Barra Imperial podría visitar más lugares del país

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Tras la experiencia positiva en las últimas fiestas de Palmares, la Barra Imperial pretende expandir su territorio a diferentes localidades en el país, así lo confirmó Juan José Altman, gerente de marca de Imperial.

De acuerdo con el ejecutivo, en la edición del 2017 de lo que ya es uno de los espacios más esperados por los fiesteros de Palmares, los resultados fueron muy positivos tanto para ellos como empresa como para los artistas y el público.

Este año la idea fue darle a la Barra una amplia variedad en la oferta artística y, además, eso se vio potenciado gracias al montaje y a la producción de los espectáculos y de la Barra misma.

Altman habló con Viva sobre los nuevos objetivos del espacio y cómo han logrado la aceptación del público.

Esta vez la Barra Imperial fue mucho más grande que en ediciones pasadas, pero también hubo competencia directa con el Hard Rock Café que ubicó una sucursal en el campo ferial. ¿Sintieron mayor competencia este año?

Ese aspecto es un tema de público más que todo. Hard Rock son clientes y buenos socios nuestros, así que las dos partes entendimos lo que cada uno iba a hacer y atendimos sectores diferentes. En el caso de la Barra buscamos innovar con espacios diferenciados como El Patio, ver cómo generamos nuevas experiencias o diferenciar segmentos.

VEA MÁS: Imperial Silver estrena bar El Patio en Palmares

¿Qué querían al segmentar los espacios de La Barra y El Patio?

Lo que buscábamos con El Patio era tener un espacio más tranquilo, como que llevar al público a transportarse a la playa, que fuera una experiencia más relajada, tranquila, con oferta gastronómica y buena música.

De nuevo le dieron mucha oportunidad a artistas costarricenses...

Ese fue uno de los objetivos primordiales. Para nosotros no era que un artista venía a abrirle a otro, todos tenían igualdad de condiciones. Por ejemplo con el concierto gratuito no era que Gandhi y Entrelíneas fueron los teloneros de Café Tacvba, fue más bien un festival en el cual todos los grupos tuvieron su espacio y la misma relevancia.

¿Cuáles fueron los criterios para elegir el cartel de los artistas tanto en la Barra como en el concierto gratis?

En el caso de la Barra lo que buscamos tener era un día diferente para todos los gustos; pasamos desde Eddy Herrera hasta Sean Paul. Buscamos complacer a todos los gustos, pero también buscamos artistas que no habían venido tanto al país para ir siempre un paso adelante.

¿Qué cambios técnicos y de producción hubo?

Fue la Barra más grande que hemos hecho. Tuvo 5.000 metros cuadrados; de esos, 1.904 eran con zacate sintético, la fachada de la tarima midió 39 metros. El sonido y las luces fueron espectaculares y gracias a todo eso, la integridad de diseño y la experiencia.

RECUERDE: Gente de Zona, Café Tacvba y Sean Paul animarán Palmares 2017

¿Después de toda esta experiencia qué viene para la Barra?

La idea es que los ticos vean la Barra Imperial en más lugares, no solo en Palmares. Cuando afinemos detalles les contaremos sobre el modelo que viajará a Puntarenas, San Carlos y Guápiles. No queremos solo participar de ferias, sino que queremos replicar lo que hicimos este 2017 en Palmares. Imperial es muy democrática y no veo por qué solo llevarla a la gente que va a Palmares; queremos presentarla a más lugares pero manteniendo el nivel de la experiencia.

¿Qué tan difícil es lograr eso en este mercado?

Con el tema de permisos es igual que operar un bar. Ya sea en una feria o un concierto topamos con las regulaciones generales de cada gobierno municipal. Este año trabajamos fuerte en Palmares y nos llevamos una gran sorpresa y ese es el reto, estamos en un proceso de entender cómo podemos llevarla a otros lados, estamos montando un modelo con algunos socios o productores para que aporten al contenido.

¿También manejan en medio de la fiesta una responsabilidad social?

Dentro de nuestro contexto promovemos mucho Imperial Zero que es nuestra cerveza sin alcohol, también impulsamos mucho el concepto de consumo responsable. Hubo siempre un equipo recogiendo desechos, teníamos vasos biodegradables, lo que se recolectó del uso de los baños fue una donación para una obra de bien social de la comunidad de Palmares. Nuestro propósito fue hacer un mejor país, un mejor lugar. Somos los primeros en dar el ejemplo dentro del contexto en el cual operamos.

¿Como marca qué ganancias les dejó esta experiencia?

Primero que crecimos mucho en la asistencia y eso se ve reflejado en las venatas y al final lo más importante es el posicionamiento de la marca, rompimos esquemas definitivamente.

Si siguen promoviendo la Barra Imperial, ¿quiere decir que no habrá más Festival Imperial?

Todavía no está el Festival Imperial dentro de los planes a corto plazo, pero queremos seguir haciendo eventos de gran envergadura y con grandes artistas. En este momento, lo más importante es que el objetivo es llevar el concepto a varios lugares del país.











Comparta este artículo Entretenimiento Barra Imperial podría visitar más lugares del país Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Barra Imperial podría visitar más lugares del país Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.