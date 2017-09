Entrevista con Magic Juan: ‘No olvido de dónde vengo’

El merenhouse no tendría sentido sin la voz de Magic Juan y los éxitos del grupo Proyecto Uno. En conjunto fueron revolucionarios para su época ya que se aventuraron a mezclar el género latino con Hip-hop, una locura que resultó en una bomba mediática: ningún baile de colegio o discoteca de las décadas de los años 90 y 2000 podía dejar por fuera temas como El tiburón , Latinos o El grillero .

Precisamente, para remover los recuerdos y “menear la pera” una vez más, es que vendrá a Costa Rica el cantante Magic Juan. El artista estadounidense de ascendencia dominicana cantará el 6 de octubre en el Hard Rock San José, en una fiesta que, asegura, estará cargada de emociones. Habrá espacio para esos temas del ayer, pero también momentos para conocer sus nuevas propuestas (las que ha trabajado como solista desde el 2003 y su más reciente trabajo musical).

Desde su casa en Miami, Magic Juan habló con Viva .

Tenía muchos años de no venir a nuestro país, ¿qué significa esta presentación?

¡Uf! Tengo bastantes y muy buenos recuerdos de Costa Rica ya que durante muchos años he visitado el país. Lo que siempre se ha quedado conmigo es el flow de la gente de allá, el entendimiento que tienen de la música de diferentes culturas sea reggae , latino o Hip-hop . Siempre me ha gustado Costa Rica porque mi música es una fusión de todos esos elementos, tu país siempre fue un gran mercado para probar mi música, normalmente cuando alguna canción entraba a Costa Rica entraba al resto del mundo.

¿Este es como un regreso a la música porque hace un tiempo no se sabe mucho de usted?

Creo que ya era tiempo de hacerlo. Tenía varios años quitado del juego de sacar música nueva, pero nunca paré de producir, componer o girar. El próximo 6 de octubre voy a dejarles saber a los costarricenses que el Magic está de regreso, que viene buena música, muchas cosas diferentes y sorpresitas. ¡Ya tú sabes!

¿Qué vamos a escuchar en la presentación?

Vamos con todos los éxitos, obvio toda la música que caracteriza a Magic, mis canciones de Proyecto Uno, los temas como solista y varias cosas nuevas.

¿A qué se debió ese silencio en la producción de nuevo material?

Yo soy el maestro de mis labores: me encargo de letra, de música, de promocionar. A veces uno espera que algunas modas vayan enfriando para entrar con algo caliente, el timing es algo tan importante como la canción misma, hay que darle espacio al mercado para que te extrañen un poquito y... ¡ra!, le entras con algo nuevo, algo que le guste, que responda a la juventud y que tus fanáticos también se sientan complacidos.

¿Con eso que menciona de las modas se refiere al éxito que está teniendo la música urbana en este momento, a los duetos y todo lo que generan?

Recuerda que yo estaba haciendo urbano antes de que se usara esa palabra así que para mí es seguir haciendo lo que hago. Sigo siendo fan de todo estilo de música, de cualquier género, sigo dejando que me influyan un poco, pero no tanto. Lo que está pasando con el movimiento urbano con géneros como el trap , el Hip-hop , el reguetón fusionado o estilos como el boom bap , funcionan. Yo voy a ir incorporando los ritmos o estilos que siento que están bien, pero no basado en lo que hace otro. Si lo siento bien para mí, el público así lo va a sentir también.

Es inevitable recordar su paso por Proyecto Uno, ¿cómo considera que aportó esa etapa en su carrera?

Definitivamente fue mi trampolín para salir de ser un rapero local a ser un artista internacional. Siempre le doy el reconocimiento y el agradecimiento a eso. Pienso que lo que sembramos todavía está dando frutos hoy. Cada vez que escucho cualquier sonido electrónico o esas mezclas y fusiones digo: ‘¡Wow! Nosotros fuimos los primeros que hicimos ese tipo de producción y sonidos’. Fue algo bien fuerte, uno no puede hablar de la década de los 90 sin hablar de lo que hizo Proyecto Uno. Lo veo como mi high school, pero me duró 10 años; con eso conocí el mundo completo viendo gente latina y gente no latina gozando y consumiendo la música de uno, eso me abrió mucho los ojos.

¿Vale la pena seguir haciendo honor a esa etapa?

No olvido de dónde vengo, pero no dejo que mi pasado me dirija. Sin embargo, vale toda la pena ver a chamaquitos de 18 años cantando canciones que hasta tienen más edad que ellos, es emocionante. Lo que hicimos no fue solo para la gente que gozaron en los 90, es música para siempre, estábamos adelantados a la época porque logramos éxitos que siempre van a seguir.

Sus canciones dejaron huella...

Estar en una discoteca y escuchar los éxitos míos al lado de los de un Ozuna, por ejemplo, nos muestra que la gente recibió bien la propuesta, se dieron cuenta de que no fueron inventos cualquiera. Éramos “tígueres” de Nueva York haciendo música para el mundo.

¿Está trabajando en un disco nuevo?

Todavía no tenemos fecha para estrenar el nuevo álbum completo, pero ya está circulando el video del sencillo que se llama Chévere junto al DJ Happy Colors. Es un maestro en el moombahton , viene con la escuela de Diplo y Skrillex, pero viene con un flow más latino.

¿Qué les espera a quienes van a su concierto?

Mucha fiesta, ¡ya lo sabes! Espero festejar con los ticos su clasificación al Mundial 2018.

Detalles:

El 6 de octubre la Selección de fútbol de Costa Rica se enfrentará a su similar de Honduras a las 8 p.m., quienes deseen pueden ir a ver el partido a Hard Rock y después quedarse en el concierto. Durante el encuentro futbolístico, las primeras 100 mujeres no pagan entrada y los hombres pagan ¢7.000. Después de finalizado el partido la entrada vale ¢10.000 (general) y ¢15.000 (vip).