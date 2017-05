Chris Cornell: Su vida en 25 canciones

El cantante y compositor Chris Cornell, conocido como la voz principal de Soundgarden y Audioslave, falleció este miércoles 17 de mayo a los 52 años en la ciudad estadounidense de Detroit.

Desde los comienzos de Soundgarden a mediados de los 80, pasando por el auge del movimiento grunge, Temple of the Dog, Audioslave, covers y su repertorio solista: un repaso por la obra del cantautor ícono de Seattle cuya muerte sorprendió al mundo.

1. 'Hunted Down' (1987, con Soundgarden)

Fue el primer sencillo de Soundgarden, como parte del EP debut de la banda, Screaming Life. Si bien el sonido tiene la crudeza propia de un grupo que apenas toma vuelo, la voz del joven Cornell ya se torna inconfundible. Data de la época en que "el sonido Seattle" aún no era tal y el sello independiente Sub-Pop empezaba a expandir a las bandas de la ciudad hacia otros mercados estadounidenses.

2. 'Flower' (con Soundgarden, 1988)

Es la canción que abre, y además único sencillo, del disco Ultramega OK, primer álbum de Soundgarden. En aquellos años la música del cuarteto era clasificada como heavy metal e incluso el disco fue nominado al Grammy como mejor álbum de ese género. El video de Flower tuvo buena aceptación en MTV, que ya empezaba a prestarle atención a lo que sucedía en Seattle.

3. 'Loud Love' (con Soundgarden, 1989)

Uno de los temas insignia del repertorio inicial de Soundgarden y uno de sus primeros clásicos. Aquí la voz de Cornell ya está en la tesitura que le conocimos en los mejores momentos de la banda. Fue uno de los sencillos del álbum Louder Than Love, disco que consolidó a Soundgarden aún antes de que Nirvana explotara en las listas de popularidad.

4. 'Hunger Strike' (con Temple of the Dog, 1991)

Nadie lo sabía entonces, pero uno de los más recordados supergrupos de rock estaba en gestación. Cornell lamentó en el alma la súbita muerte por sobredosis de su amigo Andrew Wood, el prometedor vocalista de la banda Mother Love Bone. En tributo a Andy; Cornell y el baterista Matt Cameron (también de Soundgarden) se juntaron con dos excompañeros de Wood –el guitarrista Stone Gossard y el bajista Jeff Ament– y con dos músicos con los que estos trabajaban un nuevo proyecto, el guitarrista Mike McCready y el cantante Eddie Vedder. Gossard, Ament, McCready y Vedder luego darían vida a Pearl Jam (Cameron se les integró posteriormente).

La banda se denominó Temple of the Dog y grabó un único disco homónimo en homenaje a Andrew Wood. El álbum salió sin mucho ruido a inicios de 1991 y fue hasta muchos meses después que alzó vuelo, impulsado por la enorme atención que Soundgarden y Pearl Jam generaron con sus respectivos lanzamientos. Si bien el tema Say Hello 2 Heaven contó con amplia difusión en las emisoras roqueras, fue Hunger Strike el sencillo que pasó a la historia, en gran parte gracias al impresionante duelo de voces entre Cornell y Vedder. Si hay una canción que simboliza todo lo bueno que el movimiento musical de Seattle ofrecía a inicios de los 90, esa es Hunger Strike.

Con los años, Cornell se permitió algunas apariciones sorpresa al lado de sus amigos de Pearl Jam, reviviendo a Temple of the Dog para delirio de los dichosos aficionados presentes en la cita. En el 2016, Temple of the Dog volvió a la vida formalmente para dar la serie de conciertos que el público siempre reclamó.

5. 'Jesus Christ Pose' (con Soundgarden, 1991)

1991 fue un año fundamental para la escena musical de Seattle, pues vio la salida de tres de sus discos más emblemáticos: Nevermind, de Nirvana; Ten, de Pearl Jam, y Badmotorfinger, de Soundgarden. Jesus Christ Pose, tema que critica la manipulación de Cristo como símbolo, fue una de las canciones de Soundgarden que más se escuchó aquel año, a pesar de la controversia desatada por sectores conservadores y religiosos.

6. 'Outshined' (con Soundgarden, 1991)

Sin buscar convertirse en un referente, Cornell logró que miles de jóvenes se identificaran con este canto introspectivo, que contrapesa por igual el exceso de confianza con la baja estima. El dominio del coro es obligatorio para todo fan que se precie de conocer el legado de Soundgarden.

7. 'Rusty Cage' (con Soundgarden, 1991)

El primer gran éxito radial de la banda. Fue con esta canción que Soundgarden se convirtió en un nombre internacional, y la radio costarricense empezó tímidamente a programarla. Muchas bandas de garaje de los 90 hicieron sus primeras armas con Rusty Cage en su repertorio de covers, y a la fecha se le precia como uno de los temas que terminaron por definir qué era el grunge y a qué aspiraba (a pesar de la reticencia de Cornell y otros músicos de Seattle a ser etiquetados bajo aquel concepto). En el 2006 Johnny Cash le dio un nuevo aire al tema, al adaptarlo a su estilo country.

8. 'Seasons' (1992)

Singles, espectacular filme de Cameron Crowe sobre un grupo de solteros que viven en Seattle a inicios de los 90, fue la puerta de entrada del grunge a Hollywood. Bandas como Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains y Mudhoney tienen una fuerte presencia en la película, tanto dentro de la trama como en su soundtrack. En el disco, además del tema de Soundgarden Birth Ritual, Cornell también participa con Seasons, una balada que mostró la faceta de cantautor de sonido acústico que sería luego esencial en su etapa solista. Seasons volvería al cine en el 2013, cuando se le incluyó en una escena del regreso de Superman a las pantallas, Man of Steel.

9. 'Right Turn' (con Alice Mudgarden, 1992)

Si bien no es un tema muy conocido, los fanáticos le tienen especial cariño pues es producto de otro supergrupo de grunge, al unir a integrantes de Alice in Chains, Soundgarden y Mudhoney.

10. 'Hey Baby (Land of the New Rising Sun)' (con M.A.C.C., 1993)

Cover de Jimy Hendrix, incluido en el disco tributo al mítico guitarrista de Seattle. El mini-supergrupo que lo grabó fue una versión "reducida" de Temple of the Dog, conformado para la ocasión por Cornell, Matt Cameron, Mike McCready y Jeff Ament.

11. 'Spoonman' (con Soundgarden, 1994)

Cuando el disco Superunknow alcanzó el primer puesto de los 200 álbumes más vendidos, según Billboard, ya los de Soundgarden eran megaestrellas. Aquel impulso mucho tuvo que ver con Spoonman, primer sencillo promocional y que arrasó en las listas de popularidad del mundo. La canción empezó a gestarse durante la producción de la película Singles y está inspirada en Artis The Spoonman, un artista callejero que interpreta música con cucharas y que participó en la grabación del tema. Muchas cucharas sucumbieron en aquellos años en las casas de los jóvenes que buscaron emular su sonido.

12. 'Black Hole Sun' (con Soundgarden, 1994)

La canción más universal de Soundgarden y del repertorio de Cornell. La pieza tuvo tal impacto que incluso las emisoras de corte pop se vieron obligadas a incluirla en su programación, abriéndole la puerta de la masificación a Soundgarden, y simentando la preponderancia del grunge y el rock alternativo. De ahí que no dejó de ser curioso que al año siguiente MTV le diera el premio al Mejor Video Heavy Metal. Cornell se tomó el asunto con humor y al aceptar el galardón dijo que no sabía que Black Hole Sun fuese una canción metal pero que igual se dejaban el trofeo.

13. 'The Day I Tried to Live' (con Soundgarden, 1994)

Una de las canciones más personales de Cornell. El músico, por lo general retraído y quien sufrió de depresión en la adolescencia, habla acá de sus intentos por abrirse al mundo e interactuar con otros.

14. 'Pretty Noose' (con Soundgarden, 1996)

A mediados de los 90 la escena musical de Seattle empezaba a mostrar signos de fatiga, y así también sus bandas más emblemáticas. El quinto álbum de Soundgarden, Down on the Upside, vio al grupo experimentar un poco con su sonido e incluso marcar distancia con su sello pesado. Las tensiones a lo interno de la banda eran evidentes y si bien el disco fue bien recibido por los fanáticos, su desempeño se quedó muy por debajo del fenómeno mundial que fue su antecesor. Pretty Noose es de los temas que más se recuerdan de aquel disco, el último previo a la separación de la agrupación.

15. 'Can't Change Me' (1999)

Ya sin Soundgarden, Cornell oficializó su carrera solista con el álbum Euphoria Morning. Cornell se abrió a una propuesta más acústica, aunque el sencillo Can't Change Me aún contiene elementos eléctricos. La canción tuvo un impacto moderado y hoy es común escucharla como parte de los playlist de rock alternativo de los 90.

16. 'Cochise' (con Audioslave, 2002)

La tormentosa salida de Zach de la Rocha dejó a sus compañeros de Rage Against the Machine en un aprieto: querían seguir juntos pero necesitaban vocalista. Después de múltiples rumores sobre quién se les uniría, el mundo musical respiró con alivio (y algo de curiosidad) cuando se confirmó que Cornell se había hecho con el puesto, no para sustituir a Zach, sino para ser parte de una nueva banda. Cochise fue lo primero que escuchamos de Audioslave, un grupo que nadie sabía podía existir pero que terminó siendo esencial para el rock del nuevo milenio. La voz de Cornell y la guitarra de Tom Morello eran hermanas perdidas que merecían jugar juntas.

17. 'Like a Stone' (con Audioslave, 2002)

El mayor éxito radial de Audioslave es un tema melancólico y tranquilo, en el que Cornell se luce como vocalista , taco a taco con sus compañeros ejecutantes. La canción penetró en la escena pop y muchos de quienes no conocían mayor cosa del repertorio previo de Cornell lo descubrieron con ella.

18. 'Be Yourself' (con Audioslave, 2005)

Si bien Audioslave llegó a lanzar tres álbumes, la superbanda completó su paso por la fama con este tema, hoy inamovible en la programación y playlist de medios roqueros. De nuevo estamos ante una letra muy personal de Cornell, quien explicó que la canción resume su eterno llamado a poner en orden su vida, tras años de tropiezos.

19. 'You Know My Name' (2006)

Para el relanzamiento de la franquicia de James Bond, los productores del filme Casino Royal querían usar un vocalista conocido, con fuerza, que reflejara en su voz mucho de lo que el nuevo Bond, Daniel Craig, proyectaría. Cornell fue el elegido y este tema, coescrito con el compositor David Arnold, fue la introducción perfecta para el regreso del 007.

20. 'Billie Jean' (2007)

Cornell destinó buena parte de su etapa solista a dar recital acústicos, íntimos, en los que él y su guitarra se las arreglaban para maravillar. Si bien muchos fueron los covers que el artista grabó en su carrera, fue esta descarnada versión del clásico de Michael Jackson la que más caló: Cornell despojó a Billy Jean de su ADN pop y la convirtió en un canto sufrido de blues.

21. 'Arms Around Your Love' (2007)

Chris Cornell lanzó como solista cuatro álbumes de estudio, así como un el disco grabado en directo Songbook. Estos discos tuvieron una difusión limitada y estuvieron muy orientados hacia un sonido más pop. Arms Around Your Love es uno de los sencillos que se promocionaron del disco Carry On.

22. 'Nearly Forgot My Broken Heart' (2011)

Cornell editó su último disco en solitario, el Higher Truth, en el 2015. El disco fue bien recibido por la crítica, le dio frescura a la carrera del cantante, y ayudó a eliminar el mal sabor de boca generado por el disco Scream, del 2009, y cuya movida hacia el pop bailable fue tildada como ridícula y desafortunada.

23. 'Live to Rise' (con Soundgarden, 2012)

Sin ninguna sorpresa, Soundgarden volvió a juntarse en el 2010. Live to Rise fue la primera canción compuesta y grabada después del retorno de la banda y se incluyó en la banda sonora de The Avengers, lo que le dio tremenda exposición al cuarteto. Desde entonces, Soundgarden siguió con frecuentes presentaciones, con Matt Cameron alternando sus deberes de baterista entre esta banda y Pearl Jam.

24. 'Nothing Compares 2 U' (2016)

A raíz de la muerte de Prince, Cornell tomó este clásico original del genio púrpura (popularizado por Sinéad O'Connor) y lo hizo suyo.

25. 'The Promise' (2017)

La última canción que Cornell llegó a lanzar en vida. El tema, estrenado apenas en marzo de este año, fue hecho para la película The Promise, que aborda el genocio armenio. Es ua pieza de tintes épicos, cuya letra, a la luz de la muerte de su intérprete y autor, cobra un nuevo significado.











