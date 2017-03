¿Quiénes son los ticos que protagonizan el video 'Ella' de Ricardo Arjona?

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Los protagonistas del video Ella, del guatemalteco Ricardo Arjona, no fueron causa del azar. El director costarricense Marlon Villar buscó que quienes participaron de la grabación se ajustaran a la perfección a los papeles que tenían que interpretar.

Todos los involucrados, desde la modelo Bali Rodríguez, hasta los extras que aparecen en las imágenes son ticos.

Precisamente, Bali ejerce, con su belleza y facilidad para la actuación, el papel de una mujer llena de fortaleza y valentía. Junto a ella, sobresalen los trabajos de Luis Mamani (el bartender), Abel Guier (quien participa como músico), Arannick Montero y Aldo Mata (quienes arman la pelea en el bar).

A continuación les presentamos a estos protagonistas:

Bali Rodríguez

Comenzó su trabajo como modelo profesional cuando tenía 17 años, a esa edad se fue a vivir y a trabajar en el modelaje en Australia. Actualmente reside y también labora en Nueva York.

A Bali la contactó la producción para que participara en el video ya que Villar la había visto en una película que ella grabó en Guatemala. "Fueron dos días de trabajo muy intenso, hubo mucha acción real y eso me llamó mucho la atención", aseveró.

De acuerdo con Rodríguez, en las imágenes sensuales que realizó se sintió muy cómoda. "Siempre he estado cómoda con mi sexualidad y con mi cuerpo, así que con eso no hubo ningún problema. Me identifico mucho con la canción porque existe mucha gente pasando momentos por su vida en los cuales necesitan salir de su mundo cuadrado y vivir sus emociones", agregó.

Luis Mamani

Es modelo profesional. Tiene 23 años y hace aproximadamente cuatro meses regresó a Costa Rica después de vivir y trabajar como modelo en Brasil. Él representó al bartender que logró conquistar al personaje de Bali Rodríguez.

El joven fue recomendado para el video por una amiga suya que es tatuadora. Asegura que cuando asistió a las pruebas no sabía de qué se trataba exactamente el proyecto.

"Nada más nos comentaron que era para hacer un video con un artista de talla internacional y que buscaban a gente con tatuajes. Fue muy divertido porque entre los extras había muchas personas con gustos musicales muy diferentes a la música de Arjona, pero igual participaron", recordó.

Mamani (cuyo apellido es peruano) asegura que haber participado en el video de Arjona fue una muy buena oportunidad para exponerse de forma internacional.

Sobre su trabajo junto a Bali, comentó que tuvieron mucha química y que eso se vio reflejado en las escenas íntimas. "La parte más difícil fue la de la pelea en el bar porque hubo mucha acción y esfuerzo físico; con Bali fue todo lo contrario, la escena fluyó de manera muy fácil", afirmó.

Arannick Montero

Este profesor de Brazilian Jiu Jitsu también es peleador profesional de Artes Marciales Mixtas y terapeuta físico. Su participación en Ella como uno de los hombres que provocan la pelea en el bar fue relativamente fácil por su experiencia y fortaleza física.

Montero comentó que ya había participado en una grabación de un video y también tuvo un pequeño papel en una película y que, además, por ser peleador, se ha enfrentado al miedo escénico en muchas ocasiones y que esto le ayudó a trabajar bien su papel en el video de Arjona.

"Marlon (Villar) es un crack. Como director tiene una gran visión y expresa sus ideas muy bien, cuando él decía algo, los demás lo captábamos al segundo y eso ayudó a que la filmación fuera una muy buena experiencia" dijo.

Aldo Mata

Mata es abogado de profesión pero también tiene un bagaje muy importante en los medios de nuestro país. Comenzó con su trabajo como modelo hace aproximadamente 20 años y ha sido imagen de varias marcas costarricenses; sin embargo, esta es su primera experiencia en un video musical.

Él es quien se le acerca a Bali en el bar para conquistarla, pero cuando ella lo rechaza, arma la pelea. "La verdad estoy muy sorprendido por el resultado final. Este trabajo demuestra una vez más que en Costa Rica hay mucho talento. En general todo el grupo fue muy profesional, incluso Arjona siempre estuvo atento a las imágenes y se sintió un ambiente de trabajo lleno de respeto y profesionalismo", aseguró Mata.

Abel Guier

Es bajista en las agrupaciones Gandhi y Mimayato, además posee gran experiencia en producciones musicales y también en grabaciones de videos por su trabajo con estos grupos.

Abel es uno de los que no tienen como profesión actuar, pero fue contactado por Villar para formar parte en el video de la banda que acompañó a Arjona mientras cantaba. De acuerdo con Villar, él buscó a músicos para que hicieran el papel de músicos en la grabación porque esto le daba una mayor credibilidad a las imágenes y a la historia.

"Me embarqué en este viaje porque era Marlon Villar quien estaba detrás de él y ya con solo eso sabía que iba a ser un producto de alta calidad y con muy buen gusto", dijo Guier. Además, agregó que los músicos que participaron del video se estudiaron la canción para ejecutarla mientras se grababa.

Precisamente, Villar y el bajista se conocen desde hace mucho tiempo ya que el director fue el encargado del video Estréllame, de Gandhi.











