Arceyut Producciones pausa sus 'shows' y considera positivo el balance de este 2017

Después del concierto de los mexicanos Río Roma, el viernes pasado en Parque Viva, la empresa Arceyut Producciones afirmó que tendrá un receso en las producciones en suelo costarricense.

Además, confirmó que estará de vuelta en setiembre con nuevas opciones de entretenimiento. Ernesto Arceyut, director de la empresa, hizo un balance sobre su trabajo de esta temporada y considera que los resultados han sido positivos a pesar de las situaciones externas que deben afrontar en el país con respecto al montaje de los espectáculos. La referencia la hace directamente a los precios de producción y pago de impuestos, ya que asegura que en Costa Rica son sumamente altos.

"En nuestro caso después de algún tiempo de estar en pausa en Costa Rica, regresamos con una oferta muy diferente a lo que tradicionalmente se veía en el país. Quisimos buscar espectáculos para un público alternativo trayendo a artistas que, si bien es cierto no son nuevos, están en un crecimiento musical. También apelamos al recuerdo, como por ejemplo con Magneto y Mercurio y Ana Gabriel", explicó Arceyut sobre su propuesta.

"En un balance general, con respecto a la apuesta nos fue muy bien, hubo una respuesta muy positiva no solo por parte de quienes asistieron a los shows, sino en la aceptación de la propuesta diferente. Además, en temas de dinero buscamos ser mucho más económicos que el resto de conciertos", agregó el empresario, quien realiza espectáculos en países como Colombia y Guatemala.

El año pasado, minutos antes de que comenzara el concierto de las hermanas Ha*Ash, Arceyut Producciones anunció su cartelera para el 2017: Diego Torres, Yuridia, Franco de Vita, Marco Antonio Solís, Ana Gabriel, Fonseca y Magneto y Mercurio. De estos, hasta el momento solo faltan por cumplir los recitales de Torres, De Vita y Solís.

"Vamos a seguir con la misma idea de traer talento diferente. Somos una empresa de corte 100% latino, no estamos en el mercado anglo porque esa parte está bien manejada por otras empresas. Vamos a otro nicho de mercado más popular y por ahí vamos a seguir", dijo Ernesto.

El empresario afirmó que en el caso de Marco Antonio Solís y Franco De Vita, pronto se anunciarán las fechas de sus presentaciones. Con respecto a al colombiano Fonseca, Arceyut dice que están tramitando que su show sea de corte orquestal. Para finalizar con los anuncios pendientes, con el argentino Diego Torres se encuentran en una pausa en las negociaciones, pero con la esperanza de concretar su presencia en nuestro país.

"En setiembre volvemos y vamos a anunciar la temporada 2017-2018. Algo que sí puedo confirmar es que traeremos de nuevo el espectádulo infantil de Topa en Junior Express". También planean de nuevo traer a Ha*Ash y Ana Gabriel.

"Uno siempre quiere repetir las cosas buenas por muchas razones. En el caso de Ha*Ash, si lo hacemos este año será porque en nuestras redes sociales es el show que más nos piden que traigamos de vuelta. Con ellas trataríamos de hacer un concierto pero de una manera diferente, hacerlo más popular, más abierto. Estamos de acuerdo en que los artistas no pueden quemar plaza, no es sano ni para ellos ni para uno como productor; no critico a quienes vienen y siguen vendiendo porque en hora buena, si lo piden y está la plata, no se puede criticar. Nuestra posición es tratar de tener un menú bueno y más cargado para darle un espacio de tiempo a los artistas para no repetir", concluyó.