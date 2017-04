Ricky Martin interpretará a la pareja de Gianni Versace en serie de FX

En la serie Versace: American Crime Story

Ricky Martin se unirá al elenco de la serie Versace: American Crime Story , de FX. El cantante y actor puertorriqueño interpretará a Antonio D’Amico, socio y pareja durante 15 años del diseñador de modas Gianni Versace.

D’Amico, también diseñador de modas italiano, ha tenido una relación tensa con la familia Versace, incluyendo a la hermana Donatella (quien será interpretada por Penélope Cruz).

“Mi relación con Antonio es exactamente como estaba cuando Gianni estaba vivo. Lo respetaba como el novio de mi hermano, pero nunca me gustó como persona. Así que la relación se mantuvo igual”, dijo Donatella Versace en 1999, en una entrevista publicada por el New York Times.

Versace es la tercera entrega de la saga American Crime History , precedida por The Run of His Life: The People v. O. J. Simpson y The Great Deluge: Hurricane Katrina, New Orleans, and the Mississippi Gulf Coast.

La producción comenzará a finales de este mes y se estrenará en el 2018. Versace cuenta la historia del asesinato del diseñador de moda. Martin se une a un elenco que incluye a Édgar Rarmirez como Versace, Penélope Cruz como su hermana Donatella y Darren Criss como el asesino Andrew Cunanan.

El músico puertorriqueño y ganador del Grammy, partició en la serie Glee y apareció en los musicales de Broadway Evita y Les Miserables .