Una historia de codicia otorgó el premio Planeta a Dolores Redondo

Este pecado capital es el eje central de su obra

La codicia y el suspenso de Todo esto te daré , de la escritora Dolores Redondo, la hizo acreedora del Premio Planeta. El reconocimiento es el mejor remunerado después de el galardón de la Academia Sueca.

En total fueron 601.000 euros los que recibió la también autora de la exitosa Trilogía de Baztán .

La novela negra, más allá de tratar el tema de la homosexualidad, se centra en la codicia, la búsqueda de la verdad y en esos secretos que existen en todo tipo de relaciones.

Cuando Redondo empezó con el manuscrito Todo esto te daré , pensó que sería la cuarta entrega de la trilogía –que supera el medio millón de lectores. Esa serie es integrada por los libros El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta.

La escritora conversó con Viva acerca de la creación de su obra, su ambientación e importantes ejes temáticos que llevan al lector a un suspenso continuo en este ejemplar del género policíaco.

¿Qué significó este proyecto para usted?

Ha sido un proyecto que llevaba en mi cabeza desde hace seis años, incluso antes de escribir la trilogía anterior. En aquel tiempo notaba que no estaba suficientemente maduro, por eso emprendí la escritura del Guardián Invisible y luego el resto de la trilogía. Pude haber podido continuar con la trilogía que tiene vicio de convertirse en serie, pero tenía necesidad de contar esta historia que estaba suficientemente madura.

Ha sido una aventura especial porque ha supuesto cambiar el registro: la protagonista de mi anterior trilogía es una mujer en una familia de mujeres.

”Aquí me he ido a otra parte de España, protagonizada por Manuel y otros dos hombres, ellos todo el tiempo investigan en torno a oro hombre que poco a poco van a ir recomponiendo. La novela parte de una muerte que parece accidente y resulta que pueda ser un asesinato y el intento de estos tres hombres por recomponer los últimos días del que ha muerto en un territorio y en unas circunstancias bastante hostiles”.

¿De qué va la novela Todo esto te daré ?

Recuerdo el día que subí a recoger el premio Planeta y había que definirla. La novela nos lleva a la propuesta de codicia más conocida la que el demonio le hace a Jesús en el desierto; Todo esto te daré tiene una segunda parte y es Si postrándote ante mí me adoras, y de eso va la novela, de los que se postran ante la codicia, pero también de los que se mantienen firmes y deciden no hacerlo. Entonces la novela aunque tiene las partes más oscuras, también tiene la luz que proviene de la amistad que surge entre tres hombres muy distintos.

”Manuel un escritor recibe la noticia de que su marido ha muerto en una parte del país donde no lo ubicaba, cuando llega a reconocer el cadáver se da cuenta que su marido estaba viviendo una doble vida que no imaginaba. Su familia de nobles españoles, –a la que no conocía Manuel– nunca supo que estaba casado. Manuel se siente engañado y siente que su esposo se avergonzaba de él. Manuel piensa en irse a Madrid y olvidar todo, pero descubre que Álvaro su marido lo ha heredado. En el camino conoce además a un sacerdote que fue amigo de infancia de Álvaro y por otro lado un policía”.

¿Por qué se interesó en esta temática homosexual?

En algunas de mis novelas, había algún personaje secundario homosexual pero no había tratado el tema de la homosexualidad. La novela no trata el tema de la homosexualidad pero toca el tema porque el protagonista y el hombre que ha muerto lo son, esto es sobre todo un recurso literario para llevar al lector a un misterio mayor. A la mayoría de los lectores cuando les cuento que Álvaro ha evitado contar sobre su familia, y a la familia, acerca de su esposo, la mayoría de los lectores van a pensar que seguramente la ocultación es porque son homosexuales, esta es la trampa que he extendido al lector.

Además de despertar un misterio mayor, ¿toca el tema para apelar a alguna situación de la actualidad?

Claro, por supuesto. Mostrar realidades que se dan en la sociedad española y en otros países. El tercer personaje es un hombre católico de fe, él tiene valoraciones y maneras de apoyar a Manuel y al polícia que son los otros dos personajes, pero de cualquier manera entra en conflicto, porque al policía y a Manuel el asunto de la fe es algo complejo de asimilar. Todos tienen prejuicios desde el escritor homosexual al sacerdote y al policía jubilado que es homófobo. Todos tienen prejuicios.

¿Por qué se interesó en una historia de secretismo?

A menudo las personas y parejas se hacen la pregunta: ¿hasta qué punto conocemos a la persona que tenemos al lado? He conocido a muchos investigadores de homicidios y una de las cosas que me cuentan es que uno de los procesos más difíciles por los que pasan es cuando alguien ha muerto de manera violenta y tienen que investigar en el seno de la familia y comprobar que en la mayoría de las cosas que hacía o relaciones que mantenían con otras personas constituyen una sorpresa para las personas que creían conocerlos. Me llamó la atención y decidí que quería escribir sobre esta pregunta: ¿hasta qué punto conocemos a la persona que tenemos al lado?

¿Qué es lo que le parece más retador del género policíaco para lograr que el lector no se pierda en la historia?

Esta es una pregunta complicada. A veces fluyes sin más y otra tendrá que ver del modo en que se generan mis propios pensamientos. Sobre todo en mantenerlos en vilo, hacer que la historia parezca interesante y encontrar esos intereses que me hacen a mí leer una novela. Mi novela no la considero negra, sino más bien mestiza porque tiene diversos géneros e historias que crean un mestizaje enriquecedor en mi literatura.

”Todo responde a mis intereses como lectora, cuando leo una novela negra no me conformo con las novelas que solo me cuentan un crimen, su investigación y su consecución, pero la mayoría me resulta predecible. A la hora de componer una novela me gusta hacer una mescolanza que es lo que mantiene al lector cerca de la novela”.

¿Por qué eligió Galicia como ambientación?

Era importante porque quería hablar de una manera de vivir. Sin duda para que hubiera una familia noble como señores feudales y su poder en la zona en la que han vivido, no podía ponerlo en cualquier lugar, tenía que hacerlo en un sitio que encaje: en Galicia todavía hay una gran tradición de este tipo y hay muchos palacios que pertenecen a familias nobles. Tuve la suerte de conocer muchos de sus distintos paisajes, pero este es un paisaje interior.

”Es un lugar casi mágico con sus acumulaciones de agua, sus ríos enormes, los viñedos, las ruinas de conventos e iglesias. La gente que ha vivido por años en esa zona tiene un carácter y un sentido del honor muy particular y todo esto dota de un fondo a los personajes que para contar una historia de este calado donde realmente alguien se queda impactado cuando descubre dentro de su propio país un mundo que casi podría estar en un país distinto”.

¿Cuánto tiempo tuvo que estar en Galicia?

Muchísimo. Pero te digo que fue un auténtico placer todo el tiempo. En la parte de documentación es la más placentera, tienen un vino muy bueno, gastronomía potente y la gente es muy amable. Yo lo visité en varias épocas del año pero decidí que la acción ocurriera en el momento de la vendimia donde están en una pura fiesta y la gente que trabaja hombro con hombro, fue realmente hermoso.

Cómo escritora, ¿qué es lo que más la emociona de ir dando pistas a los lectores a través de cada página?

Es precioso. Yo creo que entre esta parte y luego cuando vienen y me cuentan como han sentido lo que han leído. Me gusta estar con los lectores, es lo que más me gusta. No me he cansado de la promoción, mi momento más gratificante es compartir con los lectores, es tan gratificante.

¿Qué nuevos proyectos tiene?

Tengo varias cosas. En este momento tengo el corazón partido en dos cosas que me apetecen mucho. Estoy en etapa de documentación de una de ellas, sé que cuando tenga la documentación de ambas decidiré entre una y la otra.

No voy a adelantar de qué se trata porque siempre reservo esa sorpresa para el lector. Pero todo irá en torno al mundo criminal o policial y esto porque escribir una novela negra como la escribo me da la libertad de poder usar otros géneros y varias historias para poder contar la principal.