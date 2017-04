Debi Nova narra su ascenso en la música en 'Gran Ciudad'

Compositora estrena su tercer álbum de estudio

La historia ha sido contada varias veces. A los 17 años (en el 1998), Deborah Nowalski decidió empacar maletas e irse Los Angeles a buscar un futuro en el mundo de la música.

Firmó con varias disqueras, trabajó con artistas como Ricky Martin, Franco de Vita y ahora Sheila E.

La parte desconocida fueron los momentos difíciles que vivió la joven en Estados Unidos, las dudas o incluso los momentos románticos que fueron parte de su crecimiento.

La historia se ha contado, sí, pero, ¿sabemos a profundidad lo que pasó? Gran ciudad , su nuevo álbum, narra el tras bambalinas de todo este proceso y acerca a sus fans a la historia de cómo se formó la artista conocida como Debi Nova.

Gran ciudad fue lanzado el viernes 31 de marzo y hasta el momento ha mostrado dos adelantos: Hábito y Dale play. En estos se encuentra un mayor énfasis en ritmos, pues la artista grabó el álbum en directo junto a un grupo de músicos brasileños.

"Siempre había querido hacer algo así, porque me encanta tocar en vivo. Siento que esta es mi forma de acercarme más a los escenarios", explicó la compositora en una entrevista con Viva.

Una historia

Aunque tiene un perfil alto, Debi Nova es discreta con su vida privada. Su matrimonio, realizado en agosto del 2015, llegó hasta los ojos y oídos de la prensa cuatro días después de realizado.

Durante la entrevista, la tica de 36 años evita relacionar ciertas canciones con su relación actual para que el disco hable por sí solo y que "cada persona haga su propia impresión" sobre las 11 canciones.

Pero quizá la discreción viene de otro lugar, uno de reflexión. "Mientras escribía estas canciones estaba leyendo el libro Just Kids de Patti Smith, una artista increíble y eso me generó preguntas. ¿Qué es lo realmente importante en la vida? ¿Qué puedo decir yo que no se haya dicho o que aporte algo?", expresó Nowalski.

Las dudas continuaron durante el proceso, pero antes de grabar el álbum, logró hacer las paces consigo misma.

"Creo que como artistas tenemos que contar nuestra historia, ese recorrido es lo que nos diferencia de cualquier otra persona, es lo que nos hace únicos", señaló la tica

Así como Just Kids (2010) narra la llegada de Patti Smith a Nueva York, los momentos de soledad y los retos en la Gran Manzana, Gran ciudad ofrece un recorrido de la mano de Nowalski por su etapa como músico emergente.

La primera canción, Club , habla del momento en que decidió emanciparse, salir de la casa de sus padres y buscar vida afuera. La segunda canción, Gran ciudad , gira en torno a un sueño por cumplir, una promesa hecha frente al espejo.

Su primer trabajo allá fue el de corista en el grupo de Sergio Mendes, famoso compositor e intérprete de bossa nova , de quien todos hemos oído el tema Mas que nada .

"Yo no sabía nada de música brasileña pero con el tiempo le tomé mucho cariño y aprendí montones", comentó Debi Nova.

Esa cercanía con el sabor de Brasil fue otro de los recuerdos que Debi Nova tomó en cuenta para hacer este nuevo álbum y por eso fue casi obligado que una canción rindiera homenaje a esa cultura.

"Bailar así es bossa nova y canto en portugués también. Fue mi manera de honrar todo lo que aprendí en ese tiempo", indicó la compositora.

En el disco también se refleja el amor de pareja que tuvo en su momento –en el tema El amor lo quita todo –, la soledad que sintió – No nos sobran los domingos – y el momento en que decidió cambiar las costumbres que le hacían daño –en Hábito –.

Grabación

Una coincidencia terminó de convencer a Debi de que grabar en vivo era el camino. En el 2014, grabó en su casa el tema Como ola en el mar .

"Como ola en el mar la grabé literalmente en el comedor de mi casa, porque era el único mueble que tenía en ese momento y es una de las canciones que más plays tiene en Spotify. Eso fue una señal: la gente no quiere canciones perfectas, quiere conectarse con una emoción", confesó.

Además, Debi Nova sostiene que quería hacer más conciertos y para ello necesitaba tener canciones que tanto ella como el público pudieran disfrutar en vivo.

A la hora de elegir un productor en jefe para el álbum, buscaba dos requerimientos: tenía que ser alguien que trabajara con músicos en vivo y ojalá, brasileños.

"Hay un disco que ha sido como el soundtrack de mi vida, es In Between Dreams de Jack Johnson, grabado en vivo, completamente orgánico. Ese disco lo escuchaba montones cuando empecé a jalar con mi esposo", detalló la compositora.

El productor de ese disco fue Mario Caldato Jr., un brasileño radicado en Estados Unidos. Debi Nova, logró concertar una reunión con el productor y desde la primera ocasión en que se vieron, hubo química.

"A él le gustó la idea. Hubo canciones como Dale play en las que yo ya había decidido la instrumentación, pero hubo otras –como Para que tú me quieras – en las que simplemente nos sentamos los cinco músicos a improvisar los acordes que yo arreglé y dejamos que la música fluyera", describió la tica.

El proceso de grabación de las 11 canciones –y una más que quedó fuera del disco– se dio en junio del 2016, en tan solo seis días. Aunque suene apresurado, Debi Nova describió la experiencia como "relajada".

Invitados

Después de grabar, piano, contrabajo, guitarras y teclados, vinieron la voces y otros detalles. Debi Nova grabó las voces en Los Ángeles y luego se agregaron otras colaboraciones.

Manuel Obregón toca acordeón en Hábito , por ejemplo. El rapero Illa J aparece en Este Amores , tema “dedicado a esos amores que matan”, como dice la compositora. Miguel Atwood-Ferguson se encargó de hacer el arreglo de cuerdas en No nos sobran los domingos .

En el sencillo Dale play , aparece Sheila E. "La conocí en un evento de la ONU en El Salvador. ¡Pospuse mi luna de miel para ir a conocerla!",dijo la compositora entre risas.

"Tenemos muy buena relación y ahora es como una hermana mayor par mí. Estoy muy honrada", agregó Nowalski.

Todas las letras son suyas. Solamente en Gran ciudad y Bola de Cristal comparte créditos con Bartozs Brenes y Carlos Paucard, respectivamente.

El disco tiene variedad sonora: hay bossa nova , baladas con inspiración country y pop, pero cada tema fue parte de la misma sesión de grabación y eso se nota en el resultado final.

La artista describe este juego entre lo cohesivo y lo variado de manera sencilla. "Es como un playlist", dice varias veces.

Un playlist, como la vida, tiene altos y bajos; tiene que adaptarse a una situación y sobre todo, trata de dejar un mensaje y un impacto en la persona a quien se lo regalan.

Debi Nova quiere dejar huella, claro, pero también tiene un mensaje. Más allá de declarar que todo tiempo pasado fue mejor, Gran ciudad visita la historia para señalar que ningún camino es perfecto y que los errores y tropiezos, también son de celebrar.

"Este álbum trata de capturar algo muy crudo y del momento, de celebrar el enfrentarnos a la Gran ciudad y encontrarnos; es un álbum para celebrar nuestras imperfecciones y celebrar nuestra historia", puntualizó la compositora.











