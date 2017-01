Concierto será en Parque Viva

El cantante y compositor inglés Ed Sheeran ofrecerá un concierto en Costa Rica el próximo 6 de junio, así lo confirmó la productora Move Concerts la mañana de este jueves, además, la información está destacada en la web oficial y redes sociales del artista.

La cita será en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, ubicado en La Guácima de Alajuela. El espectáculo en nuestro país será parte de una gira internacional que realizará el compositor para presentar su tercer disco de estudio titulado ÷ (Divide), que saldrá a la venta en marzo de este año.

El recorrido musical llevará a Sheeran a cantar en países como Perú, Argentina, Chile, Puerto Rico, México, Brasil y Colombia, en América Latina; pero también visitará escenarios de Europa, Asia y América del Norte.

LEA: Ed Sheeran dominó los Brit, premios de la música británica

El show en nuestro país será montaje de la empresa Move, pero es una presentación de la marca Credomatic. El anuncio de la fecha de la venta de entradas y los precios de las mismas se hará en los próximos días.

Sheeran ha logrado posicionarse rápidamente en el gusto tanto del público como de los medios especializados. Sus sencillos Shape Of You, Castle On The Hill y Thinking Out Loud se han colocado en casillas de privilegio de la lista de la revista Billboard.











Comparta este artículo Entretenimiento Ed Sheeran cantará en Costa Rica el 6 de junio Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Ed Sheeran cantará en Costa Rica el 6 de junio Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.