Jano y Made serán los teloneros de Ricardo Montaner

El venezolano Ricardo Montaner cantará este sábado 19 de agosto en el Estadio Nacional, en La Sabana, pero antes que él los artistas Jano (Argentina) y Made (Costa Rica) harán lo suyo.

La nacional acaba de estrenar el tema del video Me desenamoré, en colaboración con el grupo Marconi. "Este video es como mi bebé, mi mánager me dio mucha libertad en todo y me permitió sacar mi lado creativo", comentó la joven cantante. Para ella el mensaje del tema es que siempre hay algo mejor en el futuro aunque se deje un amor.

Sobre su participación en el concierto de Montaner, Made promete que le ofrecerá al público un buen rato musical con sus temas. "Les puedo ofrecer mucho amor y pasión, no hay nada que disfrute más que el escenario", dijo.

Jano, por su parte, está abriéndose paso en el mercado centroamericano con su más reciente sencillo Virtual. Este es un tema que se aleja un poco de lo que acostumbra el suramericano a hacer con su música y lo llevó a experimentar con los sonidos urbanos.

Virtual es parte de lo que podría ser su cuarto álbum de estudio y por eso quiere que en Costa Rica el público comience a descubrir su música; para ello, aprovechará el espacio que tiene para cantar previo a Montaner. "Este es un sencillo que me causa mucha ilusión porque es muy nuevo en mi vida. El sonido de la guitarra ya no es muy usual, el idioma evoluciona también, la forma de conquistar también; eso es lo que cuento en esta pieza", afirmó Jano.

El compositor ya ha sido parte de los espectáculos del venezolano en ocasiones anteriores en su natal Argentina. "El público de Ricardo conmigo siempre ha sido muy generoso. Estoy muy agradecido de que él me preste por un rato a su público y su escenario para invitarlos a escuchar mis canciones", concluyó el cantautor.

Detalles del concierto

Ricardo Montaner cantará en nuestro país como parte de la gira que promociona el disco Ida y vuelta; de esta producción se desprende su más reciente sencillo Te hubieras ido antes.

Las puertas del estadio se abrirán a las 4 p. m. para el ingreso del público. El espectáculo empieza a las 6 p. m. con los teloneros.

Todavía quedan algunos boletos disponibles. Las localidades y precios son: ¢12.500 (sombra-Un mundo ideal), ¢30.000 (platea-Solo con un beso), ¢34.000 (vip-Tan enamorados) y ¢40.000 (balcón-A dónde va el amor). Se pueden comprar en el sitio www.eticket.cr