Parque Viva reunirá a leyendas de Journey, Chicago, Toto y Kansas

Los 80 traerán de vuelta al presente su particular sonido, pues los vocalistas de las populares agrupaciones Journey, Chicago, Toto y Kansas unirán sus voces el 19 de noviembre en el concierto Rockpack.

La presentación incluirá a Kevin Chalfant, antiguo miembro de Journey; a Bill Champlin, vocalista principal de Chicago; Bobby Kimball, vocalista principal de Toto; a John Elefante, vocalista de Kansas, y además a Tamara Champlin.

Según adelantó el productor Marvin Córdoba, cada uno de ellos interpretará cinco temas, entre los que destacarán Faithfully (Journey), I Don't Want to Live Without Your Love (Chicago), Rosanna (Toto), Dust in the Wind (Kansas) y You Won't Get to Heaven Alive (Tamara Champlin).

De acuerdo con Córdoba, el espectáculo de apertura traerá de regreso a los AutenTicos del Rock, con la participación de Marta Fonseca, Bernal Villegas, Lucho Calavera y Roberto Ferroque.

El costo de las entradas y la fecha de venta de las mismas se anunciará próximamente.