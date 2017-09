Estadio Nacional albergará primer concierto de Bruno Mars en Costa Rica

El Estadio Nacional, en Sabana oeste, alojará el primer concierto de Bruno Mars en Costa Rica, que se llevará a cabo el jueves 7 de diciembre.

La sede de la presentación la confirmó la estrella estadounidense en su página web, donde ya aparece Costa Rica en la lista de países y ciudades que visitará con la gira The 24K Magic World Tour, en la que promociona su disco del 2016 que lleva el mismo nombre.

ADEMÁS: Productora SD anuncia concierto de Bruno Mars en Costa Rica

El concierto de Bruno Mars en el país está a cargo de la productora SD Concerts, que el 21 de setiembre anterior confirmó el show del cantante en el país, tras una larga campaña de expectativa.

Hasta ahora, lo único confirmado es la fecha, sede del concierto y el telonero del show: la banda DNCE, conformada por Joe Jonas, Jack Lawless, JinJoo Lee y Cole Whittle.

Aún queda por anunciar la venta de las entradas, su precio y la hora del concierto.

Con The 24K Magic World Tour, Bruno Mars ha recorrido países como Francia, España, Portugal, Alemania, Holanda, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.

Mars, reconocido por éxitos como That's What I Like o Just The Way You Are, es una de las estrellas pop más importantes de la época actual. Entre los galardones que ha recibido a lo largo de su carrera, destacan cuatro premios Grammy, tres Brit Awards y tres MTV Europe Music Awards.