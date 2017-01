Richie Spice hizo sudar a Palmares

Al mediodía de este domingo

Sol del mediodía, miles de almas deseosas de entregarse por completo a las sabrosas notas del reggae y un artista que cumplió sus deseos. Esa fue la estampa que se vio la tarde de este domingo en el primer concierto internacional de Palmares.

Richie Spice, el jamaiquino que vibró a finales de los noventa con éxitos como Youth Dem Cold o Groovin’ my Girl, puso a bailar a, en su mayoría, jóvenes adultos que abarrotaron el área de conciertos del cantón alajuelense.

Este fue, según registros de notas periodísticas, el cuarto espectáculo de la voz jamaiquina en suelo tico. Sin embargo, no más puso sus pies en el escenario, la multitud lo recibió como si fuera la primera vez. Parece que el fiel público del reggae no olvida a sus favoritos y le rinde pleitesía a quien fuera uno de los exponentes más renombrados de su generación.

La sed de música y baile, más por supuesto un abrasador sol, fueron aplacados con cervezas frías y, como pudimos comprobar, más de un cigarro de marihuana que acompañó el viaje sonoro del género.

La audiencia fue exclusivamente mayor de edad. Cabe destacar que la organización veló al máximo por el cumplimiento de esta regla y de forma constante realizaban revisiones de los documentos de identificación.

Así que, sin restricción de edad para quienes cumplieron con el requisito de entrada, la audiencia del concierto de dejó envolver por completo por la magia del reggaeton jamaiquino. Spice sabe bien como alentar y calentar a su público y con una experiencia de más de dos décadas y ocho discos en su haber, puso en práctica todo su sabor y conocimiento en el entarimado.

El repertorio que Richie Spice presentó en Palmares hizo un recorrido por sus trabajos de estudio. De pocas palabras, pero con mensajes positivos, el cantante interpretó, entre otras, piezas como World is a Cycle , There’s a Will y Groovin’ my Girl. El artista internacional se hizo acompañar por las mezclas de los Dj ticos Jeren y Kendo.

Por su parte, un grupo de cuatro bailarinas encendieron más el ambiente con sensuales movimientos.

El momento más fuerte del espectáculo fue cuando sonaron las notas del tema Marijuana . El público entero se deshizo en movimientos para bailar el éxito.

Es obvio y más que conocido que Palmares se transforma en territorio deshinibido. El ambiente, el calor, tanta gente y la fiesta hacen que los problemas se olviden por un momento y que las sensaciones exploten.

Así ocurrió una vez más en un espectáculo que al ser gratuito tiene un gran poder de convocatoria.

Todo queda atrás y la pena pasa a un segundo plano, máxime si cuando se baila al ritmo de un gran exponente de la música.

El espectáculo de Richie Spice sirvió para liberar, ya fuera estrés, problemas o simplemente para ser feliz.

Sabor a cuatro manos. Los Dj Jeren y Kendo fueron los encargados de encender las emociones.

A las 12 en punto, los jóvenes costarricenses demostraron su conocimiento musical con mezclas de lo mejor del género.

La respuesta del público fue muy positiva y se notaba siempre con cada cambio de canción cuando los brazos en dirección al cielo o los gritos de aprobación se hicieron presentes.











