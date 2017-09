La Big Band de Costa Rica le rinde tributo al legado musical de Johnny Dixon este sábado

Desde los clásicos calipsos Matilda o Rice and Beans, piezas de legionarios músicos como Ray Charles, Frank Sinatra o Tony Bennett hasta música judía y boleros serán parte del repertorio con el que La Big Band de Costa Rica homenajeará al limonense Johnny Dixon.

El tributo que ofrecerá la orquesta al músico será este sábado 16 de setiembre, a las 8 p. m., en el Teatro Nacional, en San José.

27/50 Johnny Dixon Celebration es el nombre del concierto que La Big Band trabaja desde hace algunos meses y con el que pretende aplaudir a Dixon por su medio siglo de carrera y su legado musical.

"Queremos hacerle un homenaje donde el artista pueda estar, disfrutar. Estamos seguros de que será un concierto inolvidable para el público que acuda al Teatro Nacional, porque será literalmente un viaje en retrospectiva por parte de toda la música que Johnny Dixon canta", afirmó Humberto Vaglio, director y fundador de La Big Band.

El músico destacó que durante la última década Dixon ha engalanado la orquesta como invitado y en ese tiempo no ha dejado de sorprenderlos por su gran energía, su versatilidad con todos los géneros musicales y su capacidad para interactuar con cualquier tipo de público, a pesar de que tiene 76 años de vida.

"Por eso, la Big Band de Costa Rica decidió que era el momento de darle el más grande homenaje que este artista limonense haya recibido", subrayó Vaglio.

El director de la orquesta dijo que para ellos es increíble repasar la carrera del músico limonense, que siempre sorprende al público cuando reseña su trayectoria.

"Para hacernos una idea de lo que significa la trayectoria de Johnny Dixon, en el año en el que comenzó a cantar, Estados Unidos le declara el embargo total a Cuba, se estrena el tema de la saga James Bond, Love Me Do de Los Beatles, y la banda The Who estaba de gira", enumeró Vaglio.

Agradecido. El caribeño agradeció el gesto de La Big Band y dijo que, más allá, el concierto significará una oportunidad para que los asistentes disfruten y bailen con la popular orquesta.

"Claro que es muy bonito que La Big Band me haga este homenaje porque es una de las orquestas más populares y si me he quedado 10 años con ellos es porque estoy muy satisfecho. Soy el abuelo de La Big Band y en verdad me llena de satisfacción este concierto, no es fácil llegar a tantos años en la música. Es bueno saber que te lo están haciendo por el buen trabajo que has hecho", refirió Johnny Dixon.

Adelantó que el show será un viaje musical con funk, jazz, calipso, swing y bolero. "Vamos a hacer así como una ollita de carne. Tenemos una sorpresa muy especial", aseveró Dixon a Viva.

En relación con cantar en el Teatro Nacional, el enérgico limonense opinó: "Es un gran honor volver a cantar en el Teatro Nacional y de nuevo con La Big Band porque no es mucha la gente que lo puede hacer. Estoy seguro que a los del teatro les gusta mucho lo que hacemos con la orquesta porque ya hemos ido varias veces. Parecemos que tenemos un buen matrimonio, nos sentimos cómodos en el escenario".

En el marco del homenaje a Mr. Versátil –como se le conoce al cantante de Barra del Colorado– la actividad servirá también para festejar los 27 años de la orquesta.

LAS ENTRADAS

Las entradas al concierto están disponibles en el sitio web www.teatronacional.go.cr, o en la boletería del Teatro Nacional. Los precios para el espectáculo son de ¢15.000 (butaca), ¢13.000 (luneta), ¢10.000 (segundo piso), ¢8.000 (tercer piso) y ¢5.000 (galería).