Fanny Lu calentará el festival Capital Imperial con su sabor tropical

La artista colombiana Fanny Lu ya está en Costa Rica lista para su participación la noche de este sábado en el festival Capital Imperial, que se llevará a cabo en Parque Viva, La Guácima de Alajuela.

Ella es parte de una lista de invitados internacionales que tiene también al reguetonero Nicky Jam y los colombianos de Alkilados. Además, habrá espectáculos musicales con los nacionales Chillax, así como de los DJ Fede Fernández y Jurgen Dorsam.

La cantante habló con Viva y prometió que su espectáculo pondrá a todo el público a bailar.

Venir a Costa Rica ya es como estar en casa...Sí, Costa Rica es divino. Siempre que vengo es un recibimiento muy especial, los ticos son muy parecidos a los colombianos en ese sentido.

Viene como invitada a la primera edición del festival Capital Imperial. ¿Qué significa para usted ser parte de la apertura de esta seguidilla de conciertos?Es lo máximo que te escojan. Pienso que es darte un lugar muy especial como artista, ya que para arrancar seleccionaron una nómina de artistas que la gente de Costa Rica quiere. Yo me siento muy agradecida por la oportunidad.

¿Qué ofrecerá en su espectáculo?Hemos traído un show muy bonito con caniones que todos saben. Tu país me acompaña desde los tiempos de No te pido flores hasta hoy; ha sido un país muy lindo conmigo. Espero corear y bailar todas las canciones con el público. Tenemos unos músicos increíbles en tarima, bailarinas especiales, un montón de canciones de mi repertorio y también algunos covers.

LEA MÁS: Capital Imperial: propuesta de festivales de música comienza con Nicky Jam y Fanny Lu

¿Cuál es su opinión sobre el montaje de este tipo de festivales donde hay varios artistas y mucha música?Acercan la música a la masa. Hacen que no sea tan exclusivo algo que no debería de serlo, le da alegría a la gente. Un festival hace asequible a una gran cantidad de gente al espectáculo, provocan que la música sea para todo el mundo. También son espacios muy importantes para los nuevos artistas.

Es un festival muy colombiano: Alkilados, Fanny Lu y Nicky Jam, que es como si fuera colombiano...Tiene mucho sabor colombiano, exactamente. A Alkilados los amo, a Nicky ya lo adoptamos en Colombia, nosotros lo revivimos, lo vimos renacer. Es una nómina de artistas muy bonita, será una jornada de alegría para muchos.

¿Qué opina del aporte de la música colombiana a Latinoamérica?Somos afortunados de tener esto en la sangre. Tenemos raíces del folclor y eso lo alimentamos con la creatividad. Colombia es un país sabroso a nivel musical. El tener por ejemplo a un Carlos Vives que toma el folclor y lo fusiona, sonidos tropi pop y ahora pop urbano; todo eso hace que nuestra música se vuelva universal y eso es un privilegio para nosotros.

¿Qué tiene Fanny Lu que tras 13 años de carrera se mantiene en el gusto de su público?Trato de que cuando hago algo siempre tenga mi sello. No importa con quien trabaje debo de mantener el lenguaje, los sonidos, la alegría y el color. En la medida que seas fiel a eso que te dio a conocer, la gente sigue ahí, te regalan su corazón y esa conexión no se pierde. Sin embargo, hay que trabajar duro para mantenerse ahí.

¿Cómo se ha sentido con sus fusiones con géneros urbanos?Desde mis comienzos he fusionado, mi música ha sido tropical con varios elementos. Eso se da por una necesidad de explorar y experimentar que siempre tengo, quiero que mi música la disfrute el público, eso me permite también no hacer lo mismo porque eso aburre. El género urbano es divertido, contagioso, pegajoso y tengo muchos amigos que me permiten hacer temas que me divierten muchísimo; sigo trabajando con muchos de ellos, hay más canciones por venir.

Detalles del evento

Las entradas que quedan disponibles para Capital Imperial están a la venta en el sitio www.boleteria.cr. Los precios y localidades son: ¢13.250 (sectores 400), ¢18.000 (Golden Circle IND y Golden Circle Bac Credomatic) y ¢25.000 (Golden Individual).

Los espectáculos se llevarán a cabo en el Centro kölbi y el Anfiteatro Coca-Cola. Los horarios son los siguientes:

Centro Kölbi:

4 p. m.: DJ

5p. m.: Chillax

6 p. m.: Alkilados

Anfiteatro Coca-Cola

7 p. m.: DJ Fede Fernández

8 p. m.: Fanny Lu

9:30 p. m.: DJ Jurgen Dorsam

10 p. m.: Nicky Jam