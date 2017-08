Preventa de entradas para ver a Fifth Harmony comenzará el 26 de agosto

La mañana de este viernes 25 de agosto se dieron a conocer los precios y fechas en las que se pondrán a la venta los boletos para ver a la agrupación estadounidense de pop Fifth Harmony. El evento se realizará el próximo 15 de octubre en el Anfiteatro Coca- Cola de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

LEA: Fifth Harmony se presentará en Costa Rica el 15 de octubre

Por medio de un comunicado de prensa, la empresa Move Concerts detalló que a partir de las 10 a. m. del sábado 26 de agosto y hasta el próximo lunes 28 a las 9:59 a. m., se habilitará la venta de entradas para el club de fans de la banda a través de la página www.boleteria.cr.

A partir de las 10 a. m. del lunes y hasta el miércoles 30 de agosto a las 9:59 a. m., iniciará la preventa para los tarjetahabientes Amex. El turno para clientes de BAC Credomatic será desde el miércoles 30 a las 10 a. m. hasta el sábado 2 de setiembre a las 9:59 a. m. "Después de esa hora, se abrirá la venta para el público en general por medio de todo tipo de pago", se explicó en el comunicado de prensa.

Precios. Además de poder adquirirse en la boleteria.cr los boletos estarán disponibles en algunos Servimás. Estas son las localidades con sus respectivos precios. Golden Circle: ¢34.500; preferencial, ¢46.000; vip, ¢ 57.500; Platino, ¢69.000. Los precios incluyen impuestos y servicio de boletería.

Sobre Fifth Harmony. Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane Hansen y Lauren Jauregui se encuentran en gira internacional para promocionar el disco 7/27, que estrenaron en el 2016.

De esta producción se desprenden éxitos como Worth It, The Life y Write on Me. Este recorrido de conciertos comenzó en junio del año pasado y ha llevado al cuarteto a interpretar sus canciones en países como Estados Unidos, Canadá, Perú, España, Portugal, Francia, Alemania, Guatemala, Japón y Singapur. El recitan en Parque Viva iniciará a las 8 p. m.