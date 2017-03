Helloween hará una reunión histórica en Costa Rica

Alemanes se presentarán en el Polideportivo BN Arena, en Hatillo 2

Los fanáticos del power metal o en general del metal , tendrán una oportunidad única en octubre. Helloween regresará a Costa Rica a dar el concierto más grande que se haya planteado en el país y como parte de la gira más ambiciosa de su carrera.

Black Line Productions confirmó a La Nación que el grupo alemán vendrá al país con su gira Pumpkins United (2017-2018), una reunión monumental en el escenario entre los miembros fundadores del grupo y la banda actual.

La magna presentación será el lunes 23 de octubre en el Polideportivo BN Arena, en Hatillo 2. Se dice que “no hay quinto malo”, pero la quinta presentación del grupo ofrece un panorama mucho más optimista.

“El show va a tener una duración de casi cuatro horas, según nos confirmó el equipo del grupo”, explicó Cristian Arce, de Black Line Productions.

“La producción es gigante y por eso no lo haremos en Pepper's Club, como usualmente sería; las expectativas del público deberían ser mayores de lo usual”, agregó el productor.

Black Line Productions espera recibir a unas 3.500 personas o incluso más en este concierto, sobre todo considerando que esta histórica gira solo hará una parada en Centroamérica.

La productora no quiso revelar los precios o los puntos de venta de los boletos, considerando que aún les faltan por afinar detalles y el concierto está a más de siete meses de distancia. Hay tiempo para masticarlo: Helloween regresará con toda su fuerza.

Historia. Helloween es un grupo pionero del power metal , un conjunto que no descuida el poder de los riffs ni tampoco las melodías y, sin duda, uno de los grupos más queridos por el público tico.

Las camisas no mienten. Casi que en cualquier concierto o bar en donde suene metal , hay alguna persona vistiendo la portada de un disco clásico como Keeper of the Seven Keys (1987), con el característico logo de la calabaza.

El sentimiento de cariño, afortunadamente, es mutuo. Helloween ha venido al país en el 2003, en su primera aparición en Planet Mall; en el 2006, en su segunda visita a San Pedro; en el 2011, junto a Stratovarius y en noviembre del 2013, junto a Gamma Ray.

El grupo se fundó en Alemania, en 1978, pero fue en 1983 cuando adoptó el nombre Helloween. Aunque otros grupos ayudaron a darle forma a la música rápida y los temas fantasiosos que tiene el power metal , Helloween fue la primera banda del género que se hizo grande.

La alienación clásica del grupo se compuso por los guitarristas Michael Weikath y Kai Hansen, el vocalista Michael Kiske, el bajista Markus Grosskopf y el baterista Ingo Schwichtenberg (quien falleció en 1995).

Entre los miembros originales, solo Weikath y Grosskopf se han mantenido en la banda durante todos estos años. Hansen y Kiske se han dedicado a trabajar con Gamma Ray y Avantasia, respectivamente, dos estandartes del power metal .

La alienación actual –con la voz de Andi Deris, la guitarra de Sascha Gerstner y la batería de Daniel Löble–, y los miembros actuales sumarán siete en el escenario para cantar clásicos de Helloween como March of Time o I Want Out .

“La venida de Michael Kiske le va a dar a la banda la posibilidad de escuchar temas que nunca han tocado en el país y que llevan hasta 15 años de no tocar, por que no eran lo mismo sin él”, expresó el productor, Cristian Arce.

Producción. Según el productor, el grupo solicitó pasarelas para caminar más cerca del público, pantallas LED y un juego de luces “increíble”. Además, llegarán al país con una comitiva de unas 30 personas y con cinco toneladas de equipo de sonido.

“Me atrevo a decir que es algo que ninguna banda ha hecho, es un show de la talla de lo que hizo Iron Maiden el año pasado, hasta podría ser mejor”, opinó Cristian Arce.

Según el productor, usar el BN Arena es una apuesta por un lugar nuevo que él considera céntrico y con posibilidades de darle al público buen sonido.

Arce también dijo que están en conversaciones para hacer un servicio de bus que, por un costo adicional, lleve a los fanáticos del grupo desde San José hasta el BN Arena.

En este lugar se reunirán distintas generaciones de fanáticos. Desde los amantes de los primeros discos hasta los seguidores fieles que han estado con ellos en sus 16 discos de estudio.

El nombre de la gira es claro: esta fiesta solo durará dos años y esta será una oportunidad única de cantar junto a los miembros originales, esa tonada que no falta en sus conciertos: “Happy happy, Helloween, Helloween,...”.

“Esta es la única vez que va a suceder esta reunión; realmente, es difícil que se repita. Es el sueño de los fans del grupo y un excelente concierto para cualquier fanático del metal ”, señaló Cristian Arce.











Comparta este artículo Entretenimiento Helloween hará una reunión histórica en Costa Rica Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Helloween hará una reunión histórica en Costa Rica Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.