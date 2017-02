Pau Donés, de Jarabe de Palo: 'El cáncer me ha hecho volver a la vida'

"Al cáncer hay que darle visibilidad. Me interesa desestigmatizar la enfermedad, pero no quiero que parezca que el cáncer es el protagonista de todo porque, desde luego, de mi vida no lo es. No sé si me voy a salvar, pero doy la cara porque, en teoría, los famosos y los ricos no tienen cáncer. Pues sí, igual que todos. Doy la cara para decir que yo sí lo tengo".

De esta manera, Pau Donés, vocalista de Jarabe de palo, conversó por primera vez a cerca del cáncer de colon que padece desde hace año y medio, y que obligó a inicios de este 2017 a intervenirlo por tercera vez después de que le descubrieran tres tumores nuevos en el intestino, según anunció en su blog el pasado 8 de enero.

Donés se entrevistó con la revista Semanal XL tras considerar que hablar públicamente del padecimiento ayuda a llevar un mensaje distinto a aquellas personas que padecen de la enfermedad.

"El cáncer me ha hecho muy feliz porque me estaba perdiendo muchas cosas de la vida. He recuperado cosas que me hacen muy feliz, porque yo no era feliz antes del cáncer y ahora lo soy. ¿Dónde estaba mi felicidad?", se cuestionó.

El cantante dijo que su diagnóstico le ha servido para mejorar su relación con su hija Sara, de 13 años de edad, así como para disfrutar de las cosas pequeñas y más insignificantes de la vida.

"Yo estaba metido en una bola e iba a toda 'hostia' en una tabla de surf encima de una ola. Entonces me caí. En los últimos ocho años ha habido muchos conciertos, muchos discos... Pero, ¿y tu vida? El cáncer me ha hecho volver a la vida", agregó.

En la entrevista con la publicación española, Donés también se refirió a las pocas posibilidades de vivir por mucho tiempo tras el padecimiento.

Según dijo, al ser diagnosticado con la enfermedad –en agosto del 2015– los médicos le dieron solo un 20% de posibilidades de vivir por más de cinco años.

"A mí también me gustaría no pensar en el cáncer ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Quiero vivir otros 20. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo", sentenció el cantante, de 50 años de edad.











