tiempo) porque he podido coger su voz de una grabación de un casete, esa canción no le dio tiempo de interpretarla en vida. En el disco hay experiencias y emociones que yo voy sintiendo y viviendo día a día, me salen los sentimientos hechos canción.

El disco es muy flamenco, es un regreso a ese sabor que es tan natural en usted...

Yo vengo del flamenco, de eso no hay duda. Ahora hay producciones muy grandes, yo misma hice una muy importante en mi anterior disco y es por esa razón que este lo quería hacer más íntimo y más de casa. Me sentí muy cómoda con el resultado, es un reflejo de mi vida.

La canción con Antonio es muy emotiva porque pudo rescatar la voz de su hermano gracias a la tecnología. ¿Cuando se escuchó junto a él cuál fue el sentimiento?

Fue realmente muy emocionante porque hacía mucho tiempo que no escuchaba las dos voces juntas. Cuando lo escuché por primera vez fue un shock, me quedé emocionada, pero ya me he acostumbrado a escucharlo y me siento muy bien cada vez que lo hago.

El vestido que utiliza en la foto de portada del disco perteneció a su madre. ¿Qué quería reflejar en esa imagen?

Es una bata de cola de mi madre, auténtica y pura. Quería decir en esa portada de dónde vengo, cuales son mis raíces y por qué soy así.

¿Siente constantemente a su familia a su lado cuando compone?

Ellos están siempre presentes en mi vida. Me dejaron la música y las formas de compartir las emociones también con el baile.

¿Es una responsabilidad propagar esta herencia?

Me sale de manera innata, creo que si me lo hubiera pensado mucho no lo logro, es mejor llevarse por los sentimientos. Cuando era joven sí me lo pensaba más porque claro, siendo la hija de quién soy, me exigían mucho más, pero cuando esperé mi momento y me encontré se me olvidó todo eso e hice mi sueño realidad.

Sabemos que en directo es energía pura...

Quien no me ha visto en directo no me conoce porque ahí es cuando vais a ver a la verdadera Rosario. En el escenario es cuando me siento mejor.

¿Qué es lo que alimenta esa energía?

La música, los sentimientos de estar ahí arriba. Cuando no lo piensas es cuando mejor te sale y por esa es que trato de disfrutarlo. Me encanta, es mi forma de expresarme, es mi vida, no hay una segunda, soy la misma Rosario siempre arriba de la tarima.

¿Qué tiene preparado para quienes la van a ver y a escuchar por primera vez?

Van a ver un show enérgico. Será un repaso por todas mis canciones, esas que mi gente quiere escuchar como Agua y sal, Sabor sabor y también unas cinco o seis canciones del disco nuevo.

Su banda la acompaña desde hace muchos años, ¿qué significan en su espectáculo?

El líder de la banda es también mi mano derecha: Fernando Illán con quien he trabajado desde hace muchísimos años, es un gran productor. Imagínate, somos una gran familia que vamos viajando, la pasamos muy bien y lo disfrutamos mucho.

¿Qué significa ser flamenco?

Ser flamenco para mí es ser libre de espíritu, es estar contento con la vida y con el hecho de respirar. Ser flamenco es tener una ambición muy sana, cantar para llevar alegría y la vida luego te irá recompensando.

¿Cuál es su reto tras más de cuatro décadas de trayectoria?

Por supuesto que la gente no te olvide es primordial. Me siento muy querida por todo el mundo, pero todo está unido: lo que yo hago por la gente y lo que la gente me da. El público es agradecido y generoso conmigo, es un ciclo en conjunto que da una solución maravillosa que es el arte y la manera de llenar los corazones con la música.

Tiene una relación de muchos años con el público costarricense. ¿Qué significa Costa Rica en su trabajo?

Tengo varios amigos buenos y he pasado momentos maravillosos. Recuerdo noches hermosas en el Melico Salazar y esta que viene será igual, siempre pura vida, me dan pura vida cada vez que voy ahí.











