Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Siete años después de la última colaboración de los ex-Beatles Paul McCartney y Ringo Starr, los legendarios músicos de Liverpool volvieron a compartir una sesión de grabación.

"Gracias por venir, colega, y por tocar. Gran bajo. Te quiero. Paz y amor", tuiteó este domingo el exbaterista de los Beatles, junto con una fotografía de ambos abrazados en el estudio.

El solista también compartió una fotografía de él, McCartney y el guitarrista de los Eagles, Joe Walsh, quien es cuñado de Starr.

"Y miren, Joe W. vino a tocar. Qué gran día estoy teniendo", escribió.

McCartney y Starr unieron por última vez sus voces en el tema Walk with You, del décimo quinto LP en solitario de Ringo, titulado Y Not. Asimismo, McCartney aportó las melodías del bajo de la canción Peace Dream.

Ahora, Starr trabaja en un nuevo disco, después de publicar Postcards from Paradise (2015).

La sesión de este domingo se efectuó cuatro días después de que Starr, McCartney, Tom Hanks y Dave Grohl fueran vistos cenando juntos en un restaurante en Santa Mónica, California, la noche del miércoles, reportó TMZ.

Minutos más tarde se les unió también Joe Walsh. En el mismo restaurante estaban también Martin Short y Maya Rudolph.

En el 2016, Starr habló a la revista Rolling Stone sobre su interés en incluir otros artistas en los temas de su nuevo álbum.

"La forma en la que he estado trabajando en los últimos años es que yo hago una especie de patrón rítmico en una pista. Después toco la batería y digo: 'Oh, esto suena como un estribillo'. Y, luego, llamo a los escritores y les digo: '¡Escribamos algo para esto!'", relató Starr.











Comparta este artículo Entretenimiento Paul McCartney y Ringo Starr se vuelven a reunir en un estudio Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Paul McCartney y Ringo Starr se vuelven a reunir en un estudio Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.