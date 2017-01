Grammy 2017: La revancha artística de Adele

Ceremonia de premiación será el 12 de febrero

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Variado y grande, así será el cartel artístico de la ceremonia de la entrega de los premios Grammy este 2017, según ha ido confirmando la organización de la gala.

La oferta de presentaciones musicales de la fiesta más importante para la industria de la música tiene en su lista a grandes invitados como Carrie Underwood, Keith Urban, Jhon Legend, Metallica y, en una especie de reivindicación, la británica Adele.

La intérprete de Hello volverá al escenario de los Grammy este año luego de que en el 2016 sufriera en su espectáculo por diferentes problemas con el sonido, que al principio parecían que fueron producto de una desafinación por parte de la artista mientras cantó All I Ask, pero que después la propia organización asumió la responsabilidad de los problemas técnicos.

El lamentable episodio afectó a Adele al punto de que ella misma contó que había llorado durante todo un día por la complicada situación y que calmó su depresión con una hamburguesa. Así que este 2017 será la oportunidad de que la talentosa y múltiple ganadora de premios Grammy tenga una revancha en el festejo a lo mejor de la música del mundo.

Adele compite nuevamente por un gramófono, en esta ocasión espera ganar en las categorías grabación del año, álbum del año, canción del año, mejor interpretación solitaria y mejor álbum pop.

De la gala. Por primera ocasión, el presentador de televisión y comediante James Corden será el conductor de la ceremonia que se llevará a cabo el 12 de febrero en el Staples Center, de Los Ángeles.

Underwood y Urban están nominados a mejor interpretación country solista, por Church Bells y Blue Ain't Your Color , respectivamente. Urban también compite por el Grammy al mejor álbum country por Ripcord .

Por su parte, Metallica está en la lista de aspirantes a mejor canción de rock por Hardwired .

Beyoncé es la artista con más nominaciones a los premios Grammy con un total de nueve, incluyendo la de mejor álbum del año, por Lemonade .











Comparta este artículo Entretenimiento Grammy 2017: La revancha artística de Adele Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Grammy 2017: La revancha artística de Adele Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.